«За рулем» предлагает организацию мероприятий

Вы выпускаете или продаете автомобили, а также мотоциклы, квадроциклы, аквабайки, вездеходы, моторные лодки, велосипеды, коммерческую технику? Отлично! Медиахолдинг «За рулем» предлагает профессиональную организацию мероприятий для потенциальных клиентов

Какими могут быть мероприятия?

«За рулем» предлагает юридическим лицам организацию широкого спектра мероприятий, включающих тест-драйвы, автопробеги, презентации, пресс-конференции, дилерские конференции.

В рамках мероприятия или отдельно наши журналисты-профессионалы подготовят грамотные с точки зрения техники и норм русского языка пресс-материалы. В вашем распоряжении – лучшие фотографы, специализирующиеся на съемке техники, а также опытные видеооператоры и монтажеры.

Подготовка мероприятия

Для организации тест-драйва вам достаточно прислать на наш адрес [email protected] краткое техзадание, содержащее основные параметры будущего мероприятия:

1. Название и характеристики продукта

2. Задачи, которых вы хотите достичь с помощью мероприятия

3. Время проведения мероприятия (серии мероприятий)

4. Предполагаемый регион проведения

5. Приблизительный бюджет

Если вы не готовы сразу ответить на один из пяти пунктов – не беда! В любом случае в течение часа с вами свяжется сотрудник «За рулем», и вы обсудите нюансы будущего мероприятия. Главное, не забудьте указать канал связи.

Наши тест-драйвы и спецпроекты:





Регионы проведения мероприятий

«За рулем» имеет богатый опыт работы в любых, даже самых экстремальных регионах страны. Очень часто демонстрация техники, например, внедорожника, в горах или пустыне гораздо быстрее склоняет автомобилиста к покупке, чем пятиминутный тест-драйв вокруг дилерского центра.

Специалисты «За рулем» прекрасно знают дорожную и «бездорожную» инфраструктуру нашей России, а также автодромы, полигоны, мотокроссовые и картинговые трассы. Накопленный десятилетиями опыт позволяет предложить заказчику регион и время проведения, наиболее подходящие для демонстрации лучших потребительских качеств вашей техники.

Освещение на информационных площадках «За рулем»

Медиахолдинг «За рулем» предлагает не только организацию ярких и высокоэффективных мероприятий. В пакет включена медийная поддержка. Проще говоря, мы осветим наше совместное мероприятие на всех информплощадках «За рулем» с суммарным охватом в 15 миллионов человек. Речь идет о журнале «За рулем», интернет-портале ZR.ru, TG, VK, OK, Viber, Дзен, Rutube, Youtube. Другими словами, одним выстрелом вы убиваете двух зайцев. Во-первых, специалисты «За рулем» организуют незабываемое мероприятие, которое работает на развитие вашего бизнеса. Во-вторых, заказчик получает доступ к многомиллионной аудитории, готовой покупать качественную технику, которую рекомендует медиахолдинг «За рулем».

Присылайте техническое задание на [email protected]. Сотрудник «За рулем» свяжется с вами в течение часа.