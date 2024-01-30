Андрей Бочкарев: По темпам строительства дорог Москва в топ-3 мировых лидеров
Что общего у Москвы, Нью-Йорка и Пекина помимо огромного количества жителей и высокой транспортной загруженности? Оказывается, нигде в мире больше не строят дороги так быстро, как в этих трех мегаполисах.
Вообще Москва – не только город-рекордсмен, но еще и полигон для транспортных экспериментов. Самые удачные результаты изысканий приживаются и транслируются на всю Россию. Так было, например, с платными парковками и «выделенками». О том, какие нововведения ждут столицу в этом году, «За рулем» выяснил у заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Читайте и запоминайте, ведь совсем скоро эти идеи могут стать реальностью и в вашем в городе.
Про новые развязки и станции метро
— Андрей Юрьевич, в 2023 году состоялось открытие сразу нескольких объектов, которых очень ждали москвичи. Речь идет о Большой кольцевой линии, участках Московского скоростного диаметра, а также третьей и четвертой линий Московского центрального диаметра. Насколько сильно изменилась столица с их вводом в эксплуатацию?
— Минувший год действительно стал прорывным в сфере транспортного строительства. С вводом в эксплуатацию этих крупных, стратегически важных для столицы транспортных объектов мы практически подошли к завершающей фазе формирования единого транспортного каркаса Москвы.
Эффект, который получил город, москвичи, колоссальный! Одно только Большое кольцо метро позволяет пассажирам ежедневно экономить в поездках от получаса до 45 минут, выстраивать более удобные маршруты. Каждый будний день БКЛ пользуется более 1,3 миллиона человек. Новые станции разгрузили участки других линий метро до 23% и обеспечили хордовые связи между соседними районами. Это повысило удобство использования городского транспорта и значительно снизило нагрузку на него и на улично-дорожную сеть в целом.
— А как насчет автомобилистов? Они получили какие-то «бонусы» от развития транспортной инфраструктуры?
— Разгрузке городских магистралей, безусловно, поспособствовало и открытие движения по всей протяженности Московского скоростного диаметра в пределах МКАД. Хордовая модель МСД позволяет автомобилистам комфортно заехать в Москву, проехать ее насквозь всего за 40 минут, минуя центр, и выехать за МКАД.
Благодаря МСД перепробег транспорта с юга на северо-запад столицы сокращается почти вдвое, а по маршруту с северо-запада на восток – в 1,5 раза. Бессветофорная магистраль связала 14 крупнейших автомобильных трасс Москвы, водители существенно экономят время. При этом на МСД нет транзита грузового транспорта. Так что плюсы очевидны.
Огромное значение – не только для города, но и для всей столичной агломерации – имеет ввод в эксплуатацию МЦД-3 и МЦД-4. Маршрут между Зеленоградом и Раменским повысил доступность более 20 районов столицы и нескольких населенных пунктов области, рекордный пассажиропоток на нем составляет сегодня 443 тысячи поездок в сутки. А железнодорожный диаметр Апрелевка–Железнодорожный стал самым протяженным из действующих четырех, он соединил 7 центральных вокзалов Москвы, на нем самое большое количество пересадочных станций – более 30.
Таким образом, сегодня пассажиры пользуются уже четырьмя линиями МЦД. В совокупности им доступны 136 станций, расположенных на более чем 300 км железнодорожных путей. Каждые сутки поезда МЦД перевозят свыше 1,2 миллиона пассажиров, которые ежедневно экономят в поездках до 36 минут времени, а также деньги – благодаря единой тарифной системе.
По итогам 2023 года пассажиры совершали в будние дни на 800 тысяч поездок больше, чем в 2022-м. На 5% выросло количество поездок на метро, на 9% – на МЦД, на 7% – на автобусах и электробусах, на 8% – на трамваях. При этом поток автомобилей за 2023 год уменьшился на 5%.
— Скорость – это основной параметр, по которому можно понять, как в городе обстоит дело с улучшением ситуации на дорогах. Как изменилась скорость в связи с высокими темпами дорожного строительства в Москве?
— Таких высоких темпов дорожного строительства, которых мы достигли за последние 13 лет, не было за всю историю города. Сегодня Москва по данному показателю входит в тройку мировых лидеров наряду с Нью-Йорком и Пекином. С 2011 года протяженность столичных трасс выросла на 24%, то есть почти на четверть. За это время введено в эксплуатацию 1365 км дорог, 425 искусственных сооружений и 310 пешеходных переходов. В том числе реконструированы все основные вылетные магистрали и развязки на МКАД, построены сотни километров выделенных полос для общественного транспорта.
