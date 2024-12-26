Куда поехать на новогодние праздники — 4 дивных места для отдыха
Встретиться с драконами
Калужская область, Козельск (54.034601, 35.782260)
Козельск упоминается в летописях как «злой город». Якобы так о нем отозвался хан Батый после изнурительной осады и кровопролитной битвы с защитниками крепостных стен.
Современный пейзаж Козельска с купеческими особняками и проселочными дорогами был бы похож на многие другие небольшие русские города, если бы на окраине не вырос домик на бобовом стебле.
Что посмотреть: такое чудо находится на территории сказочного подворья «Вихляндия» (54.039196, 35.795892), где обитают невиданные существа и растения из арт-бетона. Хозяин частного парка Владимир Вихлянцев живет здесь же в доме на дереве. Если повезет, он сам покажет гостям свое королевство.
Но и самостоятельная прогулка по таинственным тропинкам среди домиков гномов, пещер и останков пиратской шхуны превратится в увлекательное фотопутешествие длиной не менее двух часов. На пути встретится множество деталей, которые хочется рассмотреть поподробнее.
И не забудьте найти всех драконов, которые обитают на территории «Вихляндии».
Как работает: ежедневно с 10:00 до 19:00. Стоимость полного билета составит 600 рублей, детского – 400 рублей, малыши до 6 лет могут попасть в парк бесплатно в сопровождении родителей.
Как доехать: от Москвы в сторону Козельска можно выехать по Симферопольскому шоссе, свернуть на Серпухов и продолжить движение по трассе 29К-027 до Калуги. Далее по трассам Р-92 и 29К-015 проехать еще 70 км до Козельска. Общее расстояние от МКАД до парка «Вихляндия» составит чуть больше 260 км.
С большим комфортом можно проехать по Киевскому шоссе с платным участком дороги, с которого надо свернуть в районе Муромцево (186-й км) на трассу 29К-003, а затем по 29К-0015 добраться до Козельска. Стоимость проезда составит от 100 до 150 рублей в зависимости от дня недели и времени путешествия.
Что с парковками: машину можно оставить на небольшой бесплатной парковке около парка. Но надо быть готовым к тому, что в выходные место найдется не сразу (54.039392, 35.795453).
Где поесть: в меню ресторана «Карс» при одноименном отеле можно найти классические блюда европейской кухни. Однако места лучше забронировать заранее и заложить время на размеренную трапезу и ожидание подачи блюд (54.036193, 35.803681).
Где остановиться: бутик-отель «Снегирь» расположен на высоком берегу реки Жиздра, поэтому кроме тематических интерьеров гостей ждут сентиментальные пейзажи (54.024235, 35.793453).
Что посмотреть рядом: в четырех километрах от «Вихляндии» находится главная точка притяжения Козельска – Оптина пустынь. Эта тихая обитель уже несколько веков является важнейшим православным центром нашей страны. Считается, что именно здесь Ф.М. Достоевский познакомился с прототипом старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы». На страницах книги узнаются характерные черты самого Козельска.
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