Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Легендарный заряженный «японец» вернется на рынок

Subaru представила на Japan Mobility Show концепт STI в двух версиях

В Subaru, похоже, готовы вернуть в линейку экстремальные версии STI. Но пока не определились, в каком формате.

Рекомендуем
Роторный двигатель возвращается: Mazda представила две интересные модели

Поэтому в Токио привезли сразу два прототипа – бензиновый и электрический.

Концепт-кар Performance-B STI построен на базе серийного хэтчбека Impreza и выглядит абсолютно готовым к производству. Фирменный синий цвет и агрессивный обвес – всё, как и положено. Антикрыло по размерам едва ли не больше заднего стекла. Выхлоп выведен по центру бампера.

Subaru Performance-B STI. Образ концепта портят колеса, которые на мускулистом профиле выглядят несуразно маленькими.
Subaru Performance-B STI. Образ концепта портят колеса, которые на мускулистом профиле выглядят несуразно маленькими.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

О характеристиках умолчали, хотя их наверняка уже продумали.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Subaru Performance-E STI – из другой оперы. Он электрический, кузов у него оригинальный. Рубленый силуэт, необычного вида колеса, «крылышки» вместо полноценного антикрыла. Стекла затонированы: интерьер, вероятно, еще не проработан.

В одном можно не сомневаться: в случае, если Subaru решится на производство электрического хот-хэтча STI, у него окажется тщательно настроенный полный привод.

Subaru Performance-E STI
Subaru Performance-E STI
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как продлить срок службы вариатора
АвтоВАЗ работает без убытков!
  • О конструктивных особенностях концепта Bentley EXP 15 рассказано тут.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:Subaru
Количество просмотров 2377
04.12.2025 
Фото:Subaru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Subaru Impreza

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв