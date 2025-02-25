Город тихих улиц, героев-партизан и Мишки Карася — на выходные в Рузу

«За рулем» предлагает съездить в один из самых нетипичных городов Подмосковья

Первые упоминания о городе Руза датируются XIV веком. Официальной датой возникновения города считается 1328 год.

Изначально Руза относилась к Звенигородскому княжеству. В начале XVI века стала частью Московского государства и его западным форпостом. В 1618 году выдержала осаду польско-литовских войск королевича Владислава.

В 1782 году Руза становится уездным городом Московской губернии. В городе появляются промышленные мануфактуры (кожевенная, кирпичная, льнопрядильная) и образовательные заведения.

С 25 октября 1941 по 17 января 1942 года город был оккупирован немцами. Разрушены все хозяйственные постройки и учреждения культуры.

Сегодня Руза – малоэтажный тихий, зеленый город. Даже не верится, что находишься меньше чем в ста километрах от Москвы. В теплое время года тут легко можно зависнуть на выходные – посмотреть местные достопримечательности и просто отдохнуть от суеты больших городов. Или задержаться здесь на день по пути в Можайск или Волоколамск.

Но от любого варианта знакомства с Рузой у вас останутся яркие и добрые впечатления.

Жители Рузы любят свой город. И стараются креативно выразить свои чувства.

Как доехать до Рузы?

От Москвы до Рузы – чуть меньше 100 км. Можно ехать по Новорижскому (М-9 «Балтия», маршрут для навигатора тут) или по Минскому (М-1 «Беларусь», маршрут для навигатора тут) шоссе. Расстояние и время в пути примерно одинаковое. Но на М-1 будет несколько платных участков. Если их не объезжать по альтернативным дорогам, отдадите 750 рублей (550 рублей Северный обход Одинцова и 200 рублей участок трассы М-1 с 33-го по 66-й км).

Где остановиться в Рузе?

«Руза»

Руза, Красная улица, 86 (55.690286, 36.215498)

Отель расположен на трассе в двух километрах от центра города. Недорогие, но комфортные номера с необходимыми удобствами. Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы. Собственная парковка с видеонаблюдением.

Цена за ночь: от 2000 рублей.

«Центральная»

Руза, Интернациональный переулок, 7 (55.700631, 36.192827)

Уютная гостиница в центре города, рядом с краеведческим музеем и парком «Городок». Места лучше бронировать заранее – тут часто останавливаются спортсмены, приезжающие на соревнования. Номера небольшие, но чистые и оборудованы всем необходимым. Есть общая кухня, где можно разогреть еду и перекусить. Охраняемая парковка, бесплатный Wi-Fi.

Цена за ночь: от 2800 рублей.

«Апарт-Руза»

Руза, улица Родниковая, 1 (55.710246,36.189323)

Уютный и чистый отель с собственной парковкой. Разные по компоновке и стоимости номера – есть с кухней, двухкомнатные и даже «хостел на 8 человек» (тут тоже часто останавливаются спортсмены). Персонал вежливый и приветливый.

Цена за ночь: от 3500 рублей.

Где поесть в Рузе?

«Рузский пирожок»

Руза, улица Солнцева, 7А (55.702353,36.192802)

Уютное и гостеприимное заведение в центре города. Тут готовят не только самые вкусные пирожки в Рузе. В меню – салаты, супы, вторые блюда. Персонал приветливый, цены невысокие.

Средний чек: 400 рублей.

«Рыба есть»

Руза, улица Федеративная, 7А (55.705398,36.191338)

Из названия понятно, что в меню преобладают блюда из рыбы и морепродуктов – салаты, супы, холодные и горячие закуски, роллы и суши. Но и любители мяса и птицы найдут, что заказать. Ресторан оформлен в морском стиле. Официанты вежливые и внимательные. Блюда вкусные и красиво поданы.

Средний чек: 1300 рублей.

«Шашлык на углях»

Руза, Волоколамское шоссе, 25/1 (55.704427,36.188810)

Одно из тех кафе, где всё просто и очень вкусно. Мясо действительно готовят на мангалах и подают с луком и зеленью. Вдобавок предложат соус, свежие овощи. Всегда на выбор несколько супов, люля-кебаб, шаурма с курицей или свининой. Можно заказать с собой, а можно поесть в уютном зале.

Средний чек: 700 рублей.

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