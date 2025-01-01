О самом главном: какие перемены ждут водителей в наступившем году

Сергей Зиновьев рассказал о важных изменениях для автомобилистов в 2025 году

Новый утильсбор

С 1 января повышаются ставки утилизационного сбора на все ввозимые и производимые в России автомобили. Причем вырастут они существенно, что неизбежно потянет за собой подорожание автомобилей.

Новые штрафы

Минимальные поднимутся с 500 до 700 рублей, подрастет и большинство остальных, но самое главное – скидку за оперативную уплату штрафа уменьшат с 50 до 25%. Законотворцы решили: зачем бюджету терять деньги, ведь люди уже привыкли платить в срок, и ведь штрафуют же не просто так, а за нарушение.

Новый эксперимент

С 1 марта 2025 года камеры начнут системно проверять наличие полиса ОСАГО. Пока в экспериментальном режиме – штрафы выписывать не будут, а лишь рассылать предупреждения через Госуслуги.

Новые налоги

Во многих регионах подорожает техосмотр, а кое-где проиндексируют транспортный налог. К примеру, в Амурской области тариф на техосмотр вырастет с 1,57 тыс. до 1,69 тыс. рублей, Ненецком АО – с 1,5 тыс. до 1,6 тыс. руб., а в Краснодарском крае – с 1,45 тыс. до 1,56 тыс. рублей. Но где-то его оставят на прежнем уровне. Хотя повышение выглядит незначительным, оно все равно не радует.

Новые цены на топливо

Это, наверно, самая больная тема для автомобилистов – с 1 января акцизные ставки на бензин вырастут на 13,5%, на дизтопливо – на 16%. Со всеми, как говорится, вытекающими последствиями в рознице… Кроме того, рост акцизов запланирован и в 2026, и в 2027 году.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Перемен так много, что сердца требуют уже не их, а постоянства. Чтобы законы, нормативы и правила, определяющие жизнь автомобилистов, не перелопачивали каждый год. Но законотворцы всех уровней набрали отличный темп и передышек не дают.

Стабильным, похоже, будет только подорожание всего.

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Стабильности не ждите», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2025.

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