Куда поехать на новогодние праздники — 4 дивных места для отдыха

«За рулем» предложил несколько идей, где провести длинные новогодние каникулы

Встретиться с драконами

Калужская область, Козельск (54.034601, 35.782260)

Козельск упоминается в летописях как «злой город». Якобы так о нем отозвался хан Батый после изнурительной осады и кровопролитной битвы с защитниками крепостных стен.

Современный пейзаж Козельска с купеческими особняками и проселочными дорогами был бы похож на многие другие небольшие русские города, если бы на окраине не вырос домик на бобовом стебле.

Весной 1238 года монголы осадили Козельск. Город героически оборонялся семь недель. Взятие Козельска стало последним этапом первого похода монголов на Русь.

Что посмотреть: такое чудо находится на территории сказочного подворья «Вихляндия» (54.039196, 35.795892), где обитают невиданные существа и растения из арт-бетона. Хозяин частного парка Владимир Вихлянцев живет здесь же в доме на дереве. Если повезет, он сам покажет гостям свое королевство.

Но и самостоятельная прогулка по таинственным тропинкам среди домиков гномов, пещер и останков пиратской шхуны превратится в увлекательное фотопутешествие длиной не менее двух часов. На пути встретится множество деталей, которые хочется рассмотреть поподробнее.

И не забудьте найти всех драконов, которые обитают на территории «Вихляндии».

Частный парк развлечений «Вихляндия».

Как работает: ежедневно с 10:00 до 19:00. Стоимость полного билета составит 600 рублей, детского – 400 рублей, малыши до 6 лет могут попасть в парк бесплатно в сопровождении родителей.

Как доехать: от Москвы в сторону Козельска можно выехать по Симферопольскому шоссе, свернуть на Серпухов и продолжить движение по трассе 29К-027 до Калуги. Далее по трассам Р-92 и 29К-015 проехать еще 70 км до Козельска. Общее расстояние от МКАД до парка «Вихляндия» составит чуть больше 260 км.

С большим комфортом можно проехать по Киевскому шоссе с платным участком дороги, с которого надо свернуть в районе Муромцево (186-й км) на трассу 29К-003, а затем по 29К-0015 добраться до Козельска. Стоимость проезда составит от 100 до 150 рублей в зависимости от дня недели и времени путешествия.

Что с парковками: машину можно оставить на небольшой бесплатной парковке около парка. Но надо быть готовым к тому, что в выходные место найдется не сразу (54.039392, 35.795453).

Где поесть: в меню ресторана «Карс» при одноименном отеле можно найти классические блюда европейской кухни. Однако места лучше забронировать заранее и заложить время на размеренную трапезу и ожидание подачи блюд (54.036193, 35.803681).

Где остановиться: бутик-отель «Снегирь» расположен на высоком берегу реки Жиздра, поэтому кроме тематических интерьеров гостей ждут сентиментальные пейзажи (54.024235, 35.793453).

Что посмотреть рядом: в четырех километрах от «Вихляндии» находится главная точка притяжения Козельска – Оптина пустынь. Эта тихая обитель уже несколько веков является важнейшим православным центром нашей страны. Считается, что именно здесь Ф.М. Достоевский познакомился с прототипом старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы». На страницах книги узнаются характерные черты самого Козельска.

Мужской монастырь Оптина Пустынь.

Продолжение - на следующей странице