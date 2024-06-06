Такси в 7 раз чаще попадает в ДТП, чем обычные автомобилисты — изучаем аварийность на дорогах
Итоги прошлого года неутешительны: впервые за 10 лет отмечен рост аварийности. Количество ДТП с пострадавшими выросло на 4,5%, число погибших – на 2,3%, раненых – на 4,3%.
В чём причина? Основной вклад в ухудшение всех показателей внесли традиционные виды ДТП – столкновение транспортных средств, наезд на пешехода и съезд с дороги. Их просто стало больше. На столкновения приходится 47,1% погибших, на наезды – 23,5%, на съезды с дороги – 14,5%.
Среди причин ДТП также никакой новизны – в 88% случаев это нарушения ПДД водителями. Набор нарушений, приводящих к ДТП, тоже стандартный. Наивысшей тяжестью последствий, как и всегда, отличались несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушения правил проезда перекрестка и выезд на встречную полосу.
Встречка виновата?
По части встречки всё не так просто. В 2023 году произошло 11 058 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, это 8,3% всех ДТП (в 2022 году – 8,6%).
Чаще всего выезжают на встречную полосу в пятницу и выходные дни, что вполне объяснимо. А самые неблагополучные месяцы по числу таких аварий – декабрь-январь и август.
Самыми гибельными остаются двухполосные дороги: на них количество ДТП при выезде на встречку увеличилось на 16,3%, число погибших – на 30,8%, раненых – на 14%.
Из двухполосок наиболее опасны федеральные, где произошло 30,7% ДТП, а доля погибших при этом 49,9%. И нет особой разницы, где попадать на встречку, в разрешенных или запрещенных местах. Риск примерно одинаков. Каждый четвертый пострадавший получает смертельные травмы.
Однако вовсе не обгоны и иные осмысленные маневры чаще всего приводят к ДТП – в 73% случаев машины оказываются на встречке по другим причинам. ГИБДД их не растолковывает, но, в общем, и так понятно: потеря водителем ориентации на дороге либо потеря контроля над машиной. Из-за этого и происходят опрокидывания транспортного средства и столкновения – попутное (около 10%) или встречное.
И случаются эти «потери» обычно не в горах, не на вершинах подъемов, а на прямых (80,9%) и горизонтальных (89%) участках.
Распределение показателей аварийности
|
Объект дорожной сети
|
Число ДТП
|
Погибло
|
Тяжесть последствий*
|
Перегон
|
61 339
|
10 500
|
11,6
|
Перекресток
|
39 376
|
2212
|
4,1
|
Пешеходный переход
|
21 797
|
951
|
3,8
|
Выезд с прилегающей территории
|
7365
|
315
|
3,5
|
Внутридворовая территория
|
4196
|
84
|
2
|
Остановка общественного транспорта
|
3283
|
182
|
4,7
|
Мост, эстакада, путепровод
|
2129
|
291
|
9,1
|
Тротуар, пешеходная зона
|
1636
|
45
|
2,6
|
Автостоянка
|
1263
|
40
|
2,9
|
АЗС
|
333
|
40
|
8,9
|
Ж/д переезд
|
165
|
75
|
29,4
|
Прочее
|
3297
|
363
|
8,5
* Число погибших на 100 пострадавших.
Дороги виноваты?
Состояние проезжей части имеет значение, но роль неухоженных дорог в создании аварий не особо велика. Только в четверти из ДТП на встречке отмечены неудовлетворительные дорожные условия, да и то скорее как сопутствующий фактор.
Среди этих условий основные – отсутствие или плохая различимость разметки (45,5%) и недостатки зимнего содержания (29%). Если рассматривать только зимний период, то 35% ДТП на встречке зафиксировано на участках, обработанных противогололедными материалами. А вторыми по доле (23%) стали происшествия на сухом покрытии, причем именно они дали наивысшую тяжесть последствий.
К самым аварийным регионам ГИБДД относит Республику Тыву, Омскую область, Республику Калмыкию, Тюменскую и Амурскую области. К самым благополучным – Чеченскую Республику и Томскую область. Так вот, по доле дорог в нормативном состоянии Тыва и Чечня примерно равны (48–51%), а в Томской области (39%) дороги намного хуже, чем в Тюменской (66%). Выходит, дело не в дорогах, а в дисциплине водителей.
