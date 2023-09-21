Электровелосипед 2.0 — никакой зарядки и полный привод

Московский сервис проката велосипедов «Велобайк» был запущен ровно десять лет назад.

И за одиннадцать сезонов он обрел солидную популярность – сейчас в парке насчитывается более десяти тысяч велосипедов. А по всему городу расположено около 780 велостанций. В этом году в велопрокате дебютировала новая модель – Электровелосипед 2.0. И именно на его примере мы испытали велопрокат в действии.

Для того чтобы взять велосипед напрокат, нужно пройти по ссылке pwa.velobike.ru и зарегистрироваться на сайте. Вам будет отправлен логин и пин-код, с помощью которого можно будет заходить на сайт. Иконку сайта можно сохранить на главном экране смартфона, и тогда он будет работать как обычное мобильное приложение.

В веб-приложении есть карта со всеми доступными велосипедами, а также история поездок, текущий таймер аренды и прочая необходимая информация.

В приложении отображается карта со всеми велостанциями. А у электровелосипедов еще и отображается уровень заряда. Новые «велики» 2.0 дополнительно отмечены оранжевым цветом. Привязав карту к приложению, можно брать велосипед напрокат. На руле есть QR-код, который необходимо отсканировать. А после, также через приложение, завершить поездку и заблокировать замок на заднем колесе. Вся история поездок будет отображаться в приложении.

Каждое утро все станции велопроката посещает техническая служба. Проходит замена батарей у электрических велосипедов 2.0 и другие необходимые работы. Полностью заряженной батареи хватает на 40-50 км пробега. После ее меняют на другую заряженную.

На городских велосипедах можно вообще ездить бесплатно. Для этого нужно привязать карту москвича, обучающегося или «Единый» на 30, 90 или 365 дней, записанный на «Тройку» в личном кабинете «Метро Москвы». Активировать бесплатные поездки можно в веб-приложении Велобайк. Карта обучающегося и «Единый» на 30 дней дают 60 бесплатных поездок. Если они действуют 90 дней, то это уже 180 поездок. А годовой «Единый» позволит откатать 390 бесплатных поездок.

Многие станции велопроката подзаряжаются от солнечных батарей.

Для остальных пользователей работает сервис «Мультитранспорт», с которым можно экономить до 30% в месяц. Также есть система различных промокодов. VELO23 распространяется на новые электрические велосипеды 2.0, и с ним первые 30 минут поездки будут бесплатными, а дальше действует поминутная тарификация. Есть и тариф для плохой погоды «Подарок в дождь», с которым 60 минут можно ехать бесплатно. А тариф «Ночь» можно активировать с 00:00 до двух часов ночи, и с ним первые 45 минут станут бесплатными. Тариф стандартный – 5 рублей/мин.

На дисплее отображается текущая скорость, пробег и уровень заряда. Свет включается автоматически с началом проката. А на колесах есть светоотражающие полосы. Одним словом, велосипед будет видно во всех условиях. У сиденья есть шкала, чтобы быстро отрегулировать его под свой рост.

Опознать новые электровелосипеды версии 2.0 можно по рыжей окраске. Но главное, что ему не нужна зарядная станция. Поэтому мобильность такого велосипеда куда выше. Если аккумулятор разряжен, заменой батареи займутся сотрудники велопроката. Уровень заряда можно увидеть не только в приложении, но и на дисплее. На нем же видна текущая скорость.

А следить за ней нужно. Ибо достаточно сделать несколько вращений педалями, и электровелосипед быстро набирает 25 км/ч. По сути, этот велосипед полноприводный. Ведь заднее колесо приводится в движение с помощью педалей. На нем же расположена каретка с несколькими звездочками – у электровелосипеда 2.0 есть три передачи.

Достаточно сделать несколько оборотов педалями, и электровелосипед набирает почти максимальную скорость.

А электромотор стоит на переднем колесе и вступает в работу при начале движения. Тормозных механизмов у него тоже два. Спереди установлен роллерный механизм, а задний тормоз классический ленточный. Также при начале проката сразу включается светотехника.

Вообще, электровелосипед 2.0 оказался весьма удобным и продуманным. И дело не только в том, насколько легко крутить педали и набирать скорость. Спереди есть вместительная корзинка. На руле имеется держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. Можно одновременно пользоваться навигацией, не боясь разряда вашего гаджета.

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Сделать сервис доступным и удобным еще в 2013 году поручил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. И сегодня мы видим плоды этой работы. Велосипеды, в том числе и электрические, стали неотъемлемой частью столичного образа жизни. В прошлом сезоне услугой велопроката воспользовалось больше полутора миллионов москвичей.

И в теплое время года велосипед стал реальной частью городского транспорта, позволяющей легко добраться на небольшие расстояния без личного автомобиля. Так что пользуйтесь велосипедом и крутите на здоровье, во всех смыслах этого слова, педали. Но не забывайте о своей безопасности и безопасности окружающих. Даже когда едете на экологичном двухколесном транспорте.

Мнение специалиста

Григорий Грязнов, заместитель директора операционного блока по обслуживанию велосипедов:

— Общий парк велосипедов сейчас насчитывает более 10 000 штук. Из них около шести тысяч приходится на обычные механические велосипеды, порядка 1000 – это электрические велосипеды предыдущего поколения. И около 3000 составляют новые электровелосипеды версии 2.0.

Электромотор работает как ассистент, чтобы было легче крутить педали. По достижении 25 км/ч электромотор в целях безопасности отключается. Запас хода с полностью заряженным аккумулятором составляет 40-50 километров. Это около двух часов поездки. Как показывает статистика, среднее время проката – полчаса.

Сама электрическая начинка надежна. И полностью защищена от влаги и пыли.