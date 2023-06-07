Автохолодильник, термопакет, изотермическая сумка: Выбрали лучший вариант

Хорошая термосумка может быть ничуть не хуже громоздкого пластикового ящика. Однако окончательный выбор зависит от того, что и куда вам надо везти.

Идеальный вариант – это компрессорный холодильник. Только он сможет поддерживать температуру хоть в –20 °C и реально охлаждать свое содержимое. Но это – удовольствие дорогое, громоздкое и не очень-то нужное большинству автолюбителей. На практике вполне можно обойтись чем-то подешевле и попроще.

Имейте ввиду, что температура, которую необходимо поддерживать при перевозке, для каждого продукта своя. Скажем, сырокопченая колбаса любит диапазон 8–10 °C, молоко – от 4 до 7 °C, охлажденное мясо – 0–1 °C. С вареной колбасой лучше вообще не связываться. Обязательного охлаждения требуют многие медикаменты – в большинстве случаев речь идет о +5 °C.

AutoExpert 1316. Органайзер на спинку сиденья Примерная цена 500 ₽

Занимает минимум места, не мешая пассажирам – разве что кто-то коленками упрется. Подойдет для лекарств, бутербродов, шоколадок и небольших бутылочек. Сampingaz flexi freez pack large. Аккумулятор холода Примерная цена 1060 ₽

Обещает работать в диапазоне температур от –20 до 100 °С. Удобен тем, что позволит обернуть продукты. Реальные показатели удержания низкой температуры будут зависеть от условий использования. Fiesta 10 л. Сумка изотермическая Примерная цена 620 ₽

Объемистая сумка такого типа годится для большой компании – если, конечно, не открывать ее каждые пять минут.

Starwind CF-112. Мобильный холодильник Примерная цена 5400 ₽

Заявлено охлаждение на 18 °С от температуры окружающей среды. Питание от бытовой розетки 220В и от гнезда прикуривателя 12 В. Заявленная t° min +5 °С, t° max (в режиме разогрева) +65 °С. Аккумулятор холода гелевый для термосумки комплект 2 шт по 400 мл Примерная цена 360 ₽

Предлагает температуру –5 °С и работоспособность до 20 часов. Понятно, что это – идеализированные характеристики. На практике всё будет определяться наружной температурой, исходным состоянием ­продуктов и герметичностью сумки-холодильника. Альбертина. Сумка-холодильник Примерная цена 320 ₽

Маленькая? Ну, двухлитровая бутылка точно не влезет, зато бутерброды с копченой (с вареной не надо!) колбасой, шоколадки, литровые бутылочки, лекарства и прочая мелочевка уместятся запросто.

Сибиряк. Автохолодильник термоэлектрический 12 л с функцией подогрева Примерная цена 7000 ₽

Обещает охлаждение на 25 °С ниже температуры окружающей среды и нагрев до +65 °С. Питание – как от 220 В, так и от 12 В / 24 В. Термопакет Mini 320×350 мм Примерная цена 180 ₽

Самый дешевый, но не самый бесполезный образец из нашей выборки. Минимальный запас продуктов и лекарств на одну поездку вполне ­уместится. Термопакет БИГ. Стандарт без ручки 600×550 мм Примерная цена 400 ₽

Эдакий полуфабрикат: объем солидный, но застежка-то где?

Надо понимать, что никакие изотермические сумки и термопакеты реально ничего не охлаждают. Их задача – максимально долго поддерживать исходную температуру перевозимого груза. Бутылка теплой воды никогда не станет в термопакете холодной. Поэтому, если вы хотите, чтобы перевозимые продукты были холодными, охладите их до поездки в домашнем холодильнике. Грубо говоря, заморозьте мясо, рыбу и колбасу до состояния «мамонта в вечной мерзлоте». Проделайте то же самое с так называемыми «аккумуляторами холода», которые существенно повысят эффективность вашей изотермической сумки. При упаковке продуктов эти аккумуляторы нужно размещать сверху, а не снизу .

Термопакет БИГ без ручки на поверку оказался еще и безо всяких застежек: мягко говоря, странное решение. Если хотите, чтобы от этого приобретения была польза, загерметизируйте содержимое любым способом – хоть синей изолентой.

Термоэлектрические холодильники являются источниками холода, хоть и маломощными. На практике они, как правило, не гарантируют достижения какой-либо конкретной температуры, а лишь понижают ее относительно окружающей среды. В большинстве случаев они могут работать и в режиме нагрева. Холодильники требуют постоянного подключения к бортовой сети – ток потребления составляет примерно 5 А. При отключении питания они превращаются в обычные термоконтейнеры.

Для любителей эстетики больше подойдет холодильник с индикацией режимов. Отметим, что доставшийся нам Сибиряк умудрился нагнать внутреннюю температуру до –2 °C при температуре в помещении 22 °C!

Мы проверили, сколь долго сумки и пакеты могут работать по назначению. Для этого в комнатных условиях при температуре окружающей среды 22 °C смоделировали ситуацию с дачной поездкой продолжительностью в 3 часа. В каждый образец загрузили литровую пластиковую бутылку с водой, предварительно охлажденной до 0 °C. Повторный замер температуры провели через 3 часа.Применение аккумуляторов холода однозначно улучшает ситуацию, почти сводя на нет повышение температуры за указанный период.

Почему-то многие пытаются размещать аккумуляторы холода на донышке, хотя, как известно, теплый воздух легче холодного и скапливается наверху, а не внизу. Поэтому место таких «хранителей холода» – только наверху.

Что касается испытанных холодильников, то их способности удерживать холод от времени вообще не зависят. В Сибиряке температура зафиксировалась на уровне –2 °C, а Starwind остановился на +3,1 °C.

Время сохранения холода зависит как от термоизолирующих свойств примененного материала, так и от герметичности изделия, будь то сумка или ящик. Если застежка плохая, то проку не будет. Хорошая термосумка может быть ничуть не хуже громоздкого пластикового ящика. Играет роль и количество охлажденных продуктов внутри.

Результаты проверки теплоизоляции термопакетов и изотермических сумок

Наименование Повышение* температуры содержимого в течение 3 часов, °С AutoExpert 1316 3,8 Fiesta 4,9 Альбертина 3,5 Термопакет БИГ 6,1 Термопакет Mini 5,2

* Исходная температура – 0 °С.

Поэтому прикидывайте, что и куда вам надо везти – а наш дайджест будет в помощь.