Какие преимущества дает групповое путешествие на автомобилях одной модели?
Еще полвека назад любое автопутешествие требовало от его участников капитальной подготовки. Инфраструктура – от сервисов до гостиниц – практически отсутствовала, а потому от экипировки экипажей зависело очень многое. Журнал «За рулем» тогда постоянно давал рекомендации автотуристам, одна из которых состояла в том, что ехать в подобные путешествия лучше группой, причем на машинах… одной модели! Смысл был простой: это позволяло не только сэкономить на ремкомплектах, но и устраивать «мозговой штурм» при возникновении каких-либо неполадок в знакомых всем автомобилях.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему СССР продавал автомобили в Европе дешевле, чем на родине?
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- О некоторых правилах, которые нужно соблюдать при путешествии с друзьями, рассказано тут.
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