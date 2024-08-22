Всеобщая электромобилизация: чего для нее не хватает в России?

Петр Богачев рассказал «За рулем», какие проблемы бывают с электрокарами в мороз

Во всем мире растет парк электромобилей, в Китае их на дорогах уже больше, чем авто с ДВС, но в России машинам «на батарейках» традиционно доверяют мало.

Так чего же у нас не хватает для электромобилизации?

Об этом Никите Гудкову — заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, — на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал Петр Богачев, первый заместитель генерального директора АО «Сага электроникс», производящей, в том числе, зарядные станции для электромобилей.

– Проблема в том, что в России не хватает зарядных станций?

– Это действительно единственный тормозящий элктромобилизацию фактор в России. Нужна инфраструктура. Представим себе, что мы сейчас уберем все бензиновые АЗС. Много ли машин будет ездить по дорогам? Больше зарядок — больше электромобилей.

Наша страна генерирует много электричества, инфраструктура довольно развита, и электрогенерирующие мощности тоже. Вопрос только в создании инфраструктуры для электромобилей. Понимание, что это надо развивать, есть, только вот как это делать, если единой государственной стратегии не существует. А между тем, зарядка для автомобилей — это мощная точка притяжения для автомобилиста. Там может быть выстроена сопутствующая инфраструктура – кафе, магазины, развлекательные заведения и т.д.

– Какое количество электромобилей мы сегодня можем «переварить»?

– Тут вопрос скорее другой: сколько должно быть электрозаправок, чтобы стало больше электромобилей. В России сегодня около 7-8 тыс. электрозаправок, для сравнения, в Китае их 3 миллиона. Эта инфраструктура должна динамично развиваться. Как только у нас в стране на всех федеральных трассах каждые 100 км будет стоять комплекс из 2-3 быстрых зарядных станций, а рядом кафе и т. д., поверьте, на нас обрушится лавина электромобилей.

– Что мешает установить эти зарядные станции каждые 100 км?

– Вопрос должен решаться комплексно. Есть программа субсидирования на центральном уровне, есть поддержка в регионах, но всё это на начальном этапе. Нужно, конечно, поддерживать отечественного производителя, локализация должна быть высокой. Плюс требуется время — нельзя по щелчку пальцев установить 1 млн заправок. У инвесторов есть желание, но они пока сомневаются — стоит ли им сюда вкладываться.

– Есть несколько типов разъемов для зарядок. На какой образец стоит ориентироваться в России?

– Их не так много. Основных три — для быстрых зарядок и два — для медленных. И свой разъем для Теслы. Электрозаправка и сегодня имеет 2-3 варианта разъема, которые покрывают 90% потребностей. Но ведь и у обычной АЗС тоже есть несколько пистолетов для разного вида топлива. В связи с общей переориентацией на Китай, вероятно, следует ориентироваться на разъемы китайских производителей.

– А что зимой? С зарядкой электромобилей всё хуже?

– Основные проблемы в том, что батарея зимой быстрее теряет свою емкость, меньше отдает энергии и хуже заряжается. Нужно понимать, что «зимние» сложности действительно существуют, однако это лишь ведет к более частой зарядке и сокращению пробега. Это не значит, что батарея зимой совсем перестает работать. Кроме того, такие низкие температуры наблюдаются всего 5-10 недель в году в ряде регионов, а в более южных областях подобных проблем значительно меньше.