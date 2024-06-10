Будущее – за электротранспортом

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Благодаря развитию мощной электрозарядной инфраструктуры электромобиль перестаёт быть роскошью и становится обычным средством передвижения не только по городу, но и за его пределами.

Жители Москвы и Подмосковья наверняка знакомы с сетью АЗС под брендом ТРАССА. Сеть активно развивается: привычные всем классические АЗС превращаются в по-настоящему универсальные автозаправочные комплексы (АЗК), где можно не только заправить автомобиль разными видами топлива, но и зарядить электромобиль, а пока он заряжается, вкусно перекусить и выпить чашку ароматного кофе.

Не зря слоган компании звучит «Всё всегда под рукой!». На каждом автозаправочном комплексе под брендом ТРАССА есть супермаркет, кафе, подкачка шин. Всегда есть свежая выпечка собственного производства и ароматный кофе.

Сетью АЗК под брендом ТРАССА владеет топливный оператор ПАО «ЕвроТранс». Компания работает на рынке Московского региона уже 27 лет.

«Всё всегда под рукой» не только у клиента АЗК, но и у самой компании. Помимо автозаправочных комплексов под брендом ТРАССА «ЕвроТранс» владеет целым рядом других активов, которые обеспечивают полностью автономное функционирование заправок, что делает их по праву уникальными. Топливо – реализуется с собственной нефтебазы и транспортируется на собственных бензовозах; выпечка и готовая еда, которая продаётся на АЗК – производятся на собственной фабрике-кухне; незамерзающая стеклоомывающая жидкость под брендом ТРАССА – производится на собственном заводе и тоже продаётся на АЗК ТРАССА. Мобильное приложение и топливная карта ТРАССА имеют уже более 1,2 млн пользователей.

Кроме того, на АЗК ТРАССА можно зарядить электромобиль. «ЕвроТранс» – один из лидеров в области развития быстрой электрозарядной инфраструктуры в Московском регионе.

Электрозарядная станция (ЭЗС) ТРАССА – не одиноко стоящая конструкция, а полноценный инфраструктурный объект, часть универсального АЗК, где можно зарядить электромобиль быстро и комфортно. И вот почему:

Мощность каждой ЭЗС ТРАССА – не менее 150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль до 90% объёма аккумулятора всего за 15-25 минут по сравнению с обычными зарядками, установленными на территории Московского региона, на которых для полной зарядки необходимо несколько часов.

Каждая ЭЗС имеет от 2 до 4 рукавов подключения и может заряжать несколько электромобилей одновременно.

ЭЗС адаптирована под все типы переходников, существующих на момент, и заряжает электромобили любых типов.

Удобная система управления позволяет осуществлять оплату всеми видами платежей. А по топливной карте ТРАССА можно зарядиться со скидкой.

А по топливной карте ТРАССА можно зарядиться со скидкой. Подключить электромобиль к ЭЗС и проконтролировать процесс зарядки помогают специально обученные сотрудники.

Пока электромобиль заряжается, можно зайти в клиентскую зону с кафе и магазином, выпить чашку кофе со свежей выпечкой собственного производства «ЕвроТранс», а за статусом зарядки следить на специальном экране.

В качестве резервного источника энергии «ЕвроТранс» дополнительно размещает ветряные электростанции с мощностью 10 кВт каждая. Это важный шаг в направлении устойчивой энергетики и снижения зависимости от источников энергии, основанных на ископаемых видах топлива. В третьем квартале 2024 года компания планирует установить ветряные электростанции на 4 ЭЗС.

В прошлом году «ЕвроТранс» стал публичной компанией, предложив свои акции широкому кругу лиц. Акционерами стали многие постоянные клиенты АЗК ТРАССА. Во время сбора заявок можно было купить акции прямо на АЗК, а сейчас акции торгуются на Московской бирже. Привлечённые средства компания направляет на развитие и расширение сети АЗК. Сейчас у компании 55 АЗК, к 2027 году планируется увеличить их количество до 63. ЭЗС есть уже на 25 АЗК, к 2027 году они появятся на всех 63 АЗК. При этом первоочередная задача компании – сделать пребывание клиента на АЗК ещё более удобным и приятным.

«Необходимо создать комфорт для клиента на 15-25 минут времени зарядки. Клиент должен чувствовать, что процедура не столь обременительна, что он не теряет зря время, а просто отдыхает, используя небольшой перерыв. На сегодняшний день существует три основных вида разъёма: GB/T, CCS 2, CHAdeMO. Разобраться с ними и обеспечить безопасность электрозарядки поможет квалифицированный персонал, находящийся непосредственно у точки. Именно на решение этих актуальных задач направлены основные инвестиции», – отметил Генеральный директор ПАО «ЕвроТранс» Олег Олегович Алексеенков.

На развитие электрозарядной инфраструктуры компания также направляет средства, привлечённые при размещении двух выпусков зелёных облигаций.

«Основным направлением развития на перспективе до 2027 года является создание 63 универсальных комплексов, обеспечивающих не только классическую заправку дизельным и бензиновым топливом, но и заправку трубным и привозным газом, быструю электрозарядную инфраструктуру. Торговые залы на всех комплексах существенно расширятся, появится еще больше мест в зоне кафе, увеличится предлагаемый ассортимент. И наша традиционно сильная позиция – сопутствующий сервис – станет еще сильнее», – подчеркнул Олег Олегович Алексеенков.

Российский рынок активно готовится к производству электроавтомобилей, в Москве электротранспорт развивается особенно интенсивно. Появляются отечественные, китайские и белорусские производители. Сейчас в Московском регионе порядка 50 000 электромобилей. К концу 2024 года их число превысит 100 000, а к 2030 году будет насчитывать 1,5 миллиона и составит 4-5% всего парка электромобилей в России. «ЕвроТранс» верит, что будущее – за электротранспортом. Работа по развитию электрозарядной инфраструктуры, которую проводит компания, поможет сделать «переход» на электротранспорт более комфортным, а электромобиль – более доступным и привычным видом средством передвижения.

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