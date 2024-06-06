Такси в 7 раз чаще попадает в ДТП, чем обычные автомобилисты — изучаем аварийность на дорогах

Озвучен список самых проблемных дорог в РФ: лидирует трасса Р‑217

Итоги прошлого года неутешительны: впервые за 10 лет отмечен рост аварийности. Количество ДТП с пострадавшими выросло на 4,5%, число погибших – на 2,3%, раненых – на 4,3%.

В чём причина? Основной вклад в ухудшение всех показателей внесли традиционные виды ДТП – столкновение транспортных средств, наезд на пешехода и съезд с дороги. Их просто стало больше. На столкновения приходится 47,1% погибших, на наезды – 23,5%, на съезды с дороги – 14,5%.

Среди причин ДТП также никакой новизны – в 88% случаев это нарушения ПДД водителями. Набор нарушений, приводящих к ДТП, тоже стандартный. Наивысшей тяжестью последствий, как и всегда, отличались несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушения правил проезда перекрестка и выезд на встречную полосу.

Встречка виновата?

По части встречки всё не так просто. В 2023 году произошло 11 058 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, это 8,3% всех ДТП (в 2022 году – 8,6%).

Чаще всего выезжают на встречную полосу в пятницу и выходные дни, что вполне объяснимо. А самые неблагополучные месяцы по числу таких аварий – декабрь-январь и август.

Самыми гибельными остаются двухполосные дороги: на них количество ДТП при выезде на встречку увеличилось на 16,3%, число погибших – на 30,8%, раненых – на 14%.

Из двухполосок наиболее опасны федеральные, где произошло 30,7% ДТП, а доля погибших при этом 49,9%. И нет особой разницы, где попадать на встречку, в разрешенных или запрещенных местах. Риск примерно одинаков. Каждый четвертый пострадавший получает смертельные травмы.

Однако вовсе не обгоны и иные осмысленные маневры чаще всего приводят к ДТП – в 73% случаев машины оказываются на встречке по другим причинам. ГИБДД их не растолковывает, но, в общем, и так понятно: потеря водителем ориентации на дороге либо потеря контроля над машиной. Из-за этого и происходят опрокидывания транспортного средства и столкновения – попутное (около 10%) или встречное.

И случаются эти «потери» обычно не в горах, не на вершинах подъемов, а на прямых (80,9%) и горизонтальных (89%) участках.

Распределение показателей аварийности

Объект дорожной сети Число ДТП Погибло Тяжесть последствий* Перегон 61 339 10 500 11,6 Перекресток 39 376 2212 4,1 Пешеходный переход 21 797 951 3,8 Выезд с прилегающей территории 7365 315 3,5 Внутридворовая территория 4196 84 2 Остановка общественного транспорта 3283 182 4,7 Мост, эстакада, путепровод 2129 291 9,1 Тротуар, пешеходная зона 1636 45 2,6 Автостоянка 1263 40 2,9 АЗС 333 40 8,9 Ж/д переезд 165 75 29,4 Прочее 3297 363 8,5

* Число погибших на 100 пострадавших.

Дороги виноваты?

Состояние проезжей части имеет значение, но роль неухоженных дорог в создании аварий не особо велика. Только в четверти из ДТП на встречке отмечены неудовлетворительные дорожные условия, да и то скорее как сопутствующий фактор.

Среди этих условий основные – отсутствие или плохая различимость разметки (45,5%) и недостатки зимнего содержания (29%). Если рассматривать только зимний период, то 35% ДТП на встречке зафиксировано на участках, обработанных противогололедными материалами. А вторыми по доле (23%) стали происшествия на сухом покрытии, причем именно они дали наивысшую тяжесть последствий.

К самым аварийным регионам ГИБДД относит Республику Тыву, Омскую область, Республику Калмыкию, Тюменскую и Амурскую области. К самым благополучным – Чеченскую Республику и Томскую область. Так вот, по доле дорог в нормативном состоянии Тыва и Чечня примерно равны (48–51%), а в Томской области (39%) дороги намного хуже, чем в Тюменской (66%). Выходит, дело не в дорогах, а в дисциплине водителей.

Город и загород

Доля ДТП Погибло Тяжесть последствий В населенных пунктах 75,1% 44,7% 5,1 Вне населенных пунктов 23,9% 55,3% 15,1

Таксисты виноваты?

