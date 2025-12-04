Легендарный заряженный «японец» вернется на рынок
В Subaru, похоже, готовы вернуть в линейку экстремальные версии STI. Но пока не определились, в каком формате.
Поэтому в Токио привезли сразу два прототипа – бензиновый и электрический.
Концепт-кар Performance-B STI построен на базе серийного хэтчбека Impreza и выглядит абсолютно готовым к производству. Фирменный синий цвет и агрессивный обвес – всё, как и положено. Антикрыло по размерам едва ли не больше заднего стекла. Выхлоп выведен по центру бампера.
О характеристиках умолчали, хотя их наверняка уже продумали.
Subaru Performance-E STI – из другой оперы. Он электрический, кузов у него оригинальный. Рубленый силуэт, необычного вида колеса, «крылышки» вместо полноценного антикрыла. Стекла затонированы: интерьер, вероятно, еще не проработан.
В одном можно не сомневаться: в случае, если Subaru решится на производство электрического хот-хэтча STI, у него окажется тщательно настроенный полный привод.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
|
Как продлить срок службы вариатора
|
АвтоВАЗ работает без убытков!
- О конструктивных особенностях концепта Bentley EXP 15 рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!