История появления платных парковок: предпосылки и необходимость

Платные парковки существуют уже почти 90 лет и полезны для людей и бизнеса

Платные парковки являются необходимостью в контексте растущей автомобилизации в мире и постоянного увеличения трафика в мегаполисах.

Первые платные парковки появились в 1930-х в США. С тех пор их стали организовывать в крупных городах по всему миру.

Сейчас сложно представить мегаполис, где все парковки были бы бесплатными и не регулировались правилами. И Москва – не исключение. Проект платных парковок в Москве показал множество положительных результатов.

История первых парковок

Впервые с неконтролируемым увеличением автомобилизации и повсеместной нерегулируемой парковкой автомобилей начали бороться в США. В 1930-е годы в Оклахома-Сити не было регулируемой парковки, из-за чего страдали владельцы магазинов в центре города. Покупатели просто не могли добраться до них своим ходом, что приводило к серьезным убыткам.

Тогда торговцы попросили помочь справиться со сложившейся ситуацией известного адвоката и издателя Карла Меджи, который впоследствии станет знаменит тем, что придумал паркометр – устройство, отсчитывающее время парковки автомобиля. Меджи организовал конкурс на создание подобного агрегата. К слову, это было непростой задачей, учитывая то, что паркометр должен был быть недорогим, антивандальным и мог бы функционировать в любую погоду. В 1933 году общественности был представлен первый паркометр, который его конструкторы окрестили «Черной Марией».

В 1935 году Меджи получил патент на свой собственный дизайн паркометра, который он создал, отталкиваясь от дизайна «Марии». Адвокат назвал свое детище «Парк-О-Метр №1» и установил его в Оклахома-Сити летом того же года. С этого и началась история платных парковок.

К слову, Меджи был не первым, кому в голову пришла идея о подобном устройстве. В 1928 году свой вариант паркометра придумал Роджер Бабсон. Его устройство должно было использовать энергию припаркованного рядом автомобиля, запитываясь от его аккумулятора. Однако эта задумка осталась нереализованной. Карл Меджи же впоследствии основал компанию по производству паркометров, которая существует и по сей день.

Первоначально жители Оклахома-Сити не были в восторге от необходимости платить за то, что раньше было бесплатным. Тем не менее, вскоре горожане убедились, что эта мера положительно сказалась на дорожном движении в центре: количество машин уменьшилось, а скорость потока возросла. Первые паркометры установили по одной стороне центральной улицы. Уже через несколько дней владельцы бизнесов заметили благоприятный эффект и попросили поставить устройства на другой стороне дороги, прямо перед входами в их магазины. Таким образом, паркометры не только решили проблему с загруженностью дорог, но и увеличили доход частного бизнеса.

Сейчас платная парковка — это эффективная мера, которая применяется по всему миру, например, в таких городах, как Пекин, Шанхай, Дубай, Стамбул, в европейских мегаполисах. Она позволяет регулировать использование дефицитного парковочного пространства в городе. Город постоянно растет, в нем появляются новые точки притяжения водителей.

Проект платных парковок в Москве

Платная парковка в Москве впервые появилась в 2012 году: она действовала только на двух улицах в самом центре города.

Зачем?

местные жители с трудом находили свободные парковочные места возле дома;

была распространена парковка в 2-3 ряда и другие нарушения правил остановки и стоянки;

водители проезжали лишние километры в поисках свободного места, создавая дополнительный трафик;

из-за перепробегов ухудшалась экологическая обстановка, поднимался уровень шума.

Результаты пилотного проекта оказались положительными, поэтому в 2013–2014 годах платные парковки было решено расширить до границ Третьего транспортного кольца. На некоторых – самых загруженных – улицах стал применяться дифференцированный тариф, при котором стоимость возрастает после получаса парковки и зависит от времени суток.

С 2016 года новые платные парковочные места стали появляться и в районах за пределами Третьего транспортного кольца – только там, где жителям не хватает машино-мест; а стоимость на парковках стала рассчитываться индивидуально для каждого участка. Кроме того, по просьбам жителей стали создаваться парковочные места, на которых было разрешено оставлять машины только владельцам парковочных разрешений.

Сейчас точечное расширение зоны платных парковок – это постоянный процесс, который обусловлен ростом Москвы, увеличением ее популяции. Чем больше людей, тем выше спрос на парковочные места – особенно возле новых точек притяжения автомобилистов, например, у торговых и бизнес-центров, транспортных узлов. При этом москвичи, которые много лет жили в этих районах, не должны тратить больше времени на поиск парковочного места – только потому, что возле их домов выросли офисы. Платная парковка позволит контролировать то, сколько времени занимаются машино-места – а местные жители просто оформят парковочное разрешение и продолжат без оплаты парковаться там, где им удобно. Стоит отметить, что все изменения в обязательном порядке обсуждаются с муниципальными депутатами, которые, в свою очередь, собирают обращения жителей, чтобы узнать их позицию.

Положительные эффекты от ввода платных парковок в Москве

пропала «хаотичная парковка»: пешеходам, городскому транспорту и автомобилистам стало безопаснее перемещаться по городу;

увеличилась средняя скорость движения с 45 км/ч в 2011 году до 55 км/ч в 2022-м (рост более чем на 22%) – благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам;

сократилось количество нарушений правил парковки на 64%;

одно и то же парковочное место за сутки используют в 4,5 раза больше водителей;

теперь в 2 раза быстрее приезжают машины скорой помощи, МЧС и пожарных расчётов на вызов.

Платная парковка дает местным жителям первоочередное право на парковку возле своего дома. Это достигается благодаря тому, что горожане могут оформить резидентное разрешение и пользоваться парковками по всему району, не оплачивая их. В то же время автомобилисты из других районов обычно оставляют машину на платных парковках на короткий срок. Таким образом, и у местных водителей, и у приезжих больше шансов припарковаться именно там, где им это нужно. Не платить за парковку в Москве могут также столичные многодетные семьи, оформившие парковочное разрешение, инвалиды на специальных местах, мотоциклисты и водители электромобилей. Сейчас в столице организовано более 95 тысяч мест на уличных платных парковках, из них более 11 тысяч мест для инвалидов.

Дополнительная информация по платным парковкам в Москве находится здесь.