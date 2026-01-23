Город Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Джеймса Бонда: 7 имен Вологды

«За рулем» разработал маршрут для познавательной поездки на Русский Север

Какие ассоциации возникают при слове Вологда?

Резной палисад, деревянные памятники зодчества, знаменитое кружево и вологодское масло.

И мало кто знает, что город несколько раз в истории становился важным центром России: Иван Грозный строил здесь новую «опричную» столицу России, Петр I обустраивал главную военную базу империи, а зимой 1918-го Вологда стала дипломатической и шпионской столицей страны.

Сколько ехать до Вологды?

От Москвы до Вологды на машине – 460 км (около 5 часов в пути), от Санкт-Петербурга – 656 км, от Нижнего Новгорода – 560 км, от Ярославля – 176 км, от Костромы – 172 км.

Взять автомобиль в прокат в Вологде можно на Северной улице, 42 (59.220705, 39.949469), улице Можайского, 53 (59.200194, 39.905319), на Машиностроительной улице, 29, корп. 7 (59.210844, 39.918419). Стоимость в зависимости от марки автомобиля колеблется от 1900 до 12 000 рублей в сутки. Автомобиль доверят человеку старше 21 года с водительским опытом не менее 3 лет.

Где остановиться в Вологде?

Палисадъ

Вологда, Торговая площадь, 17 (59.223638, 39.886377)

В отреставрированном старинном здании с резным декором гостей ждут номера с современным дизайном и всеми необходимыми удобствами. Расположение в историческом центре позволяет легко добраться до главных достопримечательностей: Вологодского кремля, Софийского собора и музея кружева. Работает ресторан, где подают традиционные вологодские блюда, есть бесплатная парковка и Wi-Fi.

Цена за ночь: от 3300 рублей.

Аура

Вологда, Благовещенская улица, 56 (59.222984, 39.872176)

Еще одна гостиница в самом сердце города. Гостей ждут комфортабельные номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и завтраком в формате «шведский стол». Есть спа-зона с бассейном, сауной и хаммамом.

Цена за ночь: от 3300 рублей.

Пилигрим

Вологда, Пречистенская набережная, 74 (59.214915, 39.904000)

Хостел предлагает размещение по доступным ценам: от 950 рублей за койко-место в восьмиместном номере, 1000 рублей с человека в шестиместном номере и от 2700 рублей за двухместный номер с удобствами. На территории действует Wi-Fi, есть бесплатная парковка. В стоимость проживания входят все базовые удобства, включая доступ к общей кухне и бытовой технике.

Цена за ночь: от 950 рублей.

Хостел «Пилигрим».

Где поесть в Вологде?

Либерия

Вологда, улица Мира, 15 (59.219912, 39.887660)

Либерией называют драгоценную библиотеку Ивана Грозного, поиски которой велись несколько веков. Ресторан расположился на подлинном фундаменте каменной крепости XVI века, и сквозь стеклянный ударопрочный пол можно разглядеть остатки этого фундамента и фрагменты раскопов. В меню – блюда северной кухни: зеленые щи по-череповецки и уха из северной рыбы, пельмени с омулем, а на десерт стоит попробовать морошковый торт. Всё готовят из местных фермерских продуктов.

Средний чек — 1200-1500 рублей.

Кафе «Родное»

Вологда, улица Каменный Мост, 3 (59.220958, 39.889649)

В меню – блюда аутентичной вологодской кухни. Здесь готовят суп из репы, пирожки «калитки» с лисичками, омлет с крапивой. На десерт подают овсяный кисель и пряники с рябиной. Приятный комплимент каждому гостю – настоящее взбитое вологодское масло с хлебом.

Средний чек – 1100 рублей.

Паровозовъ

Вологда, Ленинградская улица, 97Б (59.200461, 39.821404)

«Железнодорожный» ресторан с блюдами европейской и русской кухонь, популярный у посетителей с детьми. За столиком-купе вас обслужит официант в форме проводника, а напитки в стаканах с подстаканниками привезут прямо по рельсам. Попробуйте цыпленка табака, пасту и солянку – всё как положено в пути, только вкуснее.

Средний чек – 1000 рублей.

Ресторан «Паровозовъ».