Но одним только строительством дорог город разгрузить невозможно. И то, что Москва перестала быть мировым лидером по пробкам, - результат комплексного развития транспортной системы. В первую очередь, речь идет о высоких темпах строительства метро, протяженность сети которого за 13 лет выросла почти вдвое. Параллельно, как я уже сказал, интегрировали в общую транспортную систему Москвы железную дорогу. В результате этой комплексной работы пропускная способность московских дорог с 2011 года увеличилась на 25%, а скорость движения на автотрассах выросла с 16,5 км/час до 53 км/час, если брать среднесуточные значения.
Про большую стройку в 2024 году
— Сколько еще километров дорог планируется построить (реконструировать) в текущем году? Какие крупные проекты завершатся, и на каких сконцентрируетесь в будущем?
— В этом году мы намерены построить еще более 90 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. В частности, Московский скоростной диаметр соединим с автомагистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и достроим Южную рокаду, которая улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы.
В перспективе сделаем упор на строительство небольших по протяженности дорог, которые улучшат связанность районов с помощью тоннелей, путепроводов, других инженерных сооружений. В итоге у москвичей отпадет необходимость выезжать на центральные магистрали, что еще больше повысит скорость движения транспорта и улучшит ситуацию как в отдельных районах, так и в целом по городу.
Основной приоритет по-прежнему будем отдавать развитию рельсового транспорта: строить новые линии метро - в частности, Троицкую, Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую, чтобы подвести самый быстрый и удобный транспорт в максимальное количество районов, а также развивать железнодорожную инфраструктуру.
Про роль автомобиля в мегаполисе
— Стремление выстроить градостроительную политику вокруг личного автотранспорта – тупиковый путь развития для любого крупного города. Вы согласны с этим утверждением?
— Ни один мегаполис мира не сможет развиваться и не решит транспортных проблем, если строить одни дороги и парковки, отдавая приоритет личному автотранспорту. Судите сами: одна машина на плоскостной парковке занимает 18 квадратных метров, а в капитальном паркинге требует уже от 30 до 35 квадратных метров.
Город считается нормально урегулированным с точки зрения парковочного пространства, если в нем на одну машину есть хотя бы два парковочных места. Грубо говоря, в Москве должно быть в идеале 8 миллионов парковочных мест. То есть в городе пришлось бы отдать 140 миллионов квадратных метров под плоскостные парковки и 72 миллиона квадратных метров под капитальные паркинги! По сути, Москва бы превратилась в одну сплошную парковку, а город задохнулся бы в пробках. Вот почему единственным выходом стало развитие общественного транспорта – в первую очередь, метро.
— Но ведь строительство метро такими опережающими темпами – удовольствие не из дешевых, верно?
— Да, это не дешево, но экономически более выгодно, ведь метро перевозит больше всего людей, а денег (исходя из расчета на одного пассажира) тратится меньше. Приоритет развитию общественного транспорта и, в первую очередь, рельсового – это и улучшение экологии, что для многомиллионной Москвы особенно актуально. Но, пожалуй, самое главное в том, что метро и интегрированные с ним железнодорожные линии – самый востребованный в городе транспорт: ими пользуются более 70% населения. Потому что это существенная экономия времени.
Про трафик на окраинах и пешеходную доступность
— В «спальных» районах Москвы появилось много точек притяжения – торговых центров, кафе, кинотеатров и даже коворкингов. Означает ли это, что скоро нам вообще не нужно будет ехать в центр, чтобы поработать или провести досуг?
— Уже сегодня у большинства москвичей, проживающих на городских окраинах, нет необходимости регулярно выбираться в центр, чтобы интересно и разнообразно провести свой досуг. И все потому, что главный принцип нашей градостроительной политики – полицентричность и комплексное развитие территорий.
Реализация любого проекта строительства жилья невозможна без возведения в шаговой доступности социальной и иной сопутствующей инфраструктуры. Первые этажи проектируются нежилыми, а выполняют общественные функции. То есть человек и рядом с домом, и непосредственно в своем доме может получить все необходимые ему услуги. В том числе и устроиться на работу.
Формирование на окраинах новых мест приложения труда сокращает маятниковую миграцию, что в свою очередь разгружает дороги, общественный транспорт. Если мы добьемся того, что хотя бы 10-15% москвичей смогут работать рядом с домом, это уже станет прорывом. Градостроительная же победа, к которой мы стремимся, – чтобы в пешеходной доступности могли работать 30% населения.
