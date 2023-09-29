Урожай, мебель, инструменты – как переехать с дачи в город

Как выгоднее вывезти с дачи все ценное после закрытия сезона – мы просчитали все варианты.

Не стоит оставлять на даче вещи, тем более имеющие ценность. Мебель, инструменты, техника – все это если не будет украдено, то может испортиться за зиму из-за морозов и влажности.

Но какой из способов переезда окажется дешевле: личный автомобиль, каршеринг, найм или прокат грузовика, а, может, прицеп напрокат? Вот пять способов, которые интересно прочитать, чтобы выбрать самый выгодный. Считаем!

Вводные берем с потолка: дача находится в 50 км, а перевезти надо 1,5 тонны.

1. Личный автомобиль

Допустим, у вас компактный или субкомпактный кроссовер, наподобие Nissan X-Trail ил Hyundai Creta. Их грузоподъемность одинакова – 450-465 кг. Запихнуть в такой автомобиль полтонны не получится хотя бы потому, что в этот допуск входит и вес водителя. Поэтому представим, что на свой страх и риск за одну ходку дачник перевезет 400 кг: получается 4 поездки на дачу по 100 км каждая (туда-обратно). Груженый автомобиль сжигает немало топлива: скажем, при наших вводных (туда – пустой, обратно – битком) 9 литров на сотню в среднем. Получается 36 литров или 1854 рубля (АИ-92 по 51,5 рубля за 1 литр).

Большой багажник – это хорошо, но грузоподъемность важнее

Но это еще не все расходы. Амортизацию машины тоже надо учесть. Обслуживание того же Hyundai Creta стоит 16-21 тысячу рублей (стоимость ТО чередуется) в год или каждые 15 тысяч км. То есть, ТО обходится владельцу кроссовера в 1,06-1,4 рубля за каждый километр пробега. Проехав 400 км, автомобилист должен отложить на сервис 424-560 рублей (из расчета, что в год машина проезжает 15 000 км).

Налоги и страховки от пробега не зависят, поэтому мы их учитывать не будем.

Даже без учета потраченного на разъезды времени и уборки в салоне, перевозка вещей на собственном автомобиле обойдется в 2278-2414 рублей.

Если у вас есть длинномерные грузы, но нет багажника на крышу, то к расходам можно прибавить еще 1464 рубля за прокат багажника (в сутки). Но это факультативно – не в счет.

2. Аренда прицепа

Рассмотрим вариант, что у вашего автомобиля есть фаркоп. Прицеп, не оборудованный тормозами и грузоподъемностью 500 кг, в прокате обойдется примерно в 1000 рублей в сутки и позволит перевезти все нужное за две ходки. То есть, расходы по первому пункту будут в два раза меньше – 1139-1207 рублей. В итоге переезд с учетом аренды прицепа условно обойдется в 2139-2207 рублей.

Прицеп сокращает количество ходок в 2 раза

При этом можно сэкономить время и не тратиться на уборку салона автомобиля, так как все, что могло его испачкать, укладывалось в прицеп (подмел – и чисто).

Экономия по деньгам небольшая, но она есть. И, если уж на то пошло, подсчитаем также цену времени дачника. Средняя зарплата по стране – 56 280 рублей. То есть, час рабочего времени в среднем оценивается в 319,8 рубля (22 дня в месяц по 8 часов). Четыре ходки по 100 км каждая займут, плюс-минус, 8 часов, и это время можно оценить в 2558 рублей. Две ходки будут «стоить» уже всего 1279 рублей (условно – прицеп окупили).

К слову, установка фаркопа стоит примерно 3000 рублей, а сам он обойдется в сумму от 3500 рублей. Прицеп же стоит от 60 тысяч, и пара тысяч в год на его аренду (весной и осенью) эквивалентны 30 годам владения собственным прицепом (без затрат на его хранение)… Покупать прицеп сегодня явно невыгодно. А вот фаркоп – тема, если учитывать сэкономленное время.

3. Каршеринг

Продолжим тему «я сам» и возьмем каршеринг. У Яндекс Драйва, крупнейшего игрока рынка, действует почасовой тариф – от 500 рублей за два часа. Ходка будет одна: запихать полторы тонны в чужой автомобиль, рассчитанный на перевозку 1,4 тонны… Ну кто решит переплачивать и ездить два раза? (Спойлер: не вздумайте – за перегруз грозит штраф.) Есть вариант взять Ford Transit, который присутствует в грузовом каршеринге Яндекса. Он берет на борт 2 тонны, но для управления им достаточно прав категории «В».

