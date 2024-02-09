11 вещей в дорогу: купите их перед зимним путешествием

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Благодаря советам «За рулем» ваш автомобиль заведется в любой мороз и преодолеет бездорожье.

Мы часто отказываемся от зимних путешествий из-за холода, занесенных дорог, опасений, что может произойти неприятность, справиться с которой в морозы – то еще удовольствие. И зря: все дело в правильной подготовке! И тогда вы увидите северное сияние, льды Байкала, заснеженный Алтай, посетите лучшие горнолыжные курорты страны… Да даже зимний Дагестан – это удивительное приключение, не похожее на летнее (равно как и поездки в любые российские города зимой). Все нужное вы найдете на Мегамаркете – выбор огромен, осталось выбрать и собраться. И вот что стоит купить, отправляясь в зимнее автопутешествие.

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Транспондер

Транспондер T-PASS, серия Standard, GEA XG 500

В России активно строятся платные автомагистрали, благодаря которым можно быстро добраться до мест отдыха. И чтобы не стоять в очередях на оплату, автопутешественникам лучше приобрести транспондер, который пригодится во многих поездках: зимних, летних, на маршрутах выходного дня. Он точно окупится сэкономленным временем и скидками на проезд. Кроме того, неперсонифицированный транспондер можно одалживать друзьям или даже сдавать в аренду.

Чемоданы

Разнообразие чемоданов и сумок сегодня позволяет подобрать их под багажник автомобиля, и даже под его цвет, если хочется

От того, как уложены ваши вещи, во многом зависит, удобно ли вам будет ехать. Чемоданы стоит подбирать под багажник автомобиля, чтобы они легко укладывались в него и легко вынимались, а вместо одного большого лучше предпочесть пару небольших, и сумку (сумки) с наплечным ремнем. Тогда вам будет проще не только заселяться в гостиницы, но и искать какой-то предмет в дороге.

Боксы на крышу

Небольшой объем багажника автомобиля сегодня – не проблема, и уж, тем более, не повод не путешествовать

Любой автомобиль можно оснастить боксом на крышу – это очень удобное решение для дополнительного багажа: бокс может иметь двустороннее открытие, сдвигаться вбок и наклоняться, что облегчает доступ к вещам в нем. Ездить с таким багажником на крыше постоянно не стоит – он хоть и имеет обтекаемую форму, но все же увеличивает расход топлива. Однако в путешествиях он окажется незаменим, а после поездки вы его легко демонтируете без посторонней помощи и спрячете до следующей поездки. Кстати, все боксы универсальны, и ими тоже можно делиться. В том числе за скромную плату.

Зимние стеклоочистители

Зимний стеклоочиститель может быть в виде изогнутой полоски, либо в виде классического дворника, механизмы которого скрыты за резиновым чехлом

Чтобы постоянно не останавливаться из-за покрывшихся льдом снегоочистителей, стоит купить специальные – зимние. Льду на них не за что держаться и он не сковывает внутренние рычаги «дворников», благодаря чему те плотно прижимаются рабочей поверхностью к стеклу. Сама резина у них мягче и лучше работает в морозы. Такие стеклоочистители, конечно же, полезны не только в путешествиях.

Утеплители двигателя

С автоодеялом двигатель после поездки остывает гораздо дольше

Завести двигатель в мороз бывает не всегда легко. Чтобы облегчить его запуск, можно использовать автоодеяло.

Это 8-10-сантиметровые одеяла, благодаря которым двигатель остывает медленнее – после поездки открываете капот, кладете одеяло на мотор, закрывая отсек полностью, и захлопываете капот. Двигатель будет оставаться теплым на протяжении примерно четырех часов. Это позволит оставлять автомобиль без опасений, что он не заведется следующим утром.

Но это, как вы понимаете, полумера – есть девайс, который позволит легко запустить замерзший мотор даже через сутки стояния на морозе.

Инфракрасный обогреватель на газу

Такие инфракрасные обогреватели работают на газу, но открытого пламени нет

Такие обогреватели бывают разными – уличными и для помещений, в виде направленных излучателей тепла и даже плит для приготовления пищи. Им не нужно электричество – работают они на газу, но без открытого огня. Ими можно прогревать салон (приоткрыв окна для вентиляции) или двигатель (установив горелку под картер). Чтобы мотор прогрелся быстрее, лучше накрыть его сверху автоодеялом, а чтобы тепло от обогревателя распределялось равномернее и не был нанесен вред пластиковым деталям, лучше заранее припарковать автомобиль так, чтобы под защитой картера оказалось больше пространства.

