Ну что, на выходные едем куда-нибудь? — Надо закупиться!

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Набор, который мы описали в этой статье, в течение лета может понадобиться вам раз 14, а то и более.

Из путешествий выходного дня нужно делать приятное приключение, а не просто смотрины того или иного города. Но надо слегка подготовиться: все, что вам понадобится, вы легко и быстро (уже сегодня) купите на Мегамаркете со скидкой.

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Держатель для смартфона

Если у вашего автомобиля нет современной мультимедийной системы, на экран которой выводится карта с навигацией, то навигатором в путешествии станет, конечно же, смартфон (либо отдельный навигатор). Удобнее, если он окажется надежно закреплен рядом с панелью приборов – вы будете получать подсказки не отвлекаясь от дороги в незнакомом городе. Но помните, что гаджеты и прочие предметы не должны мешать обзору водителя, поэтому лучше купить держатель не на лобовое стекло, а, например, на дефлектор вентиляции или на центральную консоль.

Видеорегистратор

Этот гаджет вам пригодится не только для решения спорных ситуаций, но и для защиты от подставщиков. Видеорегистраторы, кстати, ГИБДД (простите, уже ГАИ) не запрещает вешать на лобовое стекло: «Привлечения здесь не должно быть, – подчеркнул глава ведомства Михаил Черников. – Это абсурд и докапывание инспектора». То есть, главное, чтобы видеорегистратор не мешал обзору водителя. Поэтому камеру можно спрятать за салонное зеркало заднего вида (сегодня это очень компактные приборы) либо купить модель, которая крепится на зеркало и заменяет его.

Развлечения в дорогу

Ехать до места назначения, может быть, и недалеко, но из-за пробок и ограничений скорости потратить на дорогу можно несколько часов. Поэтому для неусидчивых пассажиров можно купить автомобильный монитор или телевизор, который крепится на потолок либо на стоящее впереди кресло и на который можно вывести фильм или мультик. Сгодится и планшет, но его без отдельного крепления придется держать в руках, из-за чего будет укачивать (кстати, средство от укачивания тоже не помешает).

А как вам идея карточных игр (не в карты, а созданных по тому же принципу): «Позитивум», «Не факт!», «Пердимонокль»... Или магнитные игры – шашки, шахматы, морской бой… Все это пригодится не только во время перемещения из пункта А в пункт Б!

Продукты в дорогу

Конечно же, в дороге нужны перекус и напитки. Но им хорошо бы не нагреться: положите их в автохолодильник, который запитаете от обычного прикуривателя. Холодильник можно установить и в багажнике, и посередине заднего дивана, где он сможет также выполнять роль центрального подлокотника и столика для описанных выше игр.

Чемоданы и сумки

Хорошие дорожные сумки незаменимы в любых поездках, и лучше, если их будет несколько. В одной будут лежать предметы для ночевки, в другой – для отдыха на природе, в третьей – детские вещи и так далее, в зависимости от состава путешествующей компании. Тогда в дороге будет проще найти нужную вещь, а при заселении в гостиницу не придется брать с собой из машины весь багаж.

Для прогулок по городам

Гулять по городу, в который вы приехали погостить и поглазеть, можно пешком (взяв с собой для этого удобную обувь). А можно захватить самокаты, велосипеды или СИМ, которые вам по душе: моноколеса, гироскутеры, электроскейты… А может вам больше нравятся ролики? Так вы сэкономите время, деньги на такси или бензин и сможете осмотреть больше достопримечательностей, размявшись после дороги, да еще и с ветерком.

Кстати, чтобы дополнительный транспорт не занимал место в багажнике, можно купить автомобильный бокс на крышу. А для перевозки велосипедов лучшим решением будет специальный крепеж.

Купаться!

Куда бы вы ни ехали, в конечной точке маршрута или по пути вам обязательно встретится водоем с пляжем, и проехать мимо из-за того, что вы к этому не подготовились, будет обидно. При этом пляжные принадлежности занимают в багаже очень мало места. Плавки, купальник, шлепки да полотенце. Не займет много места в багажнике и надувной матрац.

И питаться!

Если вы захотите превратить остановку для купания в пикник, то не помешают складные стулья и столик, а также пляжный зонтик. Кстати, тут упомянутый выше автохолодильник будет просто незаменим. Но и это еще не всё.

Игры на природе

Проведя пару часов в автомобиле, вам захочется размяться, и тогда бадминтон или мяч придутся очень кстати. Также можно покидать фрисби или, если день ветреный и в бадминтон не поиграть, можно запустить воздушного змея.

Защита

Чтобы отдых не омрачали надоедливые насекомые, особенно кровососущие, закупитесь специальными спреями или мазями. Возможно, вам больше понравятся отпугиватели насекомых. А чтобы не обгореть под жарким июньским солнцем, стоит взять с собой и крем от загара.

Гигиена

Важным дополнением багажа любого путешественника являются средства гигиены. Это гель для рук и влажные салфетки. Не лишней будет и небольшая аптечка с бинтами и пластырем, а также с обеззараживающими средствами. Лекарства от диареи и отравлений тоже могут пригодиться.

Что еще?

А на этот вопрос ответить сможете только вы – все зависит от ваших предпочтений и увлечений. Может, вам вместо велосипедов захочется взять с собой мотоциклы на специальном прицепе? А может, вместо гостиниц вы предпочитаете палатку? Или же вы отправляетесь в такие видовые места, что ехать туда без бинокля нет смысла? Главное – быть в движении, а не на диване!

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