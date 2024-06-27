Едем в отпуск на авто! Обзор онлайн-сервисов для туристов

Как выбрать самые выгодные предложения сервисов онлайн-бронирования

Где забронировать отель для путешествия летом 2024

Простой пример: вы уже знаете, где остановиться, но вопрос о расположении и удобстве парковки остается открытым. Ответ можно получить в круглосуточно работающей службе поддержки того или иного онлайн-сервиса по бронированию отелей или апартаментов. А еще с выбором помогут отзывы других пользователей. По ним легко понять, насколько выбранный отель или кемпинг подходит для автопутешествий. В этой статье разобрались, как работают платформы онлайн-бронирования, и подобрали для вас уникальные и самые выгодные их предложения.

Это крупнейший сервис среди агрегаторов аренды отелей по итогам лета 2023 года. Каждый шестой пользователь, искавший жильё онлайн, делал бронирование с его помощью.

В чем плюс?

Сервис дает возможность бронирования отелей по России и миру напрямую с любого устройства.

В течение пяти дней после выселения можно получить кэшбек 20% баллами Плюса.

Реальные отзывы сотен тысяч пользователей.

Сервис оказывает круглосуточную поддержку, включая выходные и праздничные дни, и дает гарантию заселения в отели.

2. Островок RU – попробовать

Еще один чемпион среди cервисов онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и других тревел-услуг, ежемесячно охватывающий более 5 млн пользователей. Платформа предлагает более миллиона объектов размещения в 220 странах мира — гостиницы, хостелы, апартаменты — по разумным ценам.

В чем плюс?

Мобильное приложение сервиса дает возможность планировать поездки, хранить информацию о бронировании и бесплатно звонить в службу поддержки.

Программа лояльности «Банк снов» позволяет постоянным клиентам экономить деньги, а круглосуточный контактный центр доступен по телефону, почте, в социальных сетях и мессенджерах.

Масштабный и многопрофильный сервис, предоставляющий возможность выбора 280 тысяч вариантов бронирования квартир, отелей и гостевых домов для поездок по России и зарубежью, а также сдачи и аренды жилья в квартирах, хостелах, коттеджах и на базах отдыха.

Плюсы:

При внесении предоплаты за проживание банковскими картами «Мир», «Visa», «Mastercard», «Сбербанк Онлайн», «СБП» и другими можно получить до 30% кэшбека, который начисляется бонусами при условии оценки проживания в забронированном отеле. Поставить оценку нужно в течение 14 дней начиная с даты отъезда.

Бонусами можно оплатить до 10% от общей стоимости проживания. Или потратить их на продвижение объектов в поиске, если вы сами сдаете жилье на платформе Суточно.ру. Также у пользователей сервиса есть возможность поделиться кэшбеком с друзьями.

Этот сервис родом из Екатеринбурга с 2008 года развивающий деловой туризм на региональных направлениях. Платформа предоставляет обширный выбор гостиничных услуг по всей России и странам СНГ, а также один из лучших клиентских сервисов.

В чем плюсы?

Команда проекта работает с объектами размещения напрямую, без участия посредников, даже в самых отдаленных уголках России.

Оплатить проживание в забронированных объектах можно кредитной картой на сайте, безналичным платежом, а также непосредственно в отеле.

Во всех гостиницах предусмотрена возможность оплаты проживания непосредственно у стойки в момент прибытия.

Для отелей, помимо вариантов размещения в системе для бронирования, доступны конференц-площадки, что на данный момент является уникальным предложением сервиса.

5. МТС Travel – попробовать

Сервис бронирования отелей, созданный на платформе одного из крупнейших операторов связи в России.

Преимущества:

На сайте и в приложении доступно предложение «Скидка недели».

Также есть возможность получения кэшбека, размер которого зависит от полной стоимости бронирования: 20% он составляет для всех пользователей. 25% – для подписчиков MTC Premium – экосистемной подписки, которая открывает доступ к фильмам на KION, книгам в Строках и музыке в МТС Музыка, а также к выгодным предложениям от других сервисов МТС (в частности, шеринговых сервисов BelkaCar и Юрент).

При оплате бронирования на месте (при заселении в отель), кэшбек начисляется в течение 10 дней после выезда из отеля, а при бронировании онлайн появляется на счете пользователя в течение дня.

6. Квартирка – попробовать

Современный̆ сервис бронирования жилья с безопасной̆ предоплатой̆, проверенными фотографиями и отзывами, начинавший свою работу в 2007 году как доска объявлений по краткосрочной аренде в нескольких городах-миллионниках. Сегодня на платформе размещено 55 000 квартир, домов и комнат в 800 городах и 23 странах мира.

В чем плюсы?

Сэкономить на бронировании жилья можно с помощью кэшбеков до 30% и промокодов. При активации промокода на счет пользователя начисляются бонусные рубли, которые при оплате брони можно использовать в качестве предоплаты.

Также на платформе можно заработать бонусы и использовать их для оплаты бронирований. Для этого нужно опубликовать контент, который отражает личный опыт пользователя об использовании сервиса, содержит упоминание его названия и ссылку на сайт. За одну публикацию будет начислено 500 бонусных рублей.

Бонусными рублями можно оплатить до 10% от стоимости следующих бронирований на «Квартирке».

7. Клуб Приключений – попробовать

Это большая платформа для любителей активного отдыха, команда которой занимается организацией походов и путешествий с 2003 года. Опытные инструкторы из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России совершают походы, сплавы, восхождения и отправляются в активные туры по самым разнообразным маршрутам, как внутри страны, так и в самых отдаленных уголках мира.

Преимущества:

Для организованных групп от 10 человек всегда есть возможность подобрать поход по любому из маршрутов в отдельные удобные сроки.

Для бронирования путешествия достаточно отправить на сайт заявку и внести предоплату 10% от стоимости тура.

Также платформа предоставляет своим пользователям возможность аренды туристического снаряжения, что позволяет существенно сэкономить на покупке дорогостоящей экипировки для альпинистов и любителей лыжных, пешеходных и велосипедных путешествий.

***

Путешествия по России быстро набирают популярность, а вместе с ними растет запрос на услуги онлайн-сервисов бронирования туров и отелей. К примеру, по итогам первого квартала 2024 года рост этого сектора составил более 20% по сравнению с прошлым годом. Причем увеличивается как число региональных предложений и маршрутов, так и интерес к новым туристическим направлениям, таким как Северный Кавказ, Дальний Восток, Алтай. Надеемся, что наш обзор поможет вам спланировать незабываемое путешествие и избавит от привычных туристических хлопот и проблем. Хорошего отдыха!

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Реклама:

ООО «ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ», ИНН: 7704340327, erid 5jtCeReNwxHpfQTDvQsWzkg

ООО "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ", ИНН: 7703389880, erid LatgBahgi

ООО "СУТОЧНО", ИНН: 7709908155, erid 5jtCeReNwxHpfQTFQcJ57PH

ООО "КОМПАНИЯ БРОНЕВИК", ИНН: 6671151513, erid 5jtCeReNwxHpfQTEuqZbAU3

ООО "СТРИМ", ИНН: 7705893691, erid 5jtCeReNwxHpfQTGQpwkgXt

ООО "СТРАТЕГИЯ РОСТА", ИНН: 7452044133, erid LatgC6qZB

ИП Самсонов Сергей Николаевич, ИНН: 780225116188, erid LatgBd58G