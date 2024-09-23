Грандиозный сап-тур по Угре и Оке – вот как это было!

Команда блогеров, спортсменов и бизнесменов проплыла на сапах более 250 км

Деятели искусства, спортсмены и блогеры, производственники Калужской области и других регионов России объединились для прохождения впечатляющего маршрута на сапах – надувных досках.

Тур начался на старте «Большой калужской тропы», которую несколькими неделями ранее протестировал губернатор региона Владислав Шапша, а сам сплав был приурочен к тройному юбилею. В 2024 году 80-летие празднует Калужская область, 70 лет назад состоялся пуск первой в мире АЭС в Обнинске, а один из главных социальных партнеров первого наукограда и Калужской области, компания Sintec Group отмечает 25 лет со дня основания.

К слову, без активной вовлеченности этой компании, крупнейшего производителя антифризов и смазочных материалов, не обходится ни одно ключевое событие в Калужской области. Достаточно сказать, что Sintec Group является партнером и помощником национального парка «Угра», по территории которого и прошли участники экологического сап-тура.

Маршрут был проложен по рекам Угре и Оке, от западной до восточной границы Калужской области. Звезды спорта, деятели культуры и искусства, журналисты, блогеры и инфлюенсеры прошли на сапах более 250 км, привлекая внимание миллионной аудитории к красоте Калужской земли и преимуществам внутреннего туризма.

Всем участникам быстро удалось научиться управлять надувными досками, а красоты вокруг стали ярким стимулом, чтобы держаться на плаву и продолжать любоваться калужской природой, флорой и фауной национального парка «Угра» и рек Калужской области. Многие местные обитатели занесены в красную книгу и нуждаются в особой заботе, сама территория полнится множеством исторических и культурных мест, корнями уходящих во времена Древней Руси.

В ходе заплыва, помимо культурной и исторической составляющей, участники хотели показать, насколько важно поддерживать и сохранять природу в ее первозданном виде, оберегать редких животных и птиц. Каким вышло это почти недельное эко-приключение, смотрим в видео!

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Источник: SINTEC Group