Щетка и скребок

Хорошо, если скребок на щетке – съемный и его можно убрать, чтобы он не мешал (особенно, когда нужно счистить снег вокруг боковых зеркал заднего вида)

Кажется, что зимняя щетка и скребок – настолько простые вещи, что никаких проблем с их выбором быть не может. Но это не совсем так. Щеткой приходится махать, а значит, ее вес очень важен, как и размер. На тесной парковке большая щетка будет неудобна, а скребок на ее обратном конце будет постоянно цепляться за одежду и соседние автомобили. Кроме того, из-за большого рычага (удаленности скребка от ручки) приложить достаточное усилие для соскабливания льда может не получиться. Неудобными могут оказаться и мягкие накладки на рукоятках, которые нередко прокручиваются вокруг оси – вы пытаетесь смахнуть снег, но щетка проворачивается и бьет пластиком по металлу кузова. Поэтому лучше выбрать самую простую легкую щетку без скребка на ней и мягких рукояток и отдельно купить скребок с удобной толстой рукояткой.

Антилед

Пара пшиков антильда на такие стекла, и они быстро станут чистыми и прозрачными

Но даже самый хороший скребок не всегда может справиться с наледью, а чистить им дверные ручки и вовсе не стоит. Для этого есть специальная жидкость антилед, держать которую, по понятным причинам, лучше в багажнике – его, как правило, проще открыть даже после ледяного дождя. Пользоваться жидкостью довольно просто – распыляем на место, где нужно растопить лед, и ждем минуту-другую, пока химия сделает свое дело.

Одноразовые коврики

Такие коврики не сминаются и не путаются в ногах

Зимой на ковриках в автомобиле часто образуются лужи воды из-за снега, который мы приносим на обуви. Эти лужи можно промокнуть дешевой туалетной бумагой или слепленными своими руками снежками, но влаговпитывающие коврики все же удобнее. Стоят они недорого, а вам и пассажирам не придется сидеть в лужах.

Ленты антибукс

Ленты нужны только для ведущих колес, покупать их на все колеса при моноприводе необязательно

Даже автомобиль с честным полным приводом может засесть на ровном месте или забуксовать впустую, пытаясь подняться в горку. И виной тому, как правило, гладкие трассовые шины (с зубастыми внедорожными такие проблемы – редкость). В подобных случаях выручат специальные ленты антибукс. Они легко крепятся на колеса и надежно цепляются за любую поверхность. Ездить на них постоянно, конечно же, нельзя – это вредно и для самих лент, и для шин. Но преодолеть на них сложный участок получится без проблем.

Складная лопата

Копать чаще всего приходится перед колесом, за колесом и под днищем, и тут важно, чтобы было удобнее подлезть

Обращали внимание, что часто защита картера двигателя устанавливается под углом? Ее передний край находится выше. В результате при езде по снежной колее или целине под защитой картера может скапливаться сугроб.

Постепенно передние колеса все хуже цепляются за поверхность, и автомобиль повисает, как на пьедестале. В этом случае остается только дергать машину другим автомобилем или подкапываться под защиту картера (подтопить снег теплом работающего мотора не всегда удается – теплоотдача современных двигателей не такая большая, как у моторов предыдущих поколений).

В этом случае поможет небольшая лопата (как вариант – складная) с не слишком изогнутой рабочей частью и с крепкой передней кромкой. Ею же можно расчистить и выезд с парковки после сильных снегопадов. При этом места в багажнике она занимает очень мало.

Заключение

Упомянутые в статье вещи однозначно сделают зимнее автопутешествие комфортнее и приятнее. Но это, конечно же, не окончательный список. В дорогу также можно взять свечной ключ (вдруг вы зальете свечи при холодном запуске и их нужно будет просушить, пока греете мотор инфракрасным обогревателем), проектор, чтобы дети и другие пассажиры могли смотреть мультфильмы и кино как в машине, так и в отелях. Не лишним может оказаться и складной мангал, фонарик, а также лыжи, санки или сани, тюбинг.

И вы же помните – если использовать промокод ДОРОГА, то можно получить до 29 февраля скидку 2000 рублей на первый заказ от 4000 рублей (вот тут – полные правила акции).

Это ваше автопутешествие – что хотите, то и берите!

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