«За рулем» предлагает организацию мероприятий
Какими могут быть мероприятия?
«За рулем» предлагает юридическим лицам организацию широкого спектра мероприятий, включающих тест-драйвы, автопробеги, презентации, пресс-конференции, дилерские конференции.
В рамках мероприятия или отдельно наши журналисты-профессионалы подготовят грамотные с точки зрения техники и норм русского языка пресс-материалы. В вашем распоряжении – лучшие фотографы, специализирующиеся на съемке техники, а также опытные видеооператоры и монтажеры.
Подготовка мероприятия
Для организации тест-драйва вам достаточно прислать на наш адрес [email protected] краткое техзадание, содержащее основные параметры будущего мероприятия:
1. Название и характеристики продукта
2. Задачи, которых вы хотите достичь с помощью мероприятия
3. Время проведения мероприятия (серии мероприятий)
4. Предполагаемый регион проведения
5. Приблизительный бюджет
Если вы не готовы сразу ответить на один из пяти пунктов – не беда! В любом случае в течение часа с вами свяжется сотрудник «За рулем», и вы обсудите нюансы будущего мероприятия. Главное, не забудьте указать канал связи.
Наши тест-драйвы и спецпроекты:
Регионы проведения мероприятий
«За рулем» имеет богатый опыт работы в любых, даже самых экстремальных регионах страны. Очень часто демонстрация техники, например, внедорожника, в горах или пустыне гораздо быстрее склоняет автомобилиста к покупке, чем пятиминутный тест-драйв вокруг дилерского центра.
Специалисты «За рулем» прекрасно знают дорожную и «бездорожную» инфраструктуру нашей России, а также автодромы, полигоны, мотокроссовые и картинговые трассы. Накопленный десятилетиями опыт позволяет предложить заказчику регион и время проведения, наиболее подходящие для демонстрации лучших потребительских качеств вашей техники.
Освещение на информационных площадках «За рулем»
Медиахолдинг «За рулем» предлагает не только организацию ярких и высокоэффективных мероприятий. В пакет включена медийная поддержка. Проще говоря, мы осветим наше совместное мероприятие на всех информплощадках «За рулем» с суммарным охватом в 15 миллионов человек. Речь идет о журнале «За рулем», интернет-портале ZR.ru, TG, VK, OK, Viber, Дзен, Rutube, Youtube. Другими словами, одним выстрелом вы убиваете двух зайцев. Во-первых, специалисты «За рулем» организуют незабываемое мероприятие, которое работает на развитие вашего бизнеса. Во-вторых, заказчик получает доступ к многомиллионной аудитории, готовой покупать качественную технику, которую рекомендует медиахолдинг «За рулем».
Присылайте техническое задание на [email protected]. Сотрудник «За рулем» свяжется с вами в течение часа.
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