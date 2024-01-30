Андрей Бочкарев: По темпам строительства дорог Москва в топ-3 мировых лидеров

«За рулем» выяснил, как изменится облик столицы в 2024 году

Что общего у Москвы, Нью-Йорка и Пекина помимо огромного количества жителей и высокой транспортной загруженности? Оказывается, нигде в мире больше не строят дороги так быстро, как в этих трех мегаполисах.

Андрей Бочкарев

Вообще Москва – не только город-рекордсмен, но еще и полигон для транспортных экспериментов. Самые удачные результаты изысканий приживаются и транслируются на всю Россию. Так было, например, с платными парковками и «выделенками». О том, какие нововведения ждут столицу в этом году, «За рулем» выяснил у заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Читайте и запоминайте, ведь совсем скоро эти идеи могут стать реальностью и в вашем в городе.

Про новые развязки и станции метро

— Андрей Юрьевич, в 2023 году состоялось открытие сразу нескольких объектов, которых очень ждали москвичи. Речь идет о Большой кольцевой линии, участках Московского скоростного диаметра, а также третьей и четвертой линий Московского центрального диаметра. Насколько сильно изменилась столица с их вводом в эксплуатацию?

— Минувший год действительно стал прорывным в сфере транспортного строительства. С вводом в эксплуатацию этих крупных, стратегически важных для столицы транспортных объектов мы практически подошли к завершающей фазе формирования единого транспортного каркаса Москвы.

Эффект, который получил город, москвичи, колоссальный! Одно только Большое кольцо метро позволяет пассажирам ежедневно экономить в поездках от получаса до 45 минут, выстраивать более удобные маршруты. Каждый будний день БКЛ пользуется более 1,3 миллиона человек. Новые станции разгрузили участки других линий метро до 23% и обеспечили хордовые связи между соседними районами. Это повысило удобство использования городского транспорта и значительно снизило нагрузку на него и на улично-дорожную сеть в целом.

— А как насчет автомобилистов? Они получили какие-то «бонусы» от развития транспортной инфраструктуры?

— Разгрузке городских магистралей, безусловно, поспособствовало и открытие движения по всей протяженности Московского скоростного диаметра в пределах МКАД. Хордовая модель МСД позволяет автомобилистам комфортно заехать в Москву, проехать ее насквозь всего за 40 минут, минуя центр, и выехать за МКАД.

Благодаря МСД перепробег транспорта с юга на северо-запад столицы сокращается почти вдвое, а по маршруту с северо-запада на восток – в 1,5 раза. Бессветофорная магистраль связала 14 крупнейших автомобильных трасс Москвы, водители существенно экономят время. При этом на МСД нет транзита грузового транспорта. Так что плюсы очевидны.

Теперь по скоростному диаметру можно проехать Москву насквозь без единого светофора. На это уйдет всего лишь 40 минут.

Огромное значение – не только для города, но и для всей столичной агломерации – имеет ввод в эксплуатацию МЦД-3 и МЦД-4. Маршрут между Зеленоградом и Раменским повысил доступность более 20 районов столицы и нескольких населенных пунктов области, рекордный пассажиропоток на нем составляет сегодня 443 тысячи поездок в сутки. А железнодорожный диаметр Апрелевка–Железнодорожный стал самым протяженным из действующих четырех, он соединил 7 центральных вокзалов Москвы, на нем самое большое количество пересадочных станций – более 30.

Таким образом, сегодня пассажиры пользуются уже четырьмя линиями МЦД. В совокупности им доступны 136 станций, расположенных на более чем 300 км железнодорожных путей. Каждые сутки поезда МЦД перевозят свыше 1,2 миллиона пассажиров, которые ежедневно экономят в поездках до 36 минут времени, а также деньги – благодаря единой тарифной системе.

По итогам 2023 года пассажиры совершали в будние дни на 800 тысяч поездок больше, чем в 2022-м. На 5% выросло количество поездок на метро, на 9% – на МЦД, на 7% – на автобусах и электробусах, на 8% – на трамваях. При этом поток автомобилей за 2023 год уменьшился на 5%.

— Скорость – это основной параметр, по которому можно понять, как в городе обстоит дело с улучшением ситуации на дорогах. Как изменилась скорость в связи с высокими темпами дорожного строительства в Москве?

— Таких высоких темпов дорожного строительства, которых мы достигли за последние 13 лет, не было за всю историю города. Сегодня Москва по данному показателю входит в тройку мировых лидеров наряду с Нью-Йорком и Пекином. С 2011 года протяженность столичных трасс выросла на 24%, то есть почти на четверть. За это время введено в эксплуатацию 1365 км дорог, 425 искусственных сооружений и 310 пешеходных переходов. В том числе реконструированы все основные вылетные магистрали и развязки на МКАД, построены сотни километров выделенных полос для общественного транспорта.

