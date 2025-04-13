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Вместительный и мощный пикап размером с Гранту: интересный прототип из Калифорнии

«За рулем» углубился в технические особенности прототипа электропикапа Telo МТ1

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Стартап из Калифорнии с забавным для нашего уха названием Telo показал прототип электропикапа МТ1.

Он бескапотный, длиной всего 3860 мм. Невероятно, но в габариты Гранты-хэтчбека втиснули и двухрядную кабину, и грузовую платформу длиной больше полутора метров – как у среднеразмерных пикапов.

Telo МТ1
Telo МТ1
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Малыш-пикап серьезно заряжен: 300 сил с задним приводом или 500 сил в варианте с полным приводом. Запас хода варьируется от 420 до 560 км. Стоить Telo MT1 будет от 41,3 тысячи долларов. Предзаказы уже принимаются, хотя сертифицировать финальный вариант машины планируют только будущей зимой.

  • Об интересном прототипе бюджетного электрохэтчбека Volkswagen ID.Every1 рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2
13.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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