Город и загород
|
|
Доля ДТП
|
Погибло
|
Тяжесть последствий
|
В населенных пунктах
|
75,1%
|
44,7%
|
5,1
|
Вне населенных пунктов
|
23,9%
|
55,3%
|
15,1
Таксисты виноваты?
Статистика подтверждает расхожее мнение, что водители такси – злостные нарушители и создают всем массу неприятностей. Хотя в прошлом году аварийность с участием такси снизилась: меньше стало ДТП с погибшими, тяжесть последствий вдвое ниже, чем в среднем у легковушек.
Это подтверждают и страховщики: число «тотальных» аварий у такси серьезно уменьшилось. Но, вообще, частота ДТП у таксистов в 7 раз превышает показатели рядовых автомобилистов! И в 66% ДТП с участием такси виновны именно таксисты.
Конкурировать с ними по количеству мелких аварий могут только пользователи каршеринга. Но вот что тревожит. Легально зарегистрированных машин такси – менее процента от всего легкового автопарка. При этом суммарная доля такси и каршеринга в ДТП с пострадавшими – около 3,5%. Вывод: таксисты действительно опасные соседи по потоку. Прежде всего, в городе, поскольку «любимые» нарушения у них – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции. Но показатели аварийности ухудшили не они.
День и ночь
|
|
Доля ДТП
|
Погибло
|
Тяжесть последствий
|
Светлое время суток
|
67,6%
|
56,4%
|
6,7
|
Темное время суток
|
32,3%
|
43,6%
|
10,6
Виноваты самокаты?
Определенно да. Число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличивается стремительными темпами, соразмерно с количеством подобных средств передвижения. В 2023 году прирост составил 230%, в 3100 ДТП погибли 43 человека и 3177 получили ранения. В их числе более тысячи детей и подростков.
Анализировать тут особо нечего. Понятен сезонный характер явления – с ноября по март всё спокойно, а потом начинается, достигая пика в августе. Понятно, что физически страдают, в основном, сами пользователи СИМ, иногда пешеходы (их давят на переходах и тротуарах). Автомобилисты страдают духовно и материально.
Критические зоны для самокатчиков – перекрестки и выезды с прилегающих территорий на проезжие дороги (треть всех ДТП). Но на тротуарах и в пешеходных зонах на самокате тоже небезопасно – свыше 26% происшествий. Даже на тихих дворовых территориях зафиксированы сотни инцидентов с участием СИМ. А сколько еще не зафиксировано? Получается, что удобных для СИМ пространств попросту нет. Либо они мешают автомобилям, либо им мешают пешеходы.
Рассчитывать, что аварийность СИМ с годами снизится сама по себе – слишком наивно. Внедряемая система штрафов вряд ли даст заметный педагогический эффект – как не дает по автомобилистам. Так что, продолжаем всемерно развивать сервисы краткосрочной аренды?
Самые проблемные дороги в РФ
ГИБДД отмечает федеральные трассы, на которых в прошлом году зафиксированы наивысшие всплески аварийности. Среди них:
- Р‑216 Астрахань – Элиста – Ставрополь (+54,9% ДТП с погибшими и пострадавшими);
- Р‑120 Орел – Брянск – Смоленск – Беларусь (+39,4%);
- М‑5 «Урал», подъезд к городу Екатеринбург (+27,5%);
- Р‑217 Владикавказ – Грозный – Махачкала – Азербайджан (+26%);
- Р‑258 Иркутск – Улан-Удэ – Чита (+23,6%);
- Р‑229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (+21,7%).
По общему числу ДТП в этом черном списке лидирует трасса Р‑217: 1058 происшествий, 262 погибших, 1629 раненых.
Что делать
Рост ДТП связывают с факторами, влиявшими на экономику страны в целом. Ковидный период у нас плавно перетек в «санкционный», так что и 2022 год вышел относительно благополучным по основным показателям аварийности. А в 2023 году экономика вступила в активную фазу восстановления: ожил трафик, а вместе с ним все сопутствующие явления.
Принудительно снижать трафик? Конечно, нет. Со стороны ГИБДД основные направления улучшения ситуации – профилактические мероприятия. С учетом перераспределения транспортных потоков на юг и восток. С учетом школьных каникул и пьянства в праздничные дни. С учетом много еще чего.
Нужно ли при этом продолжать повышать качество дорог? Вопрос на засыпку, коль скоро большинство тяжких ДТП происходит именно на хороших дорогах. Мы считаем, что нужно – ибо по-другому нельзя.
По материалам НИЦ БДД МВД РФ
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