Вместительный и мощный пикап размером с Гранту: интересный прототип из Калифорнии

«За рулем» углубился в технические особенности прототипа электропикапа Telo МТ1

Стартап из Калифорнии с забавным для нашего уха названием Telo показал прототип электропикапа МТ1.

Он бескапотный, длиной всего 3860 мм. Невероятно, но в габариты Гранты-хэтчбека втиснули и двухрядную кабину, и грузовую платформу длиной больше полутора метров – как у среднеразмерных пикапов.

Telo МТ1

Малыш-пикап серьезно заряжен: 300 сил с задним приводом или 500 сил в варианте с полным приводом. Запас хода варьируется от 420 до 560 км. Стоить Telo MT1 будет от 41,3 тысячи долларов. Предзаказы уже принимаются, хотя сертифицировать финальный вариант машины планируют только будущей зимой.

Об интересном прототипе бюджетного электрохэтчбека Volkswagen ID.Every1 рассказано тут.