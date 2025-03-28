Зачем ехать в Самару — 7 обязательных действий
Если хотите узнать, что такое «волжский гедонизм», о котором говорят самарцы, приезжайте посмотреть город, основанный в 1586 году.
Отдохните на набережной, которая сочетает достоинства курортного променада, пляжа и спортивного сооружения. Посмотрите на Волгу со смотровых площадок, совершите прогулку на теплоходе и погуляйте по Жигулевским горам.
А еще в Самаре можно увидеть старинную архитектуру, посетить музеи и театры. Поесть волжских раков и попробовать знаменитое пиво. Да и просто понять, почему именно Самара стала «запасной столицей» России.
Сколько ехать до Самары?
Расстояние от Москвы до Самары – 1084 км (около 16 часов пути), от Петербурга – 1786 км, от Екатеринбурга – 1014 км, от Волгограда – 784 км, от Ульяновска – 248 км.
Где остановиться в Самаре?
Бристоль-Жигули
Самара, улица Куйбышева, 111 (53.189385, 50.090351)
Уютный отель расположен в особняке стиля модерн XIX века в исторической части города (недалеко – площадь Куйбышева, набережная и бункер Сталина). Номера – со свежим ремонтом, комфортные и функциональные. Есть ресторан, небольшая бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi. При желании завтраки (шведский стол) включат в стоимость проживания.
Цена за ночь: от 4000 рублей.
Виктория
Самара, улица Тухачевского, 165 (53.194611, 50.152262)
Недорогая гостиница, отлично подходит для короткого путешествия. В номерах есть все необходимое, за чистотой следят. Завтрак включен в стоимость, за дополнительную плату в гостинице можно недорого поужинать. Есть парковка и бесплатный Wi-Fi.
Цена за ночь: от 2500 рублей.
Old City
Самара, улица Фрунзе, 96В (53.189165, 50.091649)
Уютный отель в историческом центре по приемлемой цене. В шаговой доступности – набережная, пивзавод и другие достопримечательности. Номера хорошо укомплектованы, их тщательно убирают. Завтрак (шведский стол) включен в стоимость проживания. Есть парковка и бесплатный Wi-Fi.
Цена за ночь: от 2000 рублей
Где поесть в Самаре?
Кухмистерская фон Вакано
Самара, улица Красноармейская, 4 (53.195118, 50.094910)
Историческое место, куда приходят получить удовольствие как от вкусной еды, так и от тщательно восстановленной атмосферы буржуазной России начала XX века.
В 1881 году в Самаре заработал каменный пивоваренный завод со своей электростанцией, ставший знаменитым Жигулевским заводом. Построил его австрийский подданный – купец I гильдии, пивовар Альфред Филиппович фон Вакано. А в 1903 году был построен кирпичный особняк в стиле немецкого барокко с элементами модерна, там открылась столовая-кухмистерская. Она славилась огромным количеством сортов свежего пива.
После революции 1917 года здание успело побывать складом, машиносчетной станцией, отделением ЗАГС. Сейчас тщательно восстановленных во время реставрации исторических интерьерах находится «Гастропаб 1903», где можно попробовать 210 сортов свежего пива и сидра, ресторан Alfred с авторскими блюдами, среди которых волжские специалитеты и блюда австрийской кухни, коктейль-парк Юрик с оригинальными коктейлями.
Средний чек ресторана: 1500–3000 рублей.
Puri
Самара, улица Куйбышева, 79 (53.185784, 50.088997)
Этот небольшой ресторан грузинской кухни самарцы считают одним из лучших заведений в городе. Особенно хвалят вкуснейшие хачапури из 11 регионов Грузии, шашлык и хинкали из мраморной говядины и лобио.
Средний чек: 800–1500 рублей.
Вилка-ложка
Самара, улица Ленинградская, 60 (53.186736, 50.094824)
Столовую, расположенную на самарском Арбате, любят горожане и туристы. Здесь подают знакомые и по-домашнему вкусные блюда: на завтрак – кашу, блины и сырники; на обед – борщ, котлету по-киевски или домашний плов.
Средний чек: 700 рублей.
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