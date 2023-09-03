От Москвы до Лиссабона на ВАЗ‑21093 за рекордные 45 часов – автопробег «За рулем»

Исполняется 35 лет фантастическому зарулевскому ралли времен позднего СССР.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

В сентябре 1988 года на стенде Парижского автосалона появился этот ВАЗ‑21093. Посетителей машина привлекала яркой графикой: «СССР, журнал «За рулем», Москва – Лиссабон» и табличкой, которая гласила: «Самый быстрый автомобиль в Европе. На нём экипаж сотрудников журнала «За рулем» (СССР) добрался от Москвы до Лиссабона за 45 часов».

Подарок к юбилею

В 1988 году «За рулем» исполнялось 60 лет. Это был один из самых популярных журналов СССР, страны, в которой проживало более 300 млн человек. Ежемесячный тираж издания достигал почти 5 млн экземпляров, а постоянных читателей были десятки миллионов – каждый номер читал не один человек. Редакция очень хотела отметить юбилей каким-нибудь особым проектом.

На стенде Лады на Парижском автосалоне. Крайний слева – Николай Пугин, министр автомобильной промышленности СССР. Далее отец и сын Пок, с начала 60‑х монопольно торговавшие советскими Москвичами и Ладами во Франции.

Вариантов рассматривалось много, пока в 1986 году не произошло неожиданное событие. Государственное телевидение Португалии открывало в Москве свое представительство, и на работу в корпункт отправлялись заядлые автомобилисты Карлуш Фину и Нуну Вашку с телеоператором. Они решили не брать билеты на самолет, а за рулем автомобиля Austin Montego без остановок, за минимальное время махнуть через всю Европу от Лиссабона – самой западной ее столицы – до Москвы, самой восточной.

Вручение приветственного адреса мэра Москвы мэру Лиссабона. Любой выезд советского человека в капстрану носил политическую нагрузку. Команда «За рулем» являла пример народной дипломатии.

Почти 5000 километров они преодолели действительно быстро, за 51 час 30 минут. Молодцы! На пресс-конференции в Союзе журналистов СССР мы все их поздравляли, расспрашивали о дорожных впечатлениях и желали успехов в работе на новом месте. Слово за слово португальцы решили бросить нам – в первую очередь редакции «За рулем» – прямой вызов: «А вы так сможете? На советском автомобиле! Если просто доедете до Башни Белем в Лиссабоне, с любым временем, – это будет чудо!»

Так и решился вопрос, как отметить 60‑летие «За рулем». Тех, кто всерьез принял предложение, было трое: Олег Богданов и Виктор Панярский – редакторы журнала, и я, Владимир Соловьев, который в те годы работал в Союзе журналистов СССР. Надо признать, что махнуть на машине через семь границ и восемь стран решились не сразу. Нас не пугала перспектива дальнего автопутешествия – в «За рулем» всегда работали журналисты «с бензином в крови». Но опыта езды по автобанам зарубежья у нас не было.

Austin против Лады

Во второй половине 80‑х страна еще жила в условиях «железного занавеса». Выехать на автомобиле за границы СССР и пересечь множество стран – это была большая организационная и политическая проблема.

Были и вопросы к технике. Двухлитровый Austin Montego португальцев мощностью 115 л. с. c максимальной скоростью 185 км/ч против полуторалитрового 76‑сильного ВАЗ‑21093 с «максималкой» 155 км/ч...

Полуторалитровый двигатель ВАЗ‑21093 уже урчит. Еще минута – и начнется схватка с двухлитровым Austin Montego.

Зато с ВАЗом, флагманом советского автопрома, редакция плотно сотрудничала еще со времен его строительства. Кроме того, в редколлегию журнала входил первый замминистра автомобильной промышленности СССР Валентин Павлович Морозов. К нему мы и обратились за содействием. Министерство было заинтересовано в продвижении Лад за рубежом, поэтому выбор пал на новую модель – ВАЗ‑21093.

