Путешествие на метане: пять аргументов «за»

«За рулем» разобрался во всех тонкостях автотуризма на метане вместе с бывалыми путешественниками

Близятся новогодние каникулы, во время которых многие из нас отправятся в автомобильное путешествие. Такое приключение обойдется дешевле поездки за границу, а впечатлений будет ничуть не меньше. Главное соблюсти несколько условий: хорошая компания, интересный маршрут и надежный автомобиль. Кстати, желательно, чтобы он не был прожорливым – иначе есть риск слить половину туристического бюджета на топливо. Спасением в таком случае станет экологичный и экономичный метан. Давайте выясним, насколько выгодно заправляться этим газом и какой он – автотуризм на современных метановых авто.

Как путешествуют на машинах россияне?

Самостоятельные путешествия – один из туристических трендов последних лет. Конечно же, речь идет преимущественно об автотуризме, который дает не только свободу и гибкость передвижения, но и возможность сэкономить. Согласно последним данным ВЦИОМ, туристические поездки по стране на своем или арендованном автомобиле в течение последнего года совершали треть россиян (32%). 48 % респондентов заявили, что не ездили, но хотели бы поехать на машине по стране.

Интересно, что, судя по данным исследования, автопутешествия реально затягивают: чем чаще путешествуешь, тем больше путешествовать хочется. Россияне, имеющие опыт автопутешествий и проявляющие к ним интерес (доля группы – 80%), в большинстве своем готовы на дальние путешествия на автомобиле – на 501 км и больше (78%). Что это значит? – То, что тренд на автотуризм с нами надолго и всерьез.

Газозаправочная сеть охватывает популярные туристические маршруты

При этом Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года предусматривает ужесточение экологических требований к автотранспорту, включая создание и контроль экологических зон, предполагающих установление на уровне субъектов Российской Федерации ограничений въезда и перемещения автомобилей, не соответствующих определенным экологическим стандартам. Что побуждает автомобилистов уже сегодня задуматься не только о стоимости, но и об экологичности автомобильного топлива. И здесь, прежде всего, стоит обратить внимание на метан.

Причина 1. Экономия на топливе

Пожалуй, именно экономичность – ключевой фактор, который делает привлекательной альтернативой автомобили на метане. Газ стоит значительно дешевле бензина и дизельного топлива. Например, сейчас его цена не превышает 50% от стоимости бензина и дизеля. И в отличие, опять же, от бензина и дизеля, метан (или как его еще называют, компримированный природный газ — КПГ) растет в цене темпами, которые на порядок ниже инфляции.

На данный момент в среднем по стране цена литра АИ-95 уже подходит к 60 рублям, а дизеля – к 70 рублям. В то же время средняя стоимость КПГ в сети «Газпром газомоторное топливо» составляет 25 рублей 6 копеек за куб. И это при том, что расход метана практически равен нефтяным видам топлива – 1 куб. м метана эквивалентен 1 л бензина.

Чтобы было еще нагляднее, давайте представим, что вы с компанией друзей решили отправиться в автопутешествие по маршруту Санкт-Петербург – Сочи – Санкт-Петербург. Причем вы с семьей поехали на автомобиле на метане, а у ваших друзей мотор бензиновый. Путь не близкий – 2400 км. На нем вам встретятся 33 метановые заправки, на которых вы оставите приблизительно около 5000 рублей. Доехав до пункта назначения и рассказав об этом друзьям, вы с удивлением обнаружите, что потратили на топливо в 2 с лишним раза меньше, чем они.

Безусловно, подсчеты очень приблизительные, но суть вы уловили. Теперь готовьтесь ловить завистливые взгляды – наверняка вам знакомо чувство, когда вроде рад за друга, но не от всей души. А всего-то и нужно было перейти на метан😉.





