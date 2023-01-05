3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Количество комментариев косвенно подтверждает важность события, не так ли?

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1. Антикризисная Лада Гранта

Эта тема наделала больше всего шума в нашем сообществе в ВК. Кстати, подпишитесь, если еще не сделали этого.

Мы опубликовали не один пост на эту тему, но два из них вас зацепили сильнее всего, ведь они набрали больше 500 (!) комментариев... каждый.

В первом — «Народу показали антисанкционную Гранту» — мы рассказали о том, что «этой версии Гранты оставили минимальное количество зарубежных компонентов. По предварительным (на тот момент. — Прим. ред.) сведениям, автомобиль лишился подушек безопасности, блока ЭРА-ГЛОНАСС, систем ABS и ESP.

Пользователь Евгений в комментариях к этому посту подметил:

Как вариант, починить на коленке можно, запчасти легло найти в том числе кузов, давно надо было что то подобное выпускать

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Другой наш подписчик с ником Tomas ответил:

Евгений , а часто Вы что-то из этого: «автомобиль лишился подушек безопасности, блока ЭРА-ГЛОНАСС, систем ABS и ESP», — чинили?

По сути то, машины надежнее не станут, но сильно потеряют в активной и пассивной безопасности.

Тут хочется вспомнить известную в среде автомехаников поговорку: чем сложнее конструкция, тем больше шансов, что что-либо откажет. Следуя этой логике, можно сделать вывод, что чем проще конструкция, тем надежнее автомобиль. А вы что думаете?

Вторую публикацию на эту же тему «На АВТОВАЗе собрана первая партия Granta в улучшенной комплектации» вы комментировали не менее активно.

К примеру, наш подписчик Андрей Кам пишет:

Гранта — отличная и востребованная машинка. Хорошо, что завод оклемался и предлагает модели с нужным набором базовых опций.

Судя по тому, что этот комментарий набрал больше всего лайков, вы такую точку зрения в целом разделяете.

К слову, об антикризисной Гранте мы сняли подробное видео:

2. Evolute и перспективы электромобилей в России

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Наш канал в Телеграм тоже набирает обороты. Один из самых комментируемых постов в ушедшем 2022 году: Evolute укрепляет позиции на рынке «электричек». Почти две сотни высказываний! Даже если отсеять те, что касаются геополитической обстановки, останется немало комментариев по делу. К примеру, наш подписчик с ником Bezon пишет:

У нас город небольшой по меркам страны. Я бы купил для поездок на работу и домой. А при наличии частного дома, то вообще 🔥. По расчетам дешевле на электричке в пробке стоять, чем на ДВС. Вечером приехал домой. Воткнул в розетку и спать. А для дальних поездок есть вторая машина — побольше и с ДВС.

А вы согласны? Прежде чем ответить, посмотрите наш ролик об этом автомобиле:

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