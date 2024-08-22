Посиделки с друзьями на даче — супер! Но вот что надо прикупить

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Вы точно не сможете все время просто сидеть за столом! С чек-листом «За рулем» отдых запомнится не только головной болью наутро.

Шашлык – это прекрасно. Овощи на гриле – волшебно. Пучки травы – восторг. Но… Надо же еще чем-то заняться в эти вечерние часы. Предлагаем несколько простых идей увлекательного отдыха на даче – и любую из них можно тут же реализовать, зайдя в ожидании гостей на Мегамаркет.

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Кухня под открытым небом

Начнем с очевидного. Для приготовления вкусного шашлыка из свинины, индейки, курицы или барашка, овощей и рыбы не обойтись без мангала, углей и розжига, опахала и щипцов. Вероятно, все это уже ждет вас на даче. Но это еще не все, что понадобится для готовки.

Например, для приготовления некоторых блюд вам будет нужен барбекю-гриль или костровая чаша. Возможно, в зависимости от количества гостей, стоит докупить шампуров или обзавестись еще одной решеткой для гриля. А чтобы не провести весь вечер у мангала, следя за мясом, можно приобрести устройство для вращения шампуров. Кстати, на мангале можно также готовить пиццу или бургеры, для чего вам понадобится пара несложных приспособлений.

На природе можно пить не только готовые напитки, но и смешивать коктейли, алкогольные и безалкогольные, превратив часть вечера в занятную дегустацию. Для зрелищности и придания процессу пафосности стоит обзавестись набором бармена. Подберите заранее с десяток интересных, но несложных коктейлей в интернете, запишите их рецепты и купите необходимые ингредиенты.

Автохолодильник, который у вас наверняка уже есть, если читали наши прошлые статьи с чек-листами для сборов на море или в путешествие на машине, выручит вас и на даче. Но его объема может оказаться недостаточно для охлаждения всех купленных напитков. Удобным решением станет емкость с водой – широкий таз (например, строительный).

А вот эта вещь просто необходима на любой даче – жаровой самовар на дровах, чай из которого будет иметь приятный аромат дымка.

Гостиная у костра

Чтобы вам и гостям не пришлось стоять или сидеть на холодной земле, не помешают складные стулья. Всем особенно нравятся шезлонги и надувные диваны. Также понадобятся несколько складных столиков – вы используете эту не боящуюся непогоды мебель еще много раз во время дружеских или семейных посиделок и пикников.

Советуем также купить палатку. Желательно, трехкомнатную. Ее преимущество в том, что она может служить шатром, защищающим от солнца, ветра и дождя, если не пристегивать внутренние перегородки. Кроме того, в ней может расположиться на ночлег часть гостей. Для этого пригодятся подстилки.

Успехом будут пользоваться и садовые качели. Выбирайте модель, у которой спинка откидывается, превращая диван в кровать.

Дни уже становятся короче, к сожалению, но это не повод сворачивать веселье раньше, тем более что вы всегда можете установить на даче хорошее уличное освещение. Это не только ландшафтные светильники, в том числе на солнечных батареях, но и красивые фонарные столбы, а также практичные прожекторы, которые быстро крепятся на стены, столбы или деревья. Тогда в зоне отдыха будет всегда светло и гостям не придется подсвечивать тарелки телефонами.

Отдых после ужина

Вероятно, у вас на даче есть баня (если нет, то, может быть, подумать о портативной сауне?). Приезд же друзей – отличный повод дооснастить ее и купить несколько полезных аксессуаров. Например, парогенератор, благодаря которому баня превращается в подобие хаммама. А как насчет красивых деревянных ведер и ушатов? И, конечно, нельзя забыть про гостевые полотенца, коврики и шапки. Для девушек лучше купить парео.

Но этот формат отдыха не всегда и не всем заходит. А как насчет банной купели с подогревом? Посидеть в горячей воде под открытым небом (тем более в прохладную погоду) мало кто откажется. Либо можно установить на даче бассейн и, если на улице не очень тепло, сделать воду комфортной температуры с помощью безопасного нагревателя.

Но так называемый «тюлений отдых» может быстро надоесть. Тогда предложите гостям попеть в караоке, для чего купите специальную колонку. Возможно, часть компании предпочитает относительную тишину: для нее – настольные игры.

В качестве активного отдыха подойдут такие игры, как бадминтон или волейбол. Также можно покидать фрисби или, например, запустить воздушного змея.

И не забудьте про удобную одежду, за которую вы не будете переживать, что после такого отдыха она перепачкается. Также вам пригодятся пледы: в любой компании найдется пара человек, которые вдруг замерзнут.

Защита и гигиена

Чтобы отпугнуть от вашей дружной компании надоедливых насекомых, запаситесь специальными спреями или мазями. Также возле места отдыха можно разместить отпугиватели насекомых.

И не забудем про гигиену. Хорошо, если на даче есть место, где можно быстро помыть руки, но также нелишними будут гель для рук и влажные салфетки. А еще хорошо бы иметь поблизости аптечку со средствами от ушибов, порезов, ожогов, с бинтами и пластырем, а также с обеззараживающими средствами.

А теперь – доставка!

Все эти товары Мегамаркет может доставить вам прямо на дачу, чтобы не пришлось все это самим собирать, перевозить, загружать и разгружать. И не забудьте про акцию для читателей «За рулем»: используйте промокод ЗАКАТ и получите скидку в 1000 рублей при первом заказе от 5000 рублей.

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