Где интересно отметить День Космонавтики - поехали в Гагарин

«За рулем» построил маршрут в самый космический город

Какие города ассоциируются с космосом? Чаще всего называют Калугу, где трудился К.Э. Циолковский – основоположник российской космонавтики.

Или подмосковный Королев – один из крупнейших в России наукоградов, специализирующийся на космической тематике. Тем более, что здесь же находится Центр управления полетами.

Еще говорят о Самаре, в которой выпускают двигатели для ракет.

Но редко кто вспоминает про место, где родился и вырос первый в мире космонавт. И напрасно - в Гагарине есть на что посмотреть. Даже одного дня может не хватить.

Как доехать до Гагарина?

От Москвы до Гагарина – около 200 км. Без пробок можно доехать меньше чем за три часа. Сравнимое расстояние до Твери и другого космического города Калуги. От областного центра – Смоленска – 230 км.

Где поесть в Гагарине?

Кафе «Шале»

Смоленская область, Гагарин, улица Гагарина, 13а (55.547163,34.993548)

Кафе находится в городском парке имени Ф.Ф. Солнцева. Уютное место для отдыха, европейская кухня. Каждый день готовят вкусный и быстрый бизнес-ланч. Организована доставка. Открыто ежедневно с 11 до 23 часов.

Ресторан «Империя»

Смоленская область, Гагарин, улица Строителей, 105 (55.555092, 34.987889)

Новый уютный, светлый, просторный ресторан с хорошей кухней. Большие порции, вкусные блюда на мангале, сочные хинкали, сказочные хачапури. Вежливый и внимательный персонал сделает всё, чтобы после посещения заведения у вас остались приятные воспоминания.

Работает: понедельник – четверг с 10 до 23 часов, пятница – воскресенье с 11 до 24 часов.

«Изба-чайная»

Смоленская область, Гагарин, улица Гагарина, 78 (55.560438, 34.994546)

Переступив порог этого уютного кафе, попадаете в интерьер деревенской избы. Здесь за большим обеденным столом можно насладиться вкусной домашней едой, отведать блюда по рецептам семьи Гагариных, выпить душистого чая, заваренного на смоленских травах.

Часы работы: вторник – воскресенье с 10 до 18 часов, понедельник - выходной

Что посмотреть в Гагарине?

Дом-музей семьи Гагариных

Смоленская область, Гагаринский район, деревня Клушино, улица Гагарина, 42 (55.665924, 35.040153)

Начать путешествие логично с места, где родился первый космонавт. В 25 км от города Гагарин находился дом, который был построен в 1933 году. После войны его разобрали и перевезли в Гжатск (так до 1968 года назывался город Гагарин).

Дом-музей семьи Гагариных в Клушино. Копия дома, в котором в 1934 году родился Юра.

Некоторое время место пустовало. В 1971 году тут решили сделать музей. Новое здание ни внешне, ни планировкой не было похоже на дом Гагариных. В 1991 году его сломали и по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям родственников построили здание как из 1930-х.

Внутри дома воссоздана обстановка довоенного времени. Сохранились многие вещи, которыми пользовалась семья Гагариных.

В период оккупации – с октября 1941 по март 1943 года – немцы выгнали Гагариных из дома и сделали в нем мастерскую. Ремонтировали приборы связи, а в хлеву заряжали танковые аккумуляторы. Гагариным разрешили поселиться во дворе в землянке, которую построил Алексей Иванович.

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