Ваши друзья (автомобиль на АИ-95) Вы (автомобиль на метане) Стоимость топлива

(среднее по России) 59 руб. 71 коп. (данные Росстат на 02.12.2024) 25 руб. 65 коп. (данные «Газпром газомоторное топливо» на 10.12.2024) Средний расход топлива легкового автомобиля на 100 км 8 л 8 м3 Затраты на дорогу 11 464 руб. 32 коп. 4924 руб. 80 коп.

Причина 2. Сокращение затрат на обслуживание

Метановые автомобили могут похвастаться не только низкими расходами на топливо, но и меньшими затратами на техническое обслуживание.

На природном газе мотор работает ровнее, тише, а главное – дольше. Если точнее, то примерно вдвое дольше своих аналогов на бензине или дизеле. Этому способствует чистый состав топлива, а также отсутствие отложений и детонации. Метан не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, что снижает трение и уменьшает износ деталей. КПГ сгорает без образования золы, которая обычно оседает на стенках цилиндров. Из-за этого на деталях двигателя не накапливаются отложения продуктов сгорания.

Времена, когда двигатель при переходе на газ терял мощность, работал хуже и издавал неприятные запахи, остались в прошлом. Современные автомобили на метане едут тихо, плавно и, как мы уже выяснили, не загрязняют окружающую среду. Вы точно доедете до нужной локации в тишине и с комфортом.

Причина 3. Экологичность

Да-да, о матушке природе подумать тоже надо. Иначе где наши внуки и правнуки будут проводить уже свои отпуска и новогодние каникулы?

Вспоминаем наш пример с поездкой из Петербурга в Сочи. За время путешествия – туда и обратно – наш метановый автомобиль не выбросит в атмосферу почти тонну CO 2 и других вредных веществ, как это сделает транспорт наших друзей с бензиновым мотором (кстати, дизель – не исключение). Для сравнения, объем углеродного следа, который один человек оставляет в среднем за год, – порядка 4 тонн.

Причина 4. Развитая заправочная инфраструктура

В последние годы количество заправочных станций, предлагающих метан, стремительно растет, что делает путешествия на метановых автомобилях все более удобными. На сегодняшний день в России насчитывается свыше 900 заправочных станций для заправки метаном.

С учетом всех операторов от Калининграда до Южно-Сахалинска природным газом транспорт заправляют более тысячи станций. Созданная газозаправочная сеть охватывает популярные маршруты, связывающие Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи, Екатеринбург.

Вы можете заранее посмотреть наличие таких заправок в навигаторе и легко спланировать свой маршрут, зная, что по пути будут доступные АЗС. Так что о запасах топлива во время поездки можно не беспокоиться.

Причина 5. Доступность

Если вы еще не пробовали водить газовый автомобиль, возможно, сейчас самое время это сделать. Тем более что в России действует государственная поддержка для перевода автомобиля с бензина на метан. Дополнительно действуют маркетинговые программы операторов, в числе которых «Газпром газомоторное топливо». С использованием инвестиций компании за 10 лет переоборудовано почти 78 тыс. машин. По большей части это легковой транспорт, в том числе частный.

В результате в субсидируемых регионах нашей страны переоборудовать свою машину можно фактически бесплатно.

Маркетинговые программы компании также предполагают заправку и покупку новой машины на метане.

Что говорят владельцы машин на метане?

Чтобы продемонстрировать широкой аудитории пользу и доступность природного газа как моторного топлива, в 2023 году компания «Газпром газомоторное топливо» запустила проект «Трек года» – первый в России народный пробег, объединивший экологичные способы преодоления расстояний – на газомоторном транспорте, бегом и на велосипеде. Проект впервые объединил экологичное моторное топливо и спорт.

Победу участникам-автомобилистам в проекте второй год подряд приносят именно туристические маршруты.

Алиса Хайруллина, обладательница гран-при народного пробега в 2023 году, жительница Республики Татарстан:

– Ездить на российский юг на машине стало доброй семейной традицией. Ей мы обязаны метану, который сопровождает нас в путешествиях уже не первый год. Наши планы на отпуск счастливым образом совпали с «Треком года». Мы решили прокатиться до Черного моря и обратно. Маршрут пролегал от одной метановой заправки до другой.

В проекте «Трек года» побеждают семейные путешествия на метановых автомобилях

Вместе с родителями и сестрой Алиса проехала из Казани в Гагры, Геленджик и обратно – 4300 км, посетив 19 метановых заправок по пути. В 2024 году семья повторила маршрут и вновь приняла участие в проекте, взяв приз в номинации «Семейный трек».

Треком абсолютного победителя в 2024 году стало путешествие из Ставропольского края через города Золотого кольца России до Сочи. Общая дистанция – 6300 километров на метане. Гран-при получила Юлия Колесникова из города Георгиевска:

– Очень многие удивляются такому большому километражу, но для нас все прошло на одном дыхании. На всем пути заправлялись экологичным топливом на заправках «Газпром газомоторное топливо». Классное выдалось путешествие. Сергиев Пасад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Казань, Сочи – за 15 дней. Какие же все-таки красивые старинные русские города.





Трек года-2024 среди автомобилистов – 6300 километров на метане.

С 2014 года в семье уже третий автомобиль на природном газе. Путешествует Юлия вместе с мужем. Оба за рулем. За 10 лет использования природного газа в качестве топлива путешествовали разными маршрутами по Кавказу, были в Крыму.

Более пяти лет – стаж вождения автомобилем на метане в семье Кирилла Ермолаева из Петербурга, который записал лучший «Экологичный маршрут» 2024 года:

– Когда отец поставил метан на свой автомобиль Газель, мы поняли, как это экономно. В полтора-два раза дешевле, чем на бензине. И конечно же это экологично. В потоке машин, особенно в пробке, очень раздражает запах выхлопных газов. Когда был еще студентом, я ездил из Санкт-Петербург в Казань на сессию на метановой машине. Самая далекая точка моего пути тогда был город Альметьевск.



Именно этим автомобилем мы владеем чуть больше года. Проехали 35 000 км чисто на метане. Последняя наша поездка, с которой принимали участие в «Треке года», – самая длинная. За 2 недели мы преодолели 6 500 км. Из Санкт-Петербурга мы выехали с женой Кристиной в Чебоксары, чтобы забрать своих родителей, а дальше все вместе поехали на море.

Экономичность – ключевой фактор, который делает привлекательными автопутешествия на метане

Вместо заключения

В «Газпром газомоторное топливо» отмечают, что автотуризм с учетом расширения модельного ряда автомобилей и наличия базовой газозаправочной инфраструктуры становится новым экологичным трендом.

Сегодня в газомоторной версии выпускаются Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus, Москвич 3 и Москвич 6, BAIC U5 PLUS.

На состоявшемся 20 декабря в Калининграде Всероссийском газомоторном форуме показали модели машин, которые находятся в стадии проработки технологии для перевода на природный газ — внедорожник BAIC BJ 40, пикап АМБЕРТРАК WORK и малотоннажный электрогрузовик BROCK 75 с бортовым генератором на природном газе.

Помимо частного автотуризма в России есть опыт туристических автобусных перевозок на природном газе. Пример – автотранспортное предприятие «СКСавто». Автобусы работают на маршрутах из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, Старую Руссу, Тихвин, Валдай.

На туристических маршрутах работают комфортабельные экологичные автобусы

В течение 2024 года потребление природного газа туристическими автобусами на станциях «Газпром газомоторное топливо» в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях постоянно росло. За 10 месяцев на их заправку направлено почти 400 тыс. кубических метров сжатого метана, благодаря чему в воздух не попали 770 тонн CO 2 -эквивалента. Для поглощения такого объема выбросов парниковых газов потребовалось бы не менее 214 гектаров леса.

Так что, если вы видите на автобусе зеленый значок «КПГ» или «CNG», значит ваше путешествие тоже приносит пользу природе и человеку.

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