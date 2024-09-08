Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Какие преимущества дает групповое путешествие на автомобилях одной модели?

«За рулем» перечислил преимущества путешествий на автомобилях одной модели

Тайна дома НКВД с башенкой: подвальный гараж на 18 авто

Еще полвека назад любое автопутешествие требовало от его участников капитальной подготовки. Инфраструктура – от сервисов до гостиниц – практически отсутствовала, а потому от экипировки экипажей зависело очень многое. Журнал «За рулем» тогда постоянно давал рекомендации автотуристам, одна из которых состояла в том, что ехать в подобные путешествия лучше группой, причем на машинах… одной модели! Смысл был простой: это позволяло не только сэкономить на ремкомплектах, но и устраивать «мозговой штурм» при возникновении каких-либо неполадок в знакомых всем автомобилях.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Почему АИ-92 хотели запретить

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему СССР продавал автомобили в Европе дешевле, чем на родине?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О некоторых правилах, которые нужно соблюдать при путешествии с друзьями, рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:Воротников Владимир/Фотохроника ТАСС
Количество просмотров 1762
08.09.2024
Фото:Воротников Владимир/Фотохроника ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0