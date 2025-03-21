Смоленск и окрестности — на автомобиле за 3 дня

«За рулем» проложил удобный и интересный автомобильный маршрут по Смоленщине

Нередко автопутешественники останавливаются в Смоленске только на ночевку по пути в Минск. Пара-тройка часов утром на осмотр основных достопримечательностей, и снова в путь. Действительно, на прогулку по городу этого времени хватает.

Но всю Смоленщину и за несколько дней не объехать. Эта земля – родина выдающихся личностей: Юрия Гагарина, Юрия Никулина и Айзека Азимова. Поэтому в маршрут включили самые интересные локации. И добраться до них удобнее всего на машине.

День 1 : Москва – Вязьма – Смоленск

Если едете из Москвы, пару остановок можно сделать в Московской области. Сначала заглянуть в Большие Вязёмы, где провел детство поэт Александр Пушкин. Главный каменный дом, парк, тенистые аллеи – возможно, именно эти места нашли отражение в образе имения Евгения Онегина.

В усадьбе Вязёмы А.С. Пушкин на балу познакомился с будущей женой Натальей Гончаровой. А детство поэт провел в имении Ганнибалов в Захарово, расположенном в двух километрах.

Вторая остановка – Васильевский замок в нехарактерном для русского дворянства викторианском стиле. Здесь получится фотосессия в английском духе. Несмотря на то что необычную усадьбу занимает ведомственный санаторий, путешественники могут свободно гулять по овражистому хвойному лесу и любоваться речными видами с висячего моста. Посещение каждого имения займет около 40 минут.

Васильевский замок архитектор Петр Бойцов построил в 1881 году по заказу князя Александра Щербатова. Поэтому замок известен также как Щербатовский.

В Смоленской области можно заехать на обед в Вязьму. Это город героически вписан в историю Отечественной войны 1812 года. О доблестных сражениях напоминают несколько монументов на Советской площади. Осмотреть все интересное в Вязьме получится меньше чем за полчаса.

Стела установлена в Вязьме на Советской площади в 2011 году. В память о присвоении почетного звания «Город воинской славы».

Как доехать: от МКАД до Больших Вязём – 35 км по Можайскому шоссе. В Васильевский замок путь лежит также по Можайскому шоссе через Кубинку до поселка санатория им. Герцена. Этот отрезок маршрута длится примерно 30 км. Сократить время в пути на 10-15 минут можно, проехав по платному участку Минского шоссе. Далее по Минскому шоссе: через 170 км – Вязьма, а еще через 170 – Смоленск.

Маршрут для навигатора тут

Где поесть: в Вязьме – «Додо Пицца» (55.211178,34.284230). В Смоленске в позднее время работают популярные сетевые фастфуды.

Где припарковаться: в усадьбах предусмотрены небольшие бесплатные парковки для посетителей (55.626610, 36.990617 и 55.610384,36.599895), в Вязьме можно оставить машину на Комсомольской улице, а в Смоленске – на городской парковке в разрешенных местах.

Где остановиться: фантазийный отель «Арт-Барин» (54.788841, 32.037102): фасад расписан муралами, а интерьеры дополнены объемными инсталляциями.

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