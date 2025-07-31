Тяжело ли жить владельцам электромобилей в России?

Александр Грищенко описал особенности эксплуатации электромобиля в России

Жители мегаполисов все чаще предпочитают электромобили, которые постепенно приходят на смену машинами с традиционными ДВС. Чем же привлекают так называемые «электрички»?

Это выяснила ведущая Юлианна Разуваева, в гости к которой приехал Александр Грищенко, менеджер по продукту и потребительским свойствам АО «МАЗ «Москвич». Эксперт рассказал блондинке о вместительности, мобильности и маневренности, зарядке электромобилей и прочих важных нюансах владения новым типом городского транспорта.

Москвич 3е

Главным преимуществом электромобиля Москвич 3е является рекуперация – возвращение энергии в батарею при торможении. Данная функция делает электромобиль намного экономичнее.

Еще одним плюсом как Москвича 3е, так и вообще всех электрокаров, считается потрясающая динамика в сравнении с автомобилями с ДВС соответствующего класса.

Актуальная в России проблема жизнеспособности в мороз решена за счет батареи с анодом NCA (никель-кобальт-алюминий) и термостатированием, которая позволяет поддерживать температуру в оптимальном режиме.





Ну и приятный бонус для владельцев электрокаров в России – бесплатные парковка и проезд по платным трассам.

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