На выходные в Ростов Великий — к древнейшему озеру и на родину финифти

«За рулем» подготовил гид для тех, кто едет на автомобиле в Ростов

Город с многовековой историей, основанный в 862 году, по праву считается жемчужиной Золотого кольца. Сюда едут посмотреть на красоту православных святынь – в Ростове Великом в первозданном виде сохранились старинные храмы и монастыри. И центр истории купечества – мало где увидишь столько изящных усадеб и особняков. Всего в городе находится 326 памятников культуры.

А еще Ростов Великий – родина русской финифти, богатыря Алеши Поповича, щуки, которую поймал Емеля. А также лукового мармелада – самого необычного русского лакомства.

Как доехать до Ростова Великого?

От Москвы до Ростова Великого 208 км - это расстояние можно преодолеть за 3-3,5 часа. Правда, есть риск потолкаться в пробке на выезде из столицы, особенно если отправляетесь в «дачные» часы пик.

Ростов Великий расположен примерно в 200 км от Владимира и всего в 60 км от Ярославля.

Где остановиться в Ростове Великом?

Усадьба Плешанова

Ростов Великий, улица Ленинская, 34 (57.181693, 39.401070)

Гостиничный комплекс находится в историческом центре города, в усадьбе начала XIX века. Тогда дом принадлежал купцам первой гильдии Плешановым – набожным трудолюбивым старообрядцам, благотворителям, жертвовавшим немалые суммы храмам и монастырям. По отелю ходишь, как по музею, – здесь выставлены старинная мебель, картины, часы.

Еще одна изюминка – собственный музей «Пряничное заведение купцов Смысловых». Тут можно познакомиться с историей пряников и пряничного дела, выпить чаю с пряниками, приготовленными по старинным рецептам.

Есть ресторан, сауна с бассейном, парковка.

Цена за ночь: от 2800 рублей.

Гостиница «Усадьба Плешанова».

Loft Apart

Ростов Великий, улица Маршала Алексеева, 4 (57.186314, 39.417832)

Апарт-отель неподалеку от Ростовского кремля. Гостям предлагаются одноуровневые и двухуровневые дизайнерские апартаменты в стиле лофт. В каждом есть мини-кухня с посудой. Разрешено жить с домашними животными (за отдельную плату). Есть Wi-Fi.

Цена за ночь: от 4500 рублей.

Bravi s

Ростов Великий, улица Подозерка, 45 (57.175972, 39.396533)

В гостиничном комплексе, расположенном на берегу озера Неро, к услугам гостей чистые, оборудованные всеми необходимым для комфортного проживания номера. Есть ресторан с авторскими блюдами, баня, открытый бассейн (в теплое время года).

В стоимость проживания включен завтрак (шведский стол). Wi-Fi и парковка бесплатны для гостей.

Цена за ночь: от 5000 рублей.

Где поесть в Ростове Великом?

Алеша Попович

Ростов Великий, улица Карла Маркса, 1 (57.186505, 39.414472)

Популярное кафе русской кухни славится блюдами из свежих фермерских продуктов, большими порциями и красивой подачей. В интерьере – самовары, кокошники, мечи. Все можно примерять и фотографироваться.

Гости хвалят щучьи котлеты (400 рублей), крученик курячий (440 рублей), солянку сборную Ростовскую (400 рублей) и фирменные богатырские пельмени.

Средний чек: 800-1000 рублей.

Покровские ворота

Ростов Великий, улица Ленинская, 28/18 (57.182280, 39.403715)

Приятный ресторан с разнообразным меню русских блюд. Привлекает посетителей демократичными ценами и хорошим обслуживанием. Попробуйте ростовскую уху из судака (400 рублей), ростбиф в брусничном соусе (430 рублей), блины с грибным жюльеном (170 рублей).

Средний чек: 800 рублей.

Appetit

Ростов Великий, Соборная площадь, 2 (57.184818, 39.413610)

Популярное у туристов семейное кафе с хитами русской, итальянской и европейской кухни в центре города.

Здесь можно съесть сытный комплексный обед из трех блюд всего за 340 рублей или заказать пиццу, бургеры и картошку фри.

Для детей часто проводят интересные кулинарные мастер-классы.

Средний чек: 300-500 рублей.

Кафе «Аппетит» - тут просто, уютно, недорого.

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