Про экологию, народный контроль и принцип 15 минут
— Москва является лидером среди крупнейших мегаполисов мира по количеству парков на душу населения. При этом ежегодно в столице вводится более 100 км дорог. За счет чего городу удается поддерживать свой «зеленый статус»? Как получается соблюдать баланс?
— Москва действительно вот уже несколько лет подряд признается самым «зеленым городом» мира, обогнав по количеству парков и Лондон, который ранее всегда занимал лидирующие позиции, и Нью-Йорк, и Берлин, и другие мегаполисы. Площадь зеленых зон в столице занимает более 50% ее территории, в городе насчитывается свыше 140 особо охраняемых природных зон.
Кроме того, принцип комплексного развития территорий предусматривает как сохранение и благоустройство существующих парковых зон, так и создание новых, которые появляются и в рамках развития территорий промзон, набережных, в кварталах реновации и так далее.
— Есть ощущение, что «стройка» и «экологичность» – два взаимоисключающих понятия…
— Ограничения строительства, в том числе дорожного, в зонах охраняемых природных территорий в обязательном порядке соблюдаются. Это закреплено самим статусом таких территорий: их можно охранять, поддерживать, делать их доступными для города и горожан, но не застраивать. Данные ограничения действуют повсеместно, независимо от того, что за объект планируется возвести.
Что же касается строительства на участках, которые не входят в эти зоны, то надо понимать, что любой проект проходит через процедуру общественных слушаний, в которых участвуют и муниципалитеты, и экологи, и эксперты, и население. А при реализации проекта в обязательном порядке предусматривается комплексное благоустройство прилегающих территорий. Его ключевым и необходимым элементом является компенсирующее озеленение. Причем площадь озелененных территорий – с высадкой молодых деревьев, кустарников – превышает ту, что была до строительства.
— Москва в перспективе ближайших 10-12 лет – какая она, на Ваш взгляд?
— Мы придерживаемся долгосрочной градостроительной стратегии развития города в целью создания еще более качественной инфраструктуры: цифровой, экологически безопасной, отвечающей передовым мировым тенденциям. В частности, концепции 15-минутного города: то есть человеку в пределах 15 минут ходьбы от дома должны быть доступны все услуги.
— Что представляет собой эта «концепция 15 минут»? Расскажите поподробнее.
— Такая концепция подразумевает сбалансированное пространственное планирование, строительство качественной социальной и инженерной инфраструктуры, доступного жилья и коммерческой недвижимости для создания новых рабочих мест в шаговой доступности, формирование новых транспортных связей, внедрение зеленых технологий строительства и эксплуатации зданий.
Таким образом, Москва превратится в еще более удобный, комфортный, открытый, привлекательный, инновационный город, который будет удерживать лидирующие позиции на мировом уровне. Здесь будут внедрены технологии будущего.
— Звучит интригующе. Можете привести какие-то примеры?
— В частности, получит повсеместное распространение система «умного города» (Smart City). Окончательно уйдут в прошлое «каменные джунгли», уступив место квартальной застройке, что обеспечивает проницаемость среды.
В результате цифровизации строительной отрасли создадим цифровой двойник Москвы, представляющий собой виртуальную 3D-модель с пятью аналитическими слоями, данными об инфраструктуре, зданиях и коммуникациях на 2500 квадратных километрах городской территории. После создания этой модели реализация строительных проектов в столице ускорится, потому что модель позволит нам получать и предоставлять необходимую для строительства информацию всем заинтересованным лицам – и строителям, и жителям – намного быстрее.
В целом внедрение новых технологий снизит трудозатраты в отрасли минимум вдвое и сократит сроки строительства примерно на четверть. Реализация всех этих мер позволит достичь итоговой цели: обеспечить москвичам благополучную жизнь в современном мегаполисе.
Москва в цифрах
- 40 минут требуется, чтобы проехать Москву насквозь и выехать за МКАД благодаря МСД
- 136 станций доступны для пассажиров МЦД
- 5% – на столько сократился автомобильный поток благодаря развитию общественного транспорта
- 53 км/ч средняя скорость движения по московским трассам
- 1365 км дорог построено за последние 13 лет в Москве
- более 50% занимает площадь зеленых зон
- 15 минут должен занимать поход москвича от дома до работы, согласно концепции столичной мэрии