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В новый год — с новым утильсбором: что изменится для автомобилистов

С 1 января утильсбор для авто с моторами 1,0-2,0 л повышен до 667 400 рублей

С 1 января повышаются ставки утилизационного сбора на все ввозимые и производимые в России автомобили. Для массового сегмента с моторами от 1 до 2 литров утильсбор вырастет до 667 400 рублей. Это означает, что для самых доступных ввозимых моделей сбор составит треть розничной цены.

Сильнее всего сбор отразится на прежних «льготниках» – для электромобилей и гибридов платеж вырастет сразу в 20 раз.

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Для машин российской сборки утильсбор производителю полностью или частично компенсируют – в зависимости от уровня локализации. Но подорожание всё равно неизбежно и коснется всех, кто планирует купить автомобиль. Новый или подержанный, ввезенный или собранный в России – без разницы.

Каждое повышение утильсбора обеспечивает рост цен на новые машины, а под них непроизвольно «индексируется» вторичный рынок. В дальнейшем индексация «утиля» планируется 1 января каждого следующего года.

О других изменениях, касающихся автомобилистов, мы еще расскажем – заходите почаще!

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Зиновьев Сергей
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17174
02.01.2025 
Фото:Depositphotos
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