Едем на море! — и вот что надо купить в дорогу

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Сейчас сделаем вашу поездку намного легче и приятнее.

Нельзя просто так сесть в автомобиль и отправиться на море! Вернее, можно, но ваша подруга жизни точно не поймет такой подход! А как же полные предвкушения сборы и шопинг? Неужели можно упустить такой шанс приобрести несколько нужных для путешествий вещей (которые пригодятся вам еще не раз)?

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Делаем салон удобнее

Интерьер любого автомобиля можно сделать столь же комфортным и продуманным, как салон минивэна. Трансформацию и дополнительный простор, конечно, не купишь, но можно сделать другое.

Например, можно оснастить спинки передних кресел столиками и вешалками.

Не лишним будет подлокотник, если в автомобиле его нет, – это не только место для отдыха руки, но и бокс для хранения мелочей, которые стоит иметь под рукой и доставать, не отвлекаясь от дороги. Салфетки, например.

Сколько подстаканников в вашем автомобиле и находятся ли они действительно в удобных местах? А того ли они диаметра, который вам привычен? Можно прямо сейчас дооснастить ими машину. И это только начало летнего автоапгрейда.

И еще немного в салон!

Не устать от путешествия вашим пассажирам помогут подушки. Одни позволят спать сидя, другие – устроиться поудобнее. А еще вам пригодится плед, так как в каждой компании есть человек, который мерзнет больше других. И легче укутать его в плед, чем заставлять других изнывать от жары (особенно водителя, которого из-за этого может клонить в сон). Раздельный климат-контроль, на самом деле, не решает проблему, а плед – да.

Другой важной в долгих поездках вещью является накладка на ремень безопасности. Представьте: ремень часами будет находиться на одном и том же участке тела – рано или поздно это начнет вас раздражать. Но вы же не будете отстегиваться – это опасно. Лучше заранее купить накладку на ремень и не раздражаться.

Третья важная штука, без которой в южных регионах автомобилисты не паркуются, – это солнцеотражающая шторка на лобовое стекло. Она оберегает салон от жара и не позволяет обивке во время стоянок раскаляться на солнце, словно сковородке на плите. Отойдя на экскурсию или в магазин, вы вернетесь не в огненную печь. Сегодня в продаже есть и шторки в виде зонтика, которые легко раскладываются и складываются, а также без труда помещаются под сиденье или в карман карты двери.

Позаботимся о багаже

Объем багажника в вашей машине может быть большим, а вот его загрузочный проем порой может быть узковат. Поэтому чемоданы и дорожные сумки лучше подбирать под машину, чтобы они укладывались легко и ровно. Вам не нужны огромные чемоданы (один для всех вещей, например). Всё и сразу вам понадобится только в гостинице, находящейся в конечной точке маршрута. В мотелях, где вы будете останавливаться по пути, проще забирать из багажника пару сумок, куда вы предварительно уложите все для ночевки. Кроме того, если у вас, например, три сумки вместо одного огромного чемодана, в дороге будет проще найти нужную вещь.

Если же у машины небольшой багажник и туда мало что помещается, купите (или арендуйте) багажник на крышу. Кстати, не забудьте про специальный крепеж для него. Это достаточно объемное место для хранения и достаточно удобное благодаря тому, что сдвигается вбок при выгрузке или загрузке. Объем такого багажника может достигать тысячи литров, а 400 литров – это норма. Его обтекаемая форма позволяет несильно увеличивать расход топлива из-за сопротивления встречному потоку воздуха и почти не добавляет автомобилю парусности (поперечной раскачки при боковом ветре или во время обгона фур). Кроме того, багажники на крышу герметичны и имеют защиту от воров.

Гостиница на колесах

Не все современные автомобили приспособлены для ночевки. Но вы можете купить палатку на крышу автомобиля, и это будет весьма удобная, а главное, оригинальная спальня. Опытом ночевки в таких хоромах не каждый похвастается. Можно купить и обычную палатку, если ваш отдых подразумевает такой формат, – однокомнатную, двухкомнатную или даже трехкомнатную.