Москва больше не город пробок. Средняя скорость движения на трассах – 53 км/час. Для сравнения, в 2011 году этот же показатель составлял 16,5 км/час.

Но одним только строительством дорог город разгрузить невозможно. И то, что Москва перестала быть мировым лидером по пробкам, - результат комплексного развития транспортной системы. В первую очередь, речь идет о высоких темпах строительства метро, протяженность сети которого за 13 лет выросла почти вдвое. Параллельно, как я уже сказал, интегрировали в общую транспортную систему Москвы железную дорогу. В результате этой комплексной работы пропускная способность московских дорог с 2011 года увеличилась на 25%, а скорость движения на автотрассах выросла с 16,5 км/час до 53 км/час, если брать среднесуточные значения.

Про большую стройку в 2024 году

— Сколько еще километров дорог планируется построить (реконструировать) в текущем году? Какие крупные проекты завершатся, и на каких сконцентрируетесь в будущем?

— В этом году мы намерены построить еще более 90 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. В частности, Московский скоростной диаметр соединим с автомагистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и достроим Южную рокаду, которая улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы.

В перспективе сделаем упор на строительство небольших по протяженности дорог, которые улучшат связанность районов с помощью тоннелей, путепроводов, других инженерных сооружений. В итоге у москвичей отпадет необходимость выезжать на центральные магистрали, что еще больше повысит скорость движения транспорта и улучшит ситуацию как в отдельных районах, так и в целом по городу.

Основной приоритет по-прежнему будем отдавать развитию рельсового транспорта: строить новые линии метро - в частности, Троицкую, Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую, чтобы подвести самый быстрый и удобный транспорт в максимальное количество районов, а также развивать железнодорожную инфраструктуру.

За 13 лет в Москве запустили 1365 км новых дорог. В этом году построят еще 90 км. По словам Андрея Бочкарева, акцент сделают на небольшие дороги-связки между районами столицы.

Про роль автомобиля в мегаполисе

— Стремление выстроить градостроительную политику вокруг личного автотранспорта – тупиковый путь развития для любого крупного города. Вы согласны с этим утверждением?

— Ни один мегаполис мира не сможет развиваться и не решит транспортных проблем, если строить одни дороги и парковки, отдавая приоритет личному автотранспорту. Судите сами: одна машина на плоскостной парковке занимает 18 квадратных метров, а в капитальном паркинге требует уже от 30 до 35 квадратных метров.

Город считается нормально урегулированным с точки зрения парковочного пространства, если в нем на одну машину есть хотя бы два парковочных места. Грубо говоря, в Москве должно быть в идеале 8 миллионов парковочных мест. То есть в городе пришлось бы отдать 140 миллионов квадратных метров под плоскостные парковки и 72 миллиона квадратных метров под капитальные паркинги! По сути, Москва бы превратилась в одну сплошную парковку, а город задохнулся бы в пробках. Вот почему единственным выходом стало развитие общественного транспорта – в первую очередь, метро.

— Но ведь строительство метро такими опережающими темпами – удовольствие не из дешевых, верно?

— Да, это не дешево, но экономически более выгодно, ведь метро перевозит больше всего людей, а денег (исходя из расчета на одного пассажира) тратится меньше. Приоритет развитию общественного транспорта и, в первую очередь, рельсового – это и улучшение экологии, что для многомиллионной Москвы особенно актуально. Но, пожалуй, самое главное в том, что метро и интегрированные с ним железнодорожные линии – самый востребованный в городе транспорт: ими пользуются более 70% населения. Потому что это существенная экономия времени.

Андрей Бочкарев: «Мы создаем в городе такие условия, чтобы у каждого человека был выбор, каким транспортом пользоваться».

Про трафик на окраинах и пешеходную доступность

— В «спальных» районах Москвы появилось много точек притяжения – торговых центров, кафе, кинотеатров и даже коворкингов. Означает ли это, что скоро нам вообще не нужно будет ехать в центр, чтобы поработать или провести досуг?

— Уже сегодня у большинства москвичей, проживающих на городских окраинах, нет необходимости регулярно выбираться в центр, чтобы интересно и разнообразно провести свой досуг. И все потому, что главный принцип нашей градостроительной политики – полицентричность и комплексное развитие территорий.

Реализация любого проекта строительства жилья невозможна без возведения в шаговой доступности социальной и иной сопутствующей инфраструктуры. Первые этажи проектируются нежилыми, а выполняют общественные функции. То есть человек и рядом с домом, и непосредственно в своем доме может получить все необходимые ему услуги. В том числе и устроиться на работу.

