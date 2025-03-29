Почему производство электромобилей может оказаться под вопросом

Эксперт «За рулем» перечислил дефицитные материалы, применяемые в электромобилях

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что электромобилям в ближайшем будущем может не хватить магнитов для электродвигателей?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– И да, и нет. По оценкам экспертов, спрос на постоянные магниты для «электричек» вырастет к 2030 году примерно в десять раз. Кроме того, моторы с постоянными магнитами востребованы в робототехнике, дронах, ветрогенераторах. Проблема же состоит в том, что для магнитов нужны редкоземельные металлы, запасы которых в основном сосредоточены в КНР.

Чтобы избавиться от монополизации, ряд компаний включились в разработку магнитов, свободных от таких металлов, заменив их, к примеру, на нитрид железа.

Впрочем, заокеанские химики разработали метод получения редкоземельных элементов из отходов производства с помощью органических кислот. Так что, скорее всего, без магнитов электромобили не останутся.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

О причинах отмены государством льгот для владельцев электромобилей рассказано тут.