Снегокат, который едет сам: необычный тест «За рулем»

Нет, мы не впали в детство. Но пройти мимо снегокатов с моторами не смогли. Такой транспорт может везти и взрослого на скорости до 25 км/ч.

Идея оснастить обычный детский снегокат двигателем придумана и реализована в Белгороде. Но как называть новый транспорт: снегокат или снегоход? Точнее было бы мотоснегокат, но слишком громоздко. Как вариант — мотокат: коротко и точно. Однако белогордцы предпочитают солидное «снегоход».

­«На хвосте» у обычного детского снегоката блок с небольшим двигателем и гусеницей.

На что он способен?

Предназначен для детей от 3 до 103 лет. Да, на нем могут кататься не только дети, но и взрослые — например, на рыбалке, чтобы быстро объезжать окуневые лунки. Выдерживает 100 кг (по паспорту), 120 кг (реально). Может буксировать тюбинг, второй снегокат, санки, корыто с рыбацким снаряжением и уловом… Знаете, есть мотособаки? А это, получается, мотощенок.

За 6 лет сделали и продали по России около 1000 единиц. Даже первые до сих пор в строю. Некоторые — в прокате. Двигатели двухтактные, от садовых триммеров, от 43 до 56 см3, гусеницы — «бурановские», уменьшенные. Тросики газа от мопедов, укороченные.

Самокаты могут быть любыми, но белогородцы предпочитают ижевского производства (например, Nika Snowdrive СНД3). На выбор четыре цвета. Две модели — «Комфорт» (блок с двигателем и гусеницей за базой) и «Компакт» (блок в базе, под сиденьем). «Компакт» легче на 1 кг, проще и входит в багажник легковушки поперек. Мы тестировали «Комфорт».

Одному из снегокатов (слева) уже три года. И они проведены в нетепличном режиме.

Как будем тестировать?

Идеально, когда технику тестирует целевая аудитория. Самолеты — летчики, стиральные машины — домохозяйки. Этот тест решили доверить детям — мальчишкам и девчонкам от 5 до 8 лет. Но их оказалось немного больше, чем рассчитывали. Чтобы избежать обид и драк за во время теста, решил собрать второй. Взял коробку со снегокатом домой, на вечер.

Собирая, вспомнил о кит-карах. Классно ведь собрать машину от первого болта до последней гайки собственными руками!

Как собирать?

Лучше — вдвоем (с ребенком). Особые навыки не нужны. Если отличаете накидной ключ от торцевого, справитесь за час. Блок уже готов, и самое сложное — собрать сам снегокат. Инструкция содержит одну иллюстрацию, а этапы сборки прописаны, но не нарисованы. Если возникнут трудности, рекомендую посмотреть видеоинструкцию по сборке — ее легко найти в интернете.

Несколько рекомендаций, которые уберегут вас от типичных ошибок:

Блок с двигателем и гусеницей ставится на уже собранный снегокат.

Чтобы поставить пружину кручения (торсионную) под педаль тормоза, берите пассатижи.

Сжимать газовый амортизатор не нужно: для установки достаточно приподнять заднюю часть снегоката (гусеничный блок уйдет вниз).

Других сложностей нет. Все просто, надежно и качественно.

Без взрослых дети со сборкой не справятся, но помогут собирать с удовольствием. Команда наших самых младших испытателей (один вынужденно отлучился).

Как обкатывать?

Такой транспорт способен развивать 25, а то и 30 км/ч под легким ребенком, а самый быстрый человек на земле (и это не вы) — 44,72 км/ч, и то не по снегу и без зимней одежды.

Для обкатки (первые часы) в топливную смесь нужно добавлять больше масла. Если обычная пропорция 1:40 (25 миллилитров масла на литр бензина), здесь используется пропорция 1:25 (40 миллилитров масла на литр бензина). Объем бака — 1 литр, на пару часов в режиме «полный газ».

Прежде всего нужно приготовить топливную смесь в правильной пропорции.

Пусть гусеничный блок полностью закрыт, чтобы туда не попали ни пальцы, ни одежда, а на руле есть чека аварийной остановки, пристегивающаяся к одежде, взрослые должны быть рядом. Кричать ребенку во время движения бесполезно: двигатель трещит, уши закрыты шапкой, а то и капюшоном сверху. Лучше разучите с ребенком жест «стоп». И вставайте так, чтобы он вас видел.

Обороты и скорость можно ограничить, закрутив гайку на машинке курка газа.

На руле велосипедного типа аварийная чека и кнопка «Стоп». Акселератор управляется курком, как на квадроциклах. Есть вариант и с вращающейся рукояткой, как на мотоциклах.

Из недостатков отметили крепление фонарика и крышку его батарейного отсека — плохо выдерживают вибрации. Фонарик задирается, крышка батарейного отсека может открыться.

Продолжение — на следующей странице.