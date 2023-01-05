3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м — журнал За рулем

3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Количество комментариев косвенно подтверждает важность события, не так ли?

Материалы по теме
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов

Как вы успели заметить, комментарии на нашем сайте временно отключены, и все обсуждения переместились в наши сообщества в соцсетях.

1. Антикризисная Лада Гранта

Эта тема наделала больше всего шума в нашем сообществе в ВК. Кстати, подпишитесь, если еще не сделали этого.

Мы опубликовали не один пост на эту тему, но два из них вас зацепили сильнее всего, ведь они набрали больше 500 (!) комментариев... каждый.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

В первом — «Народу показали антисанкционную Гранту» — мы рассказали о том, что «этой версии Гранты оставили минимальное количество зарубежных компонентов. По предварительным (на тот момент. — Прим. ред.) сведениям, автомобиль лишился подушек безопасности, блока ЭРА-ГЛОНАСС, систем ABS и ESP.

Пользователь Евгений в комментариях к этому посту подметил:

Как вариант, починить на коленке можно, запчасти легло найти в том числе кузов, давно надо было что то подобное выпускать

Материалы по теме
На все семейство Lada Niva вернулись важные опции

Другой наш подписчик с ником Tomas ответил:

Евгений, а часто Вы что-то из этого: «автомобиль лишился подушек безопасности, блока ЭРА-ГЛОНАСС, систем ABS и ESP», — чинили?
По сути то, машины надежнее не станут, но сильно потеряют в активной и пассивной безопасности.

Тут хочется вспомнить известную в среде автомехаников поговорку: чем сложнее конструкция, тем больше шансов, что что-либо откажет. Следуя этой логике, можно сделать вывод, что чем проще конструкция, тем надежнее автомобиль. А вы что думаете?

Вторую публикацию на эту же тему «На АВТОВАЗе собрана первая партия Granta в улучшенной комплектации» вы комментировали не менее активно.

К примеру, наш подписчик Андрей Кам пишет:

Гранта — отличная и востребованная машинка. Хорошо, что завод оклемался и предлагает модели с нужным набором базовых опций.

Судя по тому, что этот комментарий набрал больше всего лайков, вы такую точку зрения в целом разделяете.

К слову, об антикризисной Гранте мы сняли подробное видео:


2. Evolute и перспективы электромобилей в России

Материалы по теме
Новый российский седан по цене Весты на тестах «За рулем»

Наш канал в Телеграм тоже набирает обороты. Один из самых комментируемых постов в ушедшем 2022 году: Evolute укрепляет позиции на рынке «электричек». Почти две сотни высказываний! Даже если отсеять те, что касаются геополитической обстановки, останется немало комментариев по делу. К примеру, наш подписчик с ником Bezon пишет:

У нас город небольшой по меркам страны. Я бы купил для поездок на работу и домой. А при наличии частного дома, то вообще 🔥. По расчетам дешевле на электричке в пробке стоять, чем на ДВС. Вечером приехал домой. Воткнул в розетку и спать. А для дальних поездок есть вторая машина — побольше и с ДВС.

А вы согласны? Прежде чем ответить, посмотрите наш ролик об этом автомобиле:

Продолжение — на следующей странице

Наше новое видео
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м
5 поводов купить «американскую Ниву»
Эти автомарки пришли в Россию в 2022-м. Будем брать?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров177
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: