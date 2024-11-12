На день из Москвы — 3 города, которые обязательно нужно посетить

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Коломна

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Что посмотреть: мощеные улочки Старого города – это машина времени, которая переносит путников из XXI в XIX век. Иллюзию поддерживают многочисленные тематические музеи в старых купеческих особняках и городских деревянных усадьбах. В центре внимания – мыло, калач, трамваи, самовары, сказки, патефоны. И, конечно, главная местная сладость – коломенская пастила.

Основная точка притяжения – культурно-исторический комплекс «Коломенский кремль». Сохранившиеся башни и стены дают представление о мощности и красоте средневековой цитадели. Есть здесь и свои призраки. Говорят, будто в Смутное время в Круглой башне заточили жену Лжедмитрия Марину Мнишек. Гордая полячка-чародейка обернулась вороной и вылетела в окно. Но в темнице остались ее сокровища. Потому нередко над башней кружит большая черная птица.

Коломна
Коломна

Как доехать: от МКАД до Коломны чуть меньше 100 километров. Однако основная часть пути пройдет по загруженным участкам Новорязанского шоссе (М-5), поэтому на дорогу лучше заложить не менее двух часов.

Построить маршрут в навигаторе тут.

Что с парковками: оставлять автомобиль на улицах Коломны можно бесплатно. Но мест мало, а в выходные дни случается традиционный наплыв туристов.

Около Кремля есть платная парковка (55.103083, 38.755871).

Где поесть: одно из самых популярных заведений города – паб «Рульки вверх» (Красногвардейская улица, 3). В меню ресторана можно найти сытные блюда европейской кухни. Выпить горячий напиток и порадовать организм сладкими десертами можно в «Кофейном доме на Астраханской» (улица Октябрьской Революции, 209).

Что посмотреть рядом: в 50 км южнее Коломны находится старинный Зарайск (54.758475, 38.881718). Полностью сохранившийся периметр крепостной стены делает кремль Зарайска особенным.

Зарайск
Зарайск

В музее кремля хранится уникальная фигурка бизона (ей более 20 000 лет), не имеющая аналогов в мире. Расписание работы музея можно уточнить на официальном сайте.

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Василиса Тарунова
Фото:Wikimedia, Unsplash, ВКонтакте
Количество просмотров 41522
12.11.2024 
Фото:Wikimedia, Unsplash, ВКонтакте
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