Почему производство электромобилей может оказаться под вопросом

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что электромобилям в ближайшем будущем может не хватить магнитов для электродвигателей?

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Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– И да, и нет. По оценкам экспертов, спрос на постоянные магниты для «электричек» вырастет к 2030 году примерно в десять раз. Кроме того, моторы с постоянными магнитами востребованы в робототехнике, дронах, ветрогенераторах. Проблема же состоит в том, что для магнитов нужны редкоземельные металлы, запасы которых в основном сосредоточены в КНР.

Чтобы избавиться от монополизации, ряд компаний включились в разработку магнитов, свободных от таких металлов, заменив их, к примеру, на нитрид железа.

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Впрочем, заокеанские химики разработали метод получения редкоземельных элементов из отходов производства с помощью органических кислот. Так что, скорее всего, без магнитов электромобили не останутся.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Колодочкин Михаил
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 50
29.03.2025 
Фото:Unsplash и «За рулем»
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