Формирование на окраинах новых мест приложения труда сокращает маятниковую миграцию, что в свою очередь разгружает дороги, общественный транспорт. Если мы добьемся того, что хотя бы 10-15% москвичей смогут работать рядом с домом, это уже станет прорывом. Градостроительная же победа, к которой мы стремимся, – чтобы в пешеходной доступности могли работать 30% населения.

Москвичам не нужно выезжать за пределы района, чтобы учиться, работать и отдыхать. Все есть под рукой. Так работает принцип комплексного развития территорий. На фото – редевелопмент промзоны «Октябрьское поле».

Про экологию, народный контроль и принцип 15 минут

— Москва является лидером среди крупнейших мегаполисов мира по количеству парков на душу населения. При этом ежегодно в столице вводится более 100 км дорог. За счет чего городу удается поддерживать свой «зеленый статус»? Как получается соблюдать баланс?

— Москва действительно вот уже несколько лет подряд признается самым «зеленым городом» мира, обогнав по количеству парков и Лондон, который ранее всегда занимал лидирующие позиции, и Нью-Йорк, и Берлин, и другие мегаполисы. Площадь зеленых зон в столице занимает более 50% ее территории, в городе насчитывается свыше 140 особо охраняемых природных зон.

Кроме того, принцип комплексного развития территорий предусматривает как сохранение и благоустройство существующих парковых зон, так и создание новых, которые появляются и в рамках развития территорий промзон, набережных, в кварталах реновации и так далее.

— Есть ощущение, что «стройка» и «экологичность» – два взаимоисключающих понятия…

— Ограничения строительства, в том числе дорожного, в зонах охраняемых природных территорий в обязательном порядке соблюдаются. Это закреплено самим статусом таких территорий: их можно охранять, поддерживать, делать их доступными для города и горожан, но не застраивать. Данные ограничения действуют повсеместно, независимо от того, что за объект планируется возвести.

Что же касается строительства на участках, которые не входят в эти зоны, то надо понимать, что любой проект проходит через процедуру общественных слушаний, в которых участвуют и муниципалитеты, и экологи, и эксперты, и население. А при реализации проекта в обязательном порядке предусматривается комплексное благоустройство прилегающих территорий. Его ключевым и необходимым элементом является компенсирующее озеленение. Причем площадь озелененных территорий – с высадкой молодых деревьев, кустарников – превышает ту, что была до строительства.

Компенсирующее озеленение – обязательный шаг в процессе благоустройства территорий. На новом объекте высаживаются молодые деревья и кустарники, причем в большем объеме, чем было до строительства.

— Москва в перспективе ближайших 10-12 лет – какая она, на Ваш взгляд?

— Мы придерживаемся долгосрочной градостроительной стратегии развития города в целью создания еще более качественной инфраструктуры: цифровой, экологически безопасной, отвечающей передовым мировым тенденциям. В частности, концепции 15-минутного города: то есть человеку в пределах 15 минут ходьбы от дома должны быть доступны все услуги.

— Что представляет собой эта «концепция 15 минут»? Расскажите поподробнее.

— Такая концепция подразумевает сбалансированное пространственное планирование, строительство качественной социальной и инженерной инфраструктуры, доступного жилья и коммерческой недвижимости для создания новых рабочих мест в шаговой доступности, формирование новых транспортных связей, внедрение зеленых технологий строительства и эксплуатации зданий.

Таким образом, Москва превратится в еще более удобный, комфортный, открытый, привлекательный, инновационный город, который будет удерживать лидирующие позиции на мировом уровне. Здесь будут внедрены технологии будущего.

— Звучит интригующе. Можете привести какие-то примеры?

— В частности, получит повсеместное распространение система «умного города» (Smart City). Окончательно уйдут в прошлое «каменные джунгли», уступив место квартальной застройке, что обеспечивает проницаемость среды.

У 95% жителей рядом с домом будет скоростной рельсовый транспорт. В разы вырастут площади парков, зеленых зон и общественных пространств.

В результате цифровизации строительной отрасли создадим цифровой двойник Москвы, представляющий собой виртуальную 3D-модель с пятью аналитическими слоями, данными об инфраструктуре, зданиях и коммуникациях на 2500 квадратных километрах городской территории. После создания этой модели реализация строительных проектов в столице ускорится, потому что модель позволит нам получать и предоставлять необходимую для строительства информацию всем заинтересованным лицам – и строителям, и жителям – намного быстрее.

В целом внедрение новых технологий снизит трудозатраты в отрасли минимум вдвое и сократит сроки строительства примерно на четверть. Реализация всех этих мер позволит достичь итоговой цели: обеспечить москвичам благополучную жизнь в современном мегаполисе.