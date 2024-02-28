Круче, чем в Москве! Авто увезут на штрафстоянку без участия ГИБДД

В Московской области эвакуируют авто, мешающие вывозу мусора

В последнее время в Московской области начали говорить о проблеме с ненадлежащим хранением автотранспорта, который мешает работе мусоровозов и вывозу мусора. Власти Подмосковья нашли решение – в дополнение к штрафу за нарушение правил остановки и стоянки в 1500 рублей, машины будут эвакуировать на штрафстоянки. Причем без участия сотрудников ГИБДД.

Сейчас в Подмосковье еженедельно эвакуируют порядка 3 тысяч авто.

За что могут эвакуировать?

Почти всё, как в Москве. Если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», то его могут увезти на штрафстоянку.

Также автомобиль эвакуируют, если:

Автомобиль (безосновательно) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов».

Автомобиль оставлен на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним.

Автомобиль припаркован в местах остановки общественного транспорта.

Автомобиль на дороге припаркован вторым рядом.

Отличие от московской практики заключается лишь в том, что власти Подмосковья сразу стали делать упор на затрудненную ситуацию с парковкой у мусорных контейнеров и сложностях для проезда спецтехники из-за неправильно припаркованных машин, которые будут эвакуировать не только с улиц, как это в основном принято в Москве, но и из дворов многоквартирных домов в Московской области.

Законна ли эвакуация из дворов Подмосковья?

В начале февраля этого года власти Подмосковья получили полномочия штрафовать и эвакуировать автомобили за неправильную парковку без участия ГИБДД. Поправки к статьям 23.3 и 23.79, наделившие их этим правом, были внесены в КоАП РФ еще в июле 2023 года.

Кто и куда будет эвакуировать?

Наряду с ГИБДД и Минтрансом региона призывать к порядку нарушителей правил остановки и стоянки транспортных средств в Московской области теперь могут сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья и Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ).

При этом следить за соблюдением правил парковки на дорогах общего пользования будут сотрудники УРАТК, а во внутриквартальных и внутридворовых проездах – сотрудники ГУСТ. Вопросы несоблюдения ПДД по-прежнему будут относиться к компетенции ГИБДД.



Эвакуировать автомобили предполагается по территориальному принципу – на ближайшую от места эвакуации специализированную стоянку. Однако в том случае, если она будет переполнена, машину могут перевезти и на более дальнее расстояние.

Сколько придется заплатить за перемещение авто на штрафстоянку

Для легковых автомобилей стоимость эвакуации авто на специализированную стоянку в Подмосковье в 2024 году обойдется в 6110 рублей, для грузовиков – 31 200 рублей. Оплатить эту сумму нужно за 30 дней с момента перемещения машины на штрафстоянку. С тарифами можно ознакомиться здесь.

Что делать, если автомобиль эвакуировали в Подмосковье

1. Звоним по телефону 112 и сообщаем оператору марку, модель, цвет и государственный номер эвакуированного транспортного средства. Также можно воспользоваться специальным приложением «112» (для OS Android или для iOS). Или получить информацию на сайте ЦБДДМО.

2. Получаем письменное разрешение сотрудника, уполномоченного на возврат задержанного ТС, в территориальном подразделении УРАТК, ГИБДД или ГУСТ в зависимости от адреса и места задержания автомобиля.

3. Звоним по телефону организации, ответственной за эвакуацию авто на территории Московской области, и получаем информацию об адресе специализированной стоянки, где находится автомобиль. В Московской области осуществлять эвакуацию уполномочены пять организаций.

4. Если получить адрес нужного вам учреждения через службу 112 не удалось, идем на сайт Центра организации дорожного движения МО и скачиваем там контакты территориальных подразделений.

5. Забираем автомобиль со штрафстоянки.

Актуальная карта штрафстоянок Подмосковья.

Какие документы нужны, чтобы забрать авто со спецстоянки в МО

письменное решение должностного лица о возврате задержанного транспортного средства;

паспорт;

СТС либо ПТС, или договор купли-продажи, если автомобиль еще не поставили на учет, а также водительское удостоверение и полис ОСАГО, в котором будет допущено к управлению лицо, забирающее автомобиль;

для представителя владельца авто: документ, подтверждающий его полномочия забрать транспортное средство.

Что делать, чтобы автомобиль не эвакуировали?

Банально, но просто: не парковать автомобиль рядом с местами хранения мусорных контейнеров.

К сожалению, в условиях дефицита парковочных мест, особенно в так называемых «человейниках», не всегда можно найти место, куда поставить автомобиль, особенно ночью, но именно места сбора мусора теперь становятся особенно рискованными для автовладельцев.

Лучше выбрать место подальше, но без риска не обнаружить с утра автомобиль и потратить много денег и времени на его вызволение. Паркуйтесь вдумчиво и без нарушения ПДД!