Где провести выходной — едем в музей паровозов «Кукушка»

«За рулем» предлагает увлекательную экскурсию в мир необычной техники

Сюда обязательно следует попасть тем, кто интересуется техникой. Основной профиль музея «Кукушка» – железные дороги. И не простые, а узкоколейные. Впрочем, тут много и от автомобилей.

Как добраться

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Переславль-Залесский, в 15 км от которого находится музей паровозов, расположен на равном удалении от Москвы, Владимира и Ярославля. Примерно в 2-2,5 часах езды, если не попадете в пробки.

От Переславля двигайтесь вдоль Плещеева озера до поселка Купанский. Там асфальт заканчивается. И до поселка Талицы, где находится музей, приходится тащиться по грейдеру.

Для проселка дорога неплохая, хотя в распутицу бывают сложности с проездом на легковом автомобиле. Дирекция музея и жители поселка много лет пытаются достучаться до местных властей, чтобы дорогу заасфальтировали. И когда-то это обязательно случится.

Почему сюда стоит приехать

Даже сейчас музей узкоколейных железных дорог посещают более 20 тысяч человек в год. И это много для регионального музея, да еще и расположенного вдалеке от крупных городов. И добраться сюда можно только на машине.

А едут потому, что это уникальное место. Это первый частный музей техники не только в Переславле-Залесском и даже не в Ярославской области, а во всей России.

В начале 1990-х энтузиасты истории железных дорог, при поддержке ярославских предпринимателей, организовали Переславский музей узкоколейных дорог. Базой стало депо бывшего Талицко-Плещеевского торфопредприятия.

Сейчас в коллекции музея – более 100 редких экспонатов. От рельсов и вагонных тележек – до паровозов и вагонов, отреставрированных и еще ожидающих восстановления.

Многие выглядят непрезентабельно. Но за каждым ржавым болтом и листом железа кроется интереснейшая история длиной несколько десятков лет. И у вас есть возможность взглянуть на нее своими глазами.

Что посмотреть

ЗИМ на путях

Поставить первую представительскую модель ГАЗа на рельсы – вовсе не идея безумных энтузиастов. Этот ЗИМ в заводской модификации «скорой помощи» в 1952 году попал по распределению на ГоГРЭС (Горьковскую районную электростанцию) в поселок Балахна.

В 1960-е автомобиль списали и передали в мастерские Чернораменского транспортного управления, которое обслуживало узкоколейки электростанции. Там его и переделали на железнодорожный ход. И до 1990-х он возил начальство по производственным объектам.

В трансмиссию встроили реверс-редуктор – машина могла ехать вперед и назад с одинаковой скоростью. Чтобы автомобиль передвигался без разворота, на корме тоже установили фары.

Коробку передач заменили на грузовую – по рабочим характеристикам этот агрегат больше подходил для движения по рельсам. Управление тормозами завели на руль – вращая баранку по часовой стрелке, водитель сжимал тормозные колодки. В обратную сторону – распускал.

Буква Н на решетке радиатора ЗИМа – это должностной телеграфный код, применяемый для связи на железных дорогах. Этот обозначает начальника дороги.

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