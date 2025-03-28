Зачем ехать в Самару — 7 обязательных действий

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Если хотите узнать, что такое «волжский гедонизм», о котором говорят самарцы, приезжайте посмотреть город, основанный в 1586 году.

Отдохните на набережной, которая сочетает достоинства курортного променада, пляжа и спортивного сооружения. Посмотрите на Волгу со смотровых площадок, совершите прогулку на теплоходе и погуляйте по Жигулевским горам.

А еще в Самаре можно увидеть старинную архитектуру, посетить музеи и театры. Поесть волжских раков и попробовать знаменитое пиво. Да и просто понять, почему именно Самара стала «запасной столицей» России.

Сколько ехать до Самары?

Расстояние от Москвы до Самары – 1084 км (около 16 часов пути), от Петербурга – 1786 км, от Екатеринбурга – 1014 км, от Волгограда – 784 км, от Ульяновска – 248 км.

Где остановиться в Самаре?

Бристоль-Жигули

Самара, улица Куйбышева, 111 (53.189385, 50.090351)

Уютный отель расположен в особняке стиля модерн XIX века в исторической части города (недалеко площадь Куйбышева, набережная и бункер Сталина). Номера со свежим ремонтом, комфортные и функциональные. Есть ресторан, небольшая бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi. При желании завтраки (шведский стол) включат в стоимость проживания.

Цена за ночь: от 4000 рублей.

Гостиница «Бристоль-Жигули» находится в самом центре Самары.
Гостиница «Бристоль-Жигули» находится в самом центре Самары.

Виктория

Самара, улица Тухачевского, 165 (53.194611, 50.152262)

Недорогая гостиница, отлично подходит для короткого путешествия. В номерах есть все необходимое, за чистотой следят. Завтрак включен в стоимость, за дополнительную плату в гостинице можно недорого поужинать. Есть парковка и бесплатный Wi-Fi.

Цена за ночь: от 2500 рублей.

Old City

Самара, улица Фрунзе, 96В (53.189165, 50.091649)

Уютный отель в историческом центре по приемлемой цене. В шаговой доступности набережная, пивзавод и другие достопримечательности. Номера хорошо укомплектованы, их тщательно убирают. Завтрак (шведский стол) включен в стоимость проживания. Есть парковка и бесплатный Wi-Fi.

Цена за ночь: от 2000 рублей

Где поесть в Самаре?

Кухмистерская фон Вакано

Самара, улица Красноармейская, 4 (53.195118, 50.094910)

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Историческое место, куда приходят получить удовольствие как от вкусной еды, так и от тщательно восстановленной атмосферы буржуазной России начала XX века.

В 1881 году в Самаре заработал каменный пивоваренный завод со своей электростанцией, ставший знаменитым Жигулевским заводом. Построил его австрийский подданный купец I гильдии, пивовар Альфред Филиппович фон Вакано. А в 1903 году был построен кирпичный особняк в стиле немецкого барокко с элементами модерна, там открылась столовая-кухмистерская. Она славилась огромным количеством сортов свежего пива.

После революции 1917 года здание успело побывать складом, машиносчетной станцией, отделением ЗАГС. Сейчас​​​​​​​ тщательно восстановленных во время реставрации исторических интерьерах находится «Гастропаб 1903», где можно попробовать 210 сортов свежего пива и сидра, ресторан Alfred с авторскими блюдами, среди которых волжские специалитеты и блюда австрийской кухни, коктейль-парк Юрик с оригинальными коктейлями.

Средний чек ресторана: 1500–3000 рублей.

В теплое время у ресторана «Кухмистерская фон Вакано» начинает работать летнее кафе.
В теплое время у ресторана «Кухмистерская фон Вакано» начинает работать летнее кафе.

Puri

Самара, улица Куйбышева, 79 (53.185784, 50.088997)

Этот небольшой ресторан грузинской кухни самарцы считают одним из лучших заведений в городе. Особенно хвалят вкуснейшие хачапури из 11 регионов Грузии, шашлык и хинкали из мраморной говядины и лобио.

Средний чек: 800–1500 рублей.

Вилка-ложка

Самара, улица Ленинградская, 60 (53.186736, 50.094824)

Столовую, расположенную на самарском Арбате, любят горожане и туристы. Здесь подают знакомые и по-домашнему вкусные блюда: на завтрак – кашу, блины и сырники; на обед – борщ, котлету по-киевски или домашний плов.

Средний чек: 700 рублей.

«Вилка-ложка» – сеть фермерских кафе быстрого обслуживания.
«Вилка-ложка» – сеть фермерских кафе быстрого обслуживания.

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Кудинова Ирина
Фото:Wikimedia, Вконтакте, Unsplash
Количество просмотров 23
28.03.2025 
Фото:Wikimedia, Вконтакте, Unsplash
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