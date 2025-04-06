Электрокар для каждого: чем интересен новый недорогой немецкий хэтч

«За рулем» рассказал о бюджетном электрохэтчбеке Volkswagen ID.Every1

Автопром начал сдавать назад от амбициозных планов отказа от ДВС. Но с электрических рельсов быстро не свернуть, поэтому спасение для Европы сейчас видится в выпуске дешевых моделей. Вот и Volkswagen показал прототип ID.Every1, который в сегодняшних ценах стоил бы около 20 тысяч евро.

Прототип Volkswagen ID.Every1

Дизайн без цепляющих черт вписывается в традиции марки, но привычных по другим Фольксвагенам элементов нет. Электрохэтчбек «для каждого» (так переводится его название) при длине 3880 мм оказался компактнее актуального Polo.

Прототип Volkswagen ID.Every1

Фишки ID.Every1

На передней панели с двумя дисплеями нашлось место нескольким физическим клавишам. Volkswagen анонсировал для модели новую архитектуру программного обеспечения с возможностью не только обновлять прошивку «по воздуху», но и тем же способом активировать новые функции.

Из фишек – например, съемная Bluetooth-колонка. А правый передний пассажир может закрепить перед собой планшет или столик. Бокс между креслами можно сдвинуть к задним пассажирам, и в нем тоже есть раскладной столик.

Интерьер Volkswagen ID.Every1

Техника ID.Every1

В техническом плане ID.Every1 незатейлив. Он использует переднеприводную вариацию платформы MEB. Электромотор выдает 95 л. с., а на батарее неназванной пока емкости можно проехать в лучшем случае скромные 250 км. Максималка ограничена на отметке 130 км/ч.

Товарный вариант должен выйти в 2027 году.

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