Берем машину и едем на дачу (1 час), грузимся (еще час), едем назад (час) и разгружаемся (как только все выложили на землю возле машины, можно закрыть аренду) – итого часа три. В два часа не уложиться, но за 4 часа можно вразвалочку успеть сделать всё.

Минус каршеринга – ограничение по массе перевозимого груза

Неужели 1000 рублей хватит? Нет, конечно! На официальном сайте нет никаких уточнений, что странно (Роспотребнадзор в курсе?): ни о допустимом километраже, ни о максимальной массе груза – ничего. Все объясняется индивидуальностью тарифов для каждого пользователя, и вы никак не узнаете, во сколько реально обойдется вам автомобиль, пока вы не в системе. Нет даже элементарных «не оферта»-тарифов, от которых можно было бы оттолкнуться. Как сказал один мудрый персонаж «Южного Парка»: я бы не стал это трогать даже 10-метровой палкой.

В общем после входа в систему Яндекс Драйв выяснится, что в стоимость входит лишь 30 км пробега, а реальная цена двух часов аренды – 1100 рублей минимум. Получается, что за 4 часа вы заплатите 2200 рублей и еще доплатите за 40 км перепробега 400 рублей (по 10 рублей за каждый километр и столько же, к слову, за каждую дополнительную минуту). Итого 2600 в «стерильных» условиях. И еще – каршеринг этот, конечно, грузовой, и машины могут перевозить более одной тонны, но вам нельзя грузить в автомобиль… более 500 кг (с водителем или без – вопрос открытый).

То есть, по факту, вас ждет три ходки (300 км), на которые потребуется не 4, а 8 часов по цене 6500 рублей (4400 рублей по времени, плюс 210 км перепробега по цене 2100 рублей).

Дешевле купить прицеп. В кредит. Под 20%. Если умножить 6500 на 2 и еще на 30 лет, то получится 390 000 рублей.

Но, возможно, именно вам система предложит иные условия…

4. Прокат грузовика

Аренда фургона или грузовика, подходящего под категорию прав «В», но берущего на борт 1,5 тонны ровно, обойдется в 3400-3800 рублей в сутки. Плюс расходы на топливо. Но в этом случае ходка будет действительно одна. То есть, 12-17 литров дизтоплива хватит. А это еще (63,56 рублей за 1 литр) 763-1080 рублей. Итого – 4163-4880 рублей. Без спешки – у вас будут 24 часа на переезд, а лимит пробега составляет 350 км в сутки, которого для нашей задачи более чем достаточно.

Арендные грузовики тоже имеют ограничения, но не такие строгие, как каршеринг

5. Найм перевозчика

Нанимая перевозчика, вам нужно будет оплатить не только топливо и амортизацию машины, но и работу водителя. Плюс этой услуги в том, что вам быстро рассчитают стоимость перевозки онлайн или по телефону, словно вы находитесь в экстренной ситуации. Казалось бы – идеально. Но нет – отказать в услуге вам могут в любой момент: вы ждете подачу машины с минуты на минуту, но вам вместо этого звонят и говорят, что никто не согласился к вам ехать (был опыт печальный). Но если согласятся, то, в нашем случае, стоить это будет 4310 рублей (если только водитель не попросит накинуть ему «сколько не жалко»). Решим, что мы можем и не накидывать. Хотя подневольного водителя жалко – он рискнул согласиться на перевозку по цене дешевле каршеринга и прогорел: остался без чаевых, за которыми, собственно, и ехал, чтобы остаться в плюсе.

Вывод

Просто сравним цифры:

личный автомобиль – от 2278-2414 рублей

аренда прицепа – 2139-2207 рублей

грузовой каршеринг – 6511 рублей

аренда грузовика – 4163-4880 рублей

найм грузовика – 4310 рублей (но он не приедет без лишней тысячи, о которой лучше сразу намекнуть оператору).

Не зря человек всегда хотел иметь личный автомобиль. Это не роскошь и даже не средство передвижения. Это, если у вас есть дела и хозяйство, – помощник, подспорье, тот самый друг, который всегда поможет. И «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, помогает вам не только его выбрать и купить, но и обслуживать и даже баловать (в том числе – фаркопом), чтобы этот незаменимый друг оставался с вами как можно дольше и при этом был как можно удобнее.

P.S.: присмотр за дачей силами вневедомственной охраны обходится в сумму от 2500 рублей в месяц, плюс порядка 20 тысяч рублей за монтаж охранного оборудования. Вы же об этом тоже подумали, пока читали наше исследование?

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Фото: Unsplash