Статистика подтверждает расхожее мнение, что водители такси – злостные нарушители и создают всем массу неприятностей. Хотя в прошлом году аварийность с участием такси снизилась: меньше стало ДТП с погибшими, тяжесть последствий вдвое ниже, чем в среднем у легковушек.

Это подтверждают и страховщики: число «тотальных» аварий у такси серьезно уменьшилось. Но, вообще, частота ДТП у таксистов в 7 раз превышает показатели рядовых автомобилистов! И в 66% ДТП с участием такси виновны именно таксисты.

Конкурировать с ними по количеству мелких аварий могут только пользователи каршеринга. Но вот что тревожит. Легально зарегистрированных машин такси – менее процента от всего легкового автопарка. При этом суммарная доля такси и каршеринга в ДТП с пострадавшими – около 3,5%. Вывод: таксисты действительно опасные соседи по потоку. Прежде всего, в городе, поскольку «любимые» нарушения у них – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции. Но показатели аварийности ухудшили не они.

День и ночь

Доля ДТП Погибло Тяжесть последствий Светлое время суток 67,6% 56,4% 6,7 Темное время суток 32,3% 43,6% 10,6

Виноваты самокаты?

Определенно да. Число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличивается стремительными темпами, соразмерно с количеством подобных средств передвижения. В 2023 году прирост составил 230%, в 3100 ДТП погибли 43 человека и 3177 получили ранения. В их числе более тысячи детей и подростков.

Анализировать тут особо нечего. Понятен сезонный характер явления – с ноября по март всё спокойно, а потом начинается, достигая пика в августе. Понятно, что физически страдают, в основном, сами пользователи СИМ, иногда пешеходы (их давят на переходах и тротуарах). Автомобилисты страдают духовно и материально.

Критические зоны для самокатчиков – перекрестки и выезды с прилегающих территорий на проезжие дороги (треть всех ДТП). Но на тротуарах и в пешеходных зонах на самокате тоже небезопасно – свыше 26% происшествий. Даже на тихих дворовых территориях зафиксированы сотни инцидентов с участием СИМ. А сколько еще не зафиксировано? Получается, что удобных для СИМ пространств попросту нет. Либо они мешают автомобилям, либо им мешают пешеходы.

Рассчитывать, что аварийность СИМ с годами снизится сама по себе – слишком наивно. Внедряемая система штрафов вряд ли даст заметный педагогический эффект – как не дает по автомобилистам. Так что, продолжаем всемерно развивать сервисы краткосрочной аренды?

Самые проблемные дороги в РФ ГИБДД отмечает федеральные трассы, на которых в прошлом году зафиксированы наивысшие всплески аварийности. Среди них: Р‑216 Астрахань – Элиста – ­Ставрополь (+54,9% ДТП ­с погибшими и пострадавшими);

Р‑120 Орел – Брянск – Смоленск – Беларусь (+39,4%);

М‑5 «Урал», подъезд к городу Екатеринбург (+27,5%);

Р‑217 Владикавказ – Грозный – Махачкала – Азербайджан (+26%);

Р‑258 Иркутск – Улан-Удэ – Чита (+23,6%);

Р‑229 Самара – Пугачев – ­Энгельс – Волгоград (+21,7%). По общему числу ДТП в этом черном списке лидирует трасса Р‑217: 1058 происшествий, 262 погибших, 1629 раненых.

Что делать

Рост ДТП связывают с факторами, влиявшими на экономику страны в целом. Ковидный период у нас плавно перетек в «санкционный», так что и 2022 год вышел относительно благополучным по основным показателям аварийности. А в 2023 году экономика вступила в активную фазу восстановления: ожил трафик, а вместе с ним все сопутству­ющие явления.

Принудительно снижать трафик? Конечно, нет. Со стороны ГИБДД основные направления улучшения ситуации – профилактические мероприятия. С учетом перераспределения транспортных потоков на юг и восток. С учетом школьных каникул и пьянства в праздничные дни. С учетом много еще чего.

Нужно ли при этом продолжать повышать качество дорог? Вопрос на засыпку, коль скоро большинство тяжких ДТП происходит именно на хороших дорогах. Мы считаем, что нужно – ибо по-другому нельзя.

По материалам НИЦ БДД МВД РФ