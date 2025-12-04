Легендарный заряженный «японец» вернется на рынок

Subaru представила на Japan Mobility Show концепт STI в двух версиях

В Subaru, похоже, готовы вернуть в линейку экстремальные версии STI. Но пока не определились, в каком формате.

Поэтому в Токио привезли сразу два прототипа – бензиновый и электрический.

Концепт-кар Performance-B STI построен на базе серийного хэтчбека Impreza и выглядит абсолютно готовым к производству. Фирменный синий цвет и агрессивный обвес – всё, как и положено. Антикрыло по размерам едва ли не больше заднего стекла. Выхлоп выведен по центру бампера.

Subaru Performance-B STI. Образ концепта портят колеса, которые на мускулистом профиле выглядят несуразно маленькими.

О характеристиках умолчали, хотя их наверняка уже продумали.

Subaru Performance-E STI – из другой оперы. Он электрический, кузов у него оригинальный. Рубленый силуэт, необычного вида колеса, «крылышки» вместо полноценного антикрыла. Стекла затонированы: интерьер, вероятно, еще не проработан.

В одном можно не сомневаться: в случае, если Subaru решится на производство электрического хот-хэтча STI, у него окажется тщательно настроенный полный привод.

