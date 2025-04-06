Электрокар для каждого: чем интересен новый недорогой немецкий хэтч
Автопром начал сдавать назад от амбициозных планов отказа от ДВС. Но с электрических рельсов быстро не свернуть, поэтому спасение для Европы сейчас видится в выпуске дешевых моделей. Вот и Volkswagen показал прототип ID.Every1, который в сегодняшних ценах стоил бы около 20 тысяч евро.
Дизайн без цепляющих черт вписывается в традиции марки, но привычных по другим Фольксвагенам элементов нет. Электрохэтчбек «для каждого» (так переводится его название) при длине 3880 мм оказался компактнее актуального Polo.
Фишки ID.Every1
На передней панели с двумя дисплеями нашлось место нескольким физическим клавишам. Volkswagen анонсировал для модели новую архитектуру программного обеспечения с возможностью не только обновлять прошивку «по воздуху», но и тем же способом активировать новые функции.
Из фишек – например, съемная Bluetooth-колонка. А правый передний пассажир может закрепить перед собой планшет или столик. Бокс между креслами можно сдвинуть к задним пассажирам, и в нем тоже есть раскладной столик.
Техника ID.Every1
В техническом плане ID.Every1 незатейлив. Он использует переднеприводную вариацию платформы MEB. Электромотор выдает 95 л. с., а на батарее неназванной пока емкости можно проехать в лучшем случае скромные 250 км. Максималка ограничена на отметке 130 км/ч.
Товарный вариант должен выйти в 2027 году.
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