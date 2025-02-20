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Универсал популярного в РФ бренда получил особенную версию

Новый Zeekr 007 GT заметно отличается от обычной версии

Похоже, в Китае зарождается мода на универсалы. Начинают выходить новинки с таким типом кузова, причем в самых разных классах.

Последней стал Zeekr 007 GT. Обычный 007 появился в 2023 году – это четвертая модель бренда Zeekr, который стал популярным в России, несмотря на чисто электрическую линейку, высокие цены и исключительно «серые» поставки.

Zeekr 007 GT
Zeekr 007 GT
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3,8 с до «сотни», полный привод, 500 км на одной зарядке — красавчик же!

Внешние отличия не ограничиваются задней частью с сильно заваленным задним стеклом. Для стильного шутинг-брейка придумали новые бамперы и капот. Не забыли и об обязательных для машин такого формата рейлингах.

Интерьер и силовые установки, скорее всего, перекочуют с седана Zeekr 007 без изменений. Он может быть с задним или полным приводом, мощностью 422 или 646 л. с., а запас хода на увеличенной до 100 кВт∙ч батарее достигает 870 км.

  • «За рулем» выяснил, чего ждать владельцу Zeekr 001 в эксплуатации и ремонте.

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Милешкин Кирилл
Фото:Zeekr
Количество просмотров 14
20.02.2025 
Фото:Zeekr
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