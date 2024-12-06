Едем в Саратов — за вкуснейшими раками и провинциальной культурой

«За рулем» разработал автомобильный маршрут для короткого отпуска

Хотите хорошо отдохнуть, зарядиться яркими впечатлениями и полностью перезагрузиться – отправляйтесь в Саратов. Здесь гостей встречают живописные волжские пейзажи (минимальная ширина Волги в черте города – 3 километра), уникальные исторические, архитектурные и культурные традиции и артефакты.

В Саратове можно попробовать десятки блюд из свежей рыбы и раков. От местной кухни в восторге были создатель «Трех мушкетеров» Александр Дюма и король московских репортеров Владимир Гиляровский. А они-то знали толк в гастрономических изысках.

Как доехать до Саратова?

Между Москвой и Саратовом примерно 845 км, на дорогу придется потратить 12-14 часов. Доехать можно по бесплатной трассе М5 «Урал» до Пензы, потом свернуть на Р-158. Дорога неплохая, но разогнаться здесь не получится. Быстрее доехать до Каширы по трассе М-4 «Дон» (это обойдется в 250-330 рублей, в зависимости от дня недели), после свернуть на Р-22 и двигаться через Рязанскую и Тамбовскую области. Заправки на пути встречаются каждые 60-65 км.

Расстояние от других городов: Самара – 410 км, Волгоград – 370 км, Воронеж – 510 км, Санкт-Петербург – 1600 км, Екатеринбург – 1400 км.

Зарядить электромобиль в Саратове можно на Усть-Курдюмской улице 37а (51.577384,46.090485), во 2-м Красноармейском тупике (51.574878, 45.982610), на Ново-Астраханском шоссе, 92 (51.487908, 45.908378).

Где остановиться в Саратове?

Олимпия

Саратов, улица имени Н.Г. Чернышевского, 61 (51.513327, 45.994865)

Отель расположен недалеко от набережной Волги. Здесь просторные, продуманные до мелочей номера, дизайнерский интерьер, отличный сервис и входящие в стоимость завтраки по системе «шведский стол». Пообедать и поужинать можно в ресторане при отеле, сюрприз – бутылка саратовского пива каждый день в мини-баре. Парковка и Wi-Fi бесплатны для гостей.

Цена за ночь – от 5000 рублей.

Словакия

Саратов, улица имени М.Ю. Лермонтова, 30 (51.526435,46.053908)

Отель в историческим центре, всего в 50-70 метрах от Волги и набережной. Из окон открываются живописные виды на реку и Саратовский мост. В стоимость включены завтрак и ужин, все по системе «шведский стол». Пообедать можно в ресторане при отеле. Есть небольшая собственная парковка, бесплатный Wi-Fi.

Цена за ночь – от 5330 рублей.

День и ночь

Саратов, проспект имени Петра Столыпина, 3 (51.530037, 46.033332)

Чистый и уютный хостел для бюджетного проживания в центре города на пешеходной улице. К услугам гостей хорошо оборудованная кухня, холодильники, посуда, стиральная машина, душ, телевизор, Wi-Fi. Есть несколько вариантов размещения, в том числе семейные номера. Недалеко – платная парковка.

Цена за ночь – от 450 рублей.

Где поесть в Саратове?

Раковая №1

Саратов, улица имени Н.Г. Чернышевского, 173 (51.525018, 46.039560)

Волжские раки — то, что стоит попробовать в Саратове в первую очередь. Их варят при вас, по фирменным рецептам с пряными травами. В «Раковой №1» можно выбрать деликатес разного размера и стоимости – на любой вкус и кошелек. Живых раков сварят бесплатно. Заказ можно взять с собой, упакованным в удобное ведерко, или съесть в зале магазина. Есть доставка – раков привезут в гостиницу горячими и вкусными.

Цена: от 1500 до 2500 рублей за килограмм.

Тары-Бары

Саратов, улица имени В.И. Чапаева, 64 (51.533111, 46.021499)

В Саратове умеют готовить огромное количество блюд из речной рыбы (шутка ли, в районе города обитает около 70 видов рыбы!). Обязательно попробуйте в ресторане русской кухни уху с волжским судаком, про нее говорят - «ум отъешь». Особое место в меню занимают блюда, приготовленные в печи, например, запеченный судак по-саратовски, карп по-деревенски зернового откорма и кундюмы с уткой. Успехом пользуются гороховый крем-суп в саратовском калаче и борщ «как у бабушки».

Средний чек: 800-1000 рублей.

Ресторан русской кухни «Тары-Бары».

Angels & Demons

Саратов, Славянская площадь, 2 (51.529296, 46.064109)

Ресторан с красивым видом на Волгу и мост. Сюда приходят поесть свежую рыбу, раков и морепродукты – гости хвалят Том Ям с местными раками, креветками, мидиями, мини-осьминогами и мясом рапана, уху с волжскими раками, голубцы с камчатским крабом. Мясные и овощные блюда тоже на высоте.

Средний чек: 2000-3000 рублей.

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