– В случае удачи, а другого быть не должно, – подытожил первый замминистра, – машину поставить на Парижский автосалон. Как грязная, в пыли придет, так и поставить!

Когда все вопросы были решены, оставалось только проехать от Москвы до Лиссабона быстрее 51 часа 30 минут.

Старт!

Среда, 14 сентября 1988 года. С двенадцатым ударом кремлевских курантов Олег Богданов «дает по газам», и «девятка» срывается в сторону Лиссабона. Виктор Панярский – на месте штурмана, а мне положено спать на заднем сиденье. Через три часа езды Панярский сядет за руль, передав маршрутные карты мне, а Богданов – отдыхать.

Экипаж легендарной «девятки» на старте на Манежной площади в Москве. Слева направо: Владимир Соловьев, Олег Богданов, Виктор Панярский.

Но отдыхать на заднем диванчике не слишком удобно – тесно. И без того небольшое пространство загромождено картонным ящиком с космическим питанием на 2,5 суток. Институт медико-биологических проблем поставил тюбики с кофе, творогом, соком, брикетики галет, коробочки консервов. Всё расфасовано по полиэтиленовым пакетам, по три порции в каждом: «1‑е сутки, завтрак», «2‑е сутки, обед», «3‑и сутки, второй завтрак».

Брест и государственную границу СССР проходим с опережением графика. Ночная Польша с узкими дорожками и конными повозками, выныривающими на магистраль, «съедает» драгоценные минуты. Ночью меняемся через два часа. График рассчитали психологи – так, чтобы риск был сведен к минимуму. Достаточно того, что мы едем по совершенно незнакомой дороге и едем очень быстро.

По Европе

По тогдашней ГДР движемся строго 110 км/ч, потому как расплатой за нарушение может стать штраф и потеря пары часов на протоколы. Зато в ФРГ отыгрываемся, опережая порой спортивные Porsche и Ягуары.

Каким-то чудом без пробок минуем Париж и вырываемся на платный прямик до Бордо. Не доезжая до испанской границы, останавливаемся на обочине автомагистрали, не подозревая, что это серьезное нарушение – у нас таких автострад не было и в помине. Пришлось объясняться с французскими полицейскими: «Горбачев», «перестройка»… Короче, обошлось.

Финиш!

После изматывающей ночной гонки по испанским серпантинам под проливным дождем в 6 утра останавливаемся у въезда в португальскую столицу. Въезд платный, а принимают только местные эскудо. Дозваниваемся в советское посольство – так рано нас не ждали. До финиша у башни Белем нас провожает машина с дипломатическими номерами. Фиксируем время – 46 часов 30 минут, расстояние – 4837 км. К слову, у границы Лиссабона были ровно через 45 часов после старта с Манежной.

Финиш у берегов Атлантики. А вот 5000 японских машин до Португалии не добрались – корабль-автовоз потерпел ­крушение.

Съемки на португальском телевидении. Карлуш Фину поражен результатом. Торжественное вручение послания мэру Лиссабона от мэра Москвы. Приветливые лица и неподдельный интерес к автомобилю. Как и обещал Морозов, «девятку» выставляют на стенде Lada на Парижском автосалоне. Правда, не грязную, с дороги, а вымытую и блестящую.

Советская техника показала себя с лучшей стороны – Лады стали заметно популярнее в Европе. В год только во Франции расходилось по 20 тысяч машин и более. Сейчас в это невозможно поверить, но Ладу покупали лучше, чем именитые марки Toyota, Mazda, Volvo, Honda и Mitsubishi. Португальцы захотели собирать такие Самары у себя.

Журнал «За рулем» вышел, как говорили, на международную орбиту. На следующий год наша тройка подготовит грандиозный переход на Нивах через Сахару, но это уже другая история.

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Фото: Виктор Панярский и Владимир Князев