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На день из Москвы — 3 города, в которые редко заглядывают путешественники

«За рулем» проложил маршруты для тех, кто не хочет ехать в туристические места

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Об этих городах туристы вспоминают не в первую очередь. И напрасно! Зеленоград – город вечной юности – познакомит с советским экспериментальным градостроительством. Далекий Можайск гарантирует погружение в события 1812 года. Очаровательный Серпухов удивит павлинами.

Эти маршруты будут особенно интересны опытным автотуристам, уже посетившим популярные подмосковные достопримечательности.

Зеленоград

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В советскую «кремниевую долину» во второй половине XX века стремились переехать молодые инженеры и деятели науки. Облик старой части экспериментального города, вдохновленный финским городским планированием, отражает их чаяния и стремления.

Что посмотреть: уникальная особенность этого округа Москвы – большие зеленые территории, в которые вписаны жилые микрорайоны.

Знакомство с городом символично начать с прогулки по аллеям Дендропарка (55.985625, 37.217607) и изучения ландшафтного урбанизма Парка Победы (55.988139, 37.218349).

Затем в комплексе МИЭТ (Московский институт электронной техники) на площади Шокина (55.983420, 37.208111) увидеть советские представления об архитектуре будущего. Над интерьерами института работал Эрнст Неизвестный.

Московский институт электронной техники.
Московский институт электронной техники.

Другое характерное для той эпохи футуристичное здание — «Дом-флейта» (55.992204, 37.219568). Ножки и крыша придают ему сходство с музыкальным инструментом. Сквер за домом – неотъемлемая часть ансамбля.

Дом-флейта - это небоскреб, поставленный набок. В советское время это здание было самым длинным в столице и самым известным в Зеленограде.
Дом-флейта - это небоскреб, поставленный набок. В советское время это здание было самым длинным в столице и самым известным в Зеленограде.

На съезде с Солнечной аллеи на Центральный проспект стоит задержаться, что запечатлеть на фото панораму панелек старого города. Еще один характерный городской вид можно найти на площади Юности (55.991773, 37.252639). Построенный комсомольцами МЖК (молодежный жилой комплекс) является воплощением идеального района 1980-х годов. Сегодня он по-прежнему считается достопримечательностью благодаря экспрессивному дворовому благоустройству с поющими фонтанами, альпийскими горками и лавочками-атомами.

Если путешествуете с детьми, загляните в «Дом лани» (55.994380, 37.240333), чтобы пообщаться с милыми оленями. Или в музей «Ангстрем» (55.981899, 37.213703) изучить этапы развития российской микроэлектроники.

«Дом лани» — это небольшой зоопарк. Животные свободно разгуливают по территории, а посетители наблюдают за ними со специальных площадок.
«Дом лани» — это небольшой зоопарк. Животные свободно разгуливают по территории, а посетители наблюдают за ними со специальных площадок.

Как доехать: 20 км от Москвы по Ленинградскому шоссе (Е-105) можно проехать примерно за час. Или сократить время в пути по платной трассе М-11. Стоимость проезда составит от 530 до 790 рублей в одну сторону в зависимости от дня недели.

Что с парковками: машину можно оставить бесплатно вдоль некоторых улиц. Одна из крупнейших городских парковок находится на Центральной площади (55.990380, 37.217876).

Где поесть: оригинальная подача блюд ждет в ресторане Moment (56.008797, 37.200044). Богатый ассортимент сладостей вместе с горячими напитками в кондитерской «Мятный гусь» (55.999605, 37.218213). В городе также представлены популярные сети фастфуда.

Кондитерская «Мятный гусь».
Кондитерская «Мятный гусь».

Что посмотреть рядом: примерно в 10 км от Зеленограда находится усадьба Середниково (поселок санатория Мцыри), которая неоднократно появлялась в российских фильмах и сериалах. Здесь в романтической атмосфере старого парка с голубым озером, широкой лестницей и горбатыми мостиками встретил свою первую безответную любовь юный поэт М.Ю. Лермонтов.

Усадьба Середниково - одно из наиболее известных лермонтовских мест России.
Усадьба Середниково - одно из наиболее известных лермонтовских мест России.

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Василиса Тарунова
Фото:Wikimedia, Вконтакте, freepik, Unsplash
Количество просмотров 24
25.11.2024 
Фото:Wikimedia, Вконтакте, freepik, Unsplash
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