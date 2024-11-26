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Найдите нарушителя! Кто из водителей бросил машину в неположенном месте

Напомним также, что даже включенная аварийная сигнализация не дает право на парковку с нарушениями правил.

Грунтовые обочины непригодны для парковки, например, из-за луж или снега, поэтому водители вынуждены парковаться с особой осторожностью.

Водители каких автомобилей нарушают правила парковки на этом участке междугородней дороги?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
13 ноября
Водители каких автомобилей нарушают правила парковки на этом участке междугородней дороги?
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Митрошин Дмитрий
Количество просмотров 251
26.11.2024 
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