Автомобильный холодильник

Плюс автомобильного холодильника, который представляет собой бокс с ручкой, в том, что его можно переносить и брать с собой на пикник, например, или в гостиницу. С ним в дороге можно закупаться скоропортящимися продуктами и не спешить их есть, «пока они не испортились»: напитки всегда будут холодными, а фрукты – свежими. Питается автохолодильник от обычной автомобильной розетки (прикуривателя), и его можно поставить на заднем диване, как средний подлокотник, или разместить в багажнике, где всегда есть розетка.

Отравления

Нет, речь не про лекарства, которые нужны, когда вы уже съели или выпили не то. Речь про нитрат-тестер, у которого есть еще несколько предназначений. Это, например, также анализатор воды, индикатор электромагнитного поля, радиации… Тратить драгоценные дни (и даже часы) отпуска на посиделки не на берегу моря, а на «белом коне» никто не хочет. Но без этого, увы, не всегда обходится. Или не обходилось до тех пор, пока вы не купили этот интересный гаджет. Кстати, он будет полезен и после поездки.

Место под солнцем

Но пора уже подумать и о море – что вы будете делать, когда доберетесь до пляжа и увидите, наконец, далекую размытую линию горизонта?

Зонтики, шезлонги, надувные кресла, коврики, тенты – все это порой можно арендовать на месте, но не всегда и не везде. Эти вещи можно взять с собой, тем более если у вас есть багажник на крышу. С их помощью вы быстро обустроите комфортное место для отдыха, где можно и перекусить, и вздремнуть, и поиграть в настольные игры, и почитать.

Купание и плавание

Отпуск – хороший повод купить новые плавки, купальник, солнечные очки. Конечно же, надо поберечь голову и обзавестись пляжной шляпой или бейсболкой. Немалая часть пляжей на нашем юге – каменистая, и, чтобы не травмировать ноги, стоит захватить сланцы или обувь для купания. Она не мешает плавать и бережет ступни от острых камней или посторонних предметов в песке, а также от ожогов из-за раскаленных на солнце камня, брусчатки, песка. Кстати, не забудьте про трубку, маску и ласты – побыть наедине с собой под водой того стоит.

Но постойте! Вам же не обязательно ехать на южное море. Если отправляетесь на Байкал или на северные моря, где вода очень холодная, это не повод провести отдых без купания. Купите гидрокостюм, и тогда не придется сокращать программу до созерцания водной глади. Эта одежда защитит вас от холода – такое купание принесет удовольствие, а не термический шок.

Развлечения на море

Про такие вещи, как надувные матрасы и круги, можно даже не напоминать. Но предупредить, что купить их сейчас и здесь дешевле, – стоит. Также возьмите с собой волейбольный мяч, и тогда вы обязательно проведете время в приятной компании – он притянет хороших людей, с которыми вы и поиграете, и пообщаетесь.

Косметика для юга

Не смотрите на местных – с них не облезает кожа только потому, что они тертые калачи и сторонятся солнца. Мы же приезжаем за солнечным светом, без которого морская вода с камнями или песком уже не так интересны. Чтобы не охать вечерами от боли, купите крем от солнца, а также от ожогов. Здесь они тоже дешевле, чем там. Кому-то, вероятно, стоит обзавестись маслом для загара, которое, предотвращая ожоги, делает загар ровным и безопасным для кожи и вашего здоровья. К слову, не усердствуйте – загореть на юге можно даже находясь в тени.

Самое главное в дорогу

Такой длинный чек-лист, который мы собрали, наверняка дал вам несколько полезных подсказок и занимательных идей. Но чуть ли не самое важное перед поездкой – проверьте, не забыли ли вы документы, карточки, деньги, а также аптечку, огнетушитель и ремкомплект для шин.

И еще напомним, что на Мегамаркете, где можно купить все из списка выше, для нас с вами действует специальная акция: промокод ХВАТАЙ при первом заказе от 3000 рублей дает скидку в 1000 рублей! Полные правила акции – здесь.

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