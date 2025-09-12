Где соленые уши и счастье не за горами — едем в Пермь

«За рулем» разработал автогид по самому загадочному городу Урала

Пермь, чье название происходит от вепсского «перя маа» («дальняя земля»), была основана в 1723 году Василием Татищевым для развития горного дела на Урале.

Со временем город на Каме превратился в культурный центр региона – каждый турист найдет здесь, на что посмотреть. В музеях вас ждут «пермские боги» – деревянные скульптуры христианских святых с раскосыми глазами, окаменелости пермского периода и глобус будущего.

Загляните в один из самых интересных в России Пермский оперный театр и в музей современного искусства PERMM, где искусство создают из шин, проволоки и бумаги. А еще не забудьте попробовать пирожки-посикунчики, примерить «соленые уши» и научиться говорить «Перьмь» вместо «Пермь», как настоящие пермяки.

Как доехать до Перми?

Расстояние от Москвы до Перми на автомобиле составляет 1465 км, от Санкт-Петербурга – 2167 км, от Самары – 858 км, от Екатеринбурга – 361 км, от Ижевска – 280 км.

Взять автомобиль в прокат в Перми можно на Подлесной улице, 43 (57.995980, 56.164898), улице Космонавта Беляева, 19 (57.971289, 56.177031) и на Петропавловской улице, 15А (58.017025, 56.251740).

Стоимость в зависимости от марки автомобиля колеблется от 1900 до 5500 рублей в сутки. Могут попросить залог (обычно 5000 рублей) для оплаты штрафов ГИБДД, если они будут выписаны.

Где остановиться в Перми?

Aura City Hotel

Пермь, Монастырская улица, 23Б (58.016948,56.241059)

Комфортабельный отель в центре города. Из окон открывается вид на оживленный центр, а до главных театров, музеев и живописной набережной можно добраться пешком. Номера выполнены в современном стиле и оснащены всем необходимым для комфортного проживания. В ресторане подают блюда европейской, русской и уральской кухни. По утрам гостей ждут разнообразные завтраки а-ля карт. Есть бесплатный Wi-Fi и парковка.

Цена за ночь: от 9000 рублей.

Бизнес-отель «Сибирия»

Пермь, улица Пушкина, 15А (58.009325, 56.251533)

Уютный современный отель, особое внимание уделяется комфорту путешественников. Чистота как в номерах, так и на всей территории отеля поддерживается на высоком уровне. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Работает кафе, бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории отеля, есть охраняемая парковка.

Цена за ночь: от 4500 рублей.

Хостел «Малахит»

Пермь, Камышловская улица, 21 (57.967846, 56.194830)

Чистый хостел с номерами разной категории, в том числе семейными. В пешей доступности находятся популярные городские достопримечательности. Предоставляется всё необходимое для комфортного проживания: постельное белье, полотенца и фен. В кухне есть микроволновая печь, холодильник, электроплита и полный набор кухонных принадлежностей.

Цена за ночь: от 810 рублей.

Где поесть в Перми?

Чӧскыт Керку

Пермь, улица Пермская, 67 (58.010770, 56.240443)

Ресторан «Чӧскыт Керку» (в переводе с коми-пермяцкого «вкусный дом») расположен в историческом особняке, а его интерьер стилизован под старинную избу. Особая гордость ресторана — аутентичные коми-пермяцкие блюда по старинным рецептам, которые были собраны в экспедиции по коми-пермяцким деревням. Гости могут попробовать борщ из борщевика с полбой, посикунчики (пирожки) с медвежатиной и бобрятиной, пельняни (местный вид пельменей) с олениной, тшакнянь (пирог с лесными грибами) и мешанки (коктейли), в состав которых входят такие удивительные ингредиенты, как морс из одуванчиков и настойка из шишек.

Средний чек: 1000-1500 рублей.

Златибор

Пермь, улица Пермская, 200 (58.005873,56.216472)

Ресторан приглашает гостей окунуться в атмосферу радушия и щедрости балканской кухни: здесь можно попробовать чевапчичи, плескавицы, томленую ягнятину в глиняных горшочках. К ним подают домашний сыр и запеченные овощи. Порции щедрые, ингредиенты – отборные, а подача блюд превращается в маленькое представление.

Средний чек: 1000-2000 рублей.

Ресторан «Златибор».

More More

Пермь, улица Революции, 42 (58.002832, 56.249405)

Ресторан азиатской кухни. Здесь предлагают лапшу, супы (рамен, фо-бо, том ям), поке, гёдза, роллы, суши, морепродукты, а также мясо и рыбу. По выходным проводятся вечера живой музыки и тематические бранчи.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

