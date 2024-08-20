Алексей Подщеколдин: Утильсбор повысят, но авто не подорожают

Президент Ассоциации РОАД объяснил механику роста цен при повышении утильсбора

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили увеличат. Речь идет о его повышении на 70-85% и о последующем ежегодном росте сбора на 10% (до 2030 года).

Но цены на автомобили сразу не рванут вверх. Система сработает иначе, и после 1 октября у покупателей будет еще немного времени, чтобы приобрести машины по старым ценам.

Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

— Мы уже написали несколько писем в Правительство и планируем обсудить эту ситуацию с китайскими партнерами. Цель утилизационного сбора — защитить отечественного производителя, но с учетом того, что емкость рынка составляет 1,5 миллиона автомобилей, а производство у нас ограничено 600 тысячами, ввоз автомобилей остается необходимостью.

Кроме того, есть вопросы с компонентами для производства. Сначала необходимо создать компонентную базу, а затем организовывать производство автомобилей, как это было сделано в Китае.

Любое ограничение, в том числе утилизационный сбор, приводит к ухудшению бизнеса и снижению конкуренции. Ожидается, что утильсбор в течение года приведет к подорожанию на 5-10%, что эквивалентно 150-300 тысячам рублей за машину стоимостью от 2 млн рублей.

Однако этот эффект будет отложенным, ведь на складах сегодня ожидают покупателей немало машин. Есть риск, что чиновники скажут: утильсбор повысили, а машины не подорожали. Но это просто отложенный эффект. Цены все равно вырастут.

Президент Ассоциации РОАД рассказал, сколько дилеры зарабатывают на допуслугах.