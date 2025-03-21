Смоленск и окрестности — на автомобиле за 3 дня
Нередко автопутешественники останавливаются в Смоленске только на ночевку по пути в Минск. Пара-тройка часов утром на осмотр основных достопримечательностей, и снова в путь. Действительно, на прогулку по городу этого времени хватает.
Но всю Смоленщину и за несколько дней не объехать. Эта земля – родина выдающихся личностей: Юрия Гагарина, Юрия Никулина и Айзека Азимова. Поэтому в маршрут включили самые интересные локации. И добраться до них удобнее всего на машине.
День 1: Москва – Вязьма – Смоленск
Если едете из Москвы, пару остановок можно сделать в Московской области. Сначала заглянуть в Большие Вязёмы, где провел детство поэт Александр Пушкин. Главный каменный дом, парк, тенистые аллеи – возможно, именно эти места нашли отражение в образе имения Евгения Онегина.
Вторая остановка – Васильевский замок в нехарактерном для русского дворянства викторианском стиле. Здесь получится фотосессия в английском духе. Несмотря на то что необычную усадьбу занимает ведомственный санаторий, путешественники могут свободно гулять по овражистому хвойному лесу и любоваться речными видами с висячего моста. Посещение каждого имения займет около 40 минут.
В Смоленской области можно заехать на обед в Вязьму. Это город героически вписан в историю Отечественной войны 1812 года. О доблестных сражениях напоминают несколько монументов на Советской площади. Осмотреть все интересное в Вязьме получится меньше чем за полчаса.
Как доехать: от МКАД до Больших Вязём – 35 км по Можайскому шоссе. В Васильевский замок путь лежит также по Можайскому шоссе через Кубинку до поселка санатория им. Герцена. Этот отрезок маршрута длится примерно 30 км. Сократить время в пути на 10-15 минут можно, проехав по платному участку Минского шоссе. Далее по Минскому шоссе: через 170 км – Вязьма, а еще через 170 – Смоленск.
Маршрут для навигатора тут
Где поесть: в Вязьме – «Додо Пицца» (55.211178,34.284230). В Смоленске в позднее время работают популярные сетевые фастфуды.
Где припарковаться: в усадьбах предусмотрены небольшие бесплатные парковки для посетителей (55.626610, 36.990617 и 55.610384,36.599895), в Вязьме можно оставить машину на Комсомольской улице, а в Смоленске – на городской парковке в разрешенных местах.
Где остановиться: фантазийный отель «Арт-Барин» (54.788841, 32.037102): фасад расписан муралами, а интерьеры дополнены объемными инсталляциями.
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