Долгая стоянка убивает АКБ: как спасти батарею, не заводя мотор

Подзарядка аккумулятора в автомобиле, который долго стоит без движения: пошаговая инструкция

Далеко не все обладатели автомобилей пользуются ими регулярно. Многие машины стоят без движения месяцами, а то и дольше. Любая АКБ, даже самая дорогая и энергоемкая, при этом неизбежно разряжается. Как бы помочь ей не помереть окончательно?

В жигулевскую эпоху проблема решалась элементарно: при длительном бездействии батарею просто отсоединяли от бортсети и могли вообще увозить домой. Автомобиль на это никогда не обижался в связи с полным отсутствием электронных «мозгов». А что делать сегодня?

Простой вариант

Если перспектива отсоединения батареи от бортсети не пугает ни вас, ни автомобиль, то так и нужно поступать. Большинство немолодых или даже современных бюджетных автомобилей переносят отключение питания без проблем. Но масса нынешних машин очень не любит таких действий и зачастую воспринимает их как несанкционированное вмешательство постороннего лица. Итогом будет гарантированное обнуление всевозможных оперативных настроек, а при самом неблагоприятном раскладе – даже блокировка компьютера, для реанимации которого потребуется обращаться куда-то на серьезный сервис.

Нюансы поведения конкретной вашей модели автомобиля при отключении АКБ имеет смысл уточнить на профильных форумах.

Если батарею несложно отсоединить, а никакие поездки в ближайшее время не планируются, то лучше всего притащить ее домой, отогреть и подзарядить. Но бывает так, что машина стоит где-то вдали от дома – тогда зовите друзей-автомобилистов на помощь.

Инструкция без отключения АКБ

Если автомобиль хранится в электрифицированном гараже вдали от дома, то можно воспользоваться устройствами поддержания заряда. Отметим, что функция поддержания заряда заложена и в некоторых зарядных устройствах. Они могут использоваться не только в описанных нами случаях, но и, к примеру, для автомобилей, подолгу стоящих на выставочных стендах. У них играет «музыка», горит свет, но мотор не работает. Вот и тянутся под капот тоненькие проводки, подпитывающие штатную батарею машины от внешнего источника. Единственное, что может вызывать чувство обеспокоенности при таком подходе: а не учинит ли мне такое устройство какое-нибудь замыкание или чего похуже?

Если надолго оставлять какое-либо устройство подключенным к сети нежелательно (или если никаких розеток 220 В вообще нет), то лучше всего пустить-таки мотор заскучавшей машины. Это можно сделать от автомобиля-донора или от бустера.

Ехать или не ехать?

Если предстоит поездка, то задача почти решена. Но есть важный нюанс: при относительно короткой поездке батарея может так и не подзарядиться. Поэтому, добравшись до места назначения и заглушив мотор, водитель может столкнуться с тем, что пустить его вновь без бустера опять не удастся. В первую очередь это относится к автомобилям с батареями, расположенными на улице, – это часто встречается на небольших коммерческих грузовичках и, само собой, на грузовых автомобилях покрупнее. Батареи многих люксовых седанов, расположенные в багажниках, тоже прогреваются медленнее, чем расположенные в моторном отсеке. В такой ситуации придется либо подольше поездить, либо добираться до теплого помещения со стационарным зарядным устройством.

А если ехать никуда не нужно? Тогда нужно погонять мотор машины минут 15-20, повторяя «упражнение» хотя бы раз в пару месяцев. Личный опыт автора показывает, что этого времени вполне достаточно для того, чтобы впоследствии, в течение десятка лет эксплуатации, никаких проблем с энергоснабжением не возникало. Отметим также, что большинство современных автомобилей при длительной стоянке могут переходить в режим минимального потребления электроэнергии. Поэтому в более частых подзарядках необходимости обычно нет – ниже «ватерлинии» батарея не просядет.

Самый неприятный вариант

Бывает так, что пустить мотор нет никакой возможности. К примеру, у вас дизельная машина с летним дизтопливом в баке, а на улице – сильный мороз. Топливо давно превратилось в гель. Вы это знаете и хотите только одного – спасти батарею от полного разряда. А летнее дизтопливо с приходом весны само оттает…

Что ж, если добраться до теплого помещения никакой возможности нет, придется действовать на морозе. Будем рассчитывать на то, что даже на холоде батарея кое-как принимает заряд. В идеале нам нужна заряженная батарея-донор, но, на худой конец, подойдет и бустер.

Необходимо дотащить батарею-донор до скучающего автомобиля и подсоединить ее параллельно разряженной коллеге. При этом необязательно применять толстые пусковые провода, поскольку зарядные токи будут гораздо ниже пусковых. Впрочем, с толстыми хуже точно не станет. Наша задача – перекачать в подсевшую батарею как можно больше ампер-часов. Контролировать процесс поможет вольтметр.

Напомним, полностью разряженной считается батарея с напряжением на полюсных выводах 10,5 В. Наша задача – перевалить хотя бы через уровень в 12,0 В.

Но – увы: «переносить энергию» придется очень долго. Так происходит потому, что по мере выравнивания напряжения перетекающий ток становится совсем малым.

Тут могут помочь более высоковольтные батареи для электроинструмента (18 В), но их емкость – не более 4 А·ч. Проще временно поставить на машину резервную маленькую батарею и все же доставить основную «хранительницу жизни» туда, где тепло и где есть зарядное устройство.

Что касается бустера, то и его можно использовать точно так же, не пытаясь пускать мотор. Поскольку его емкость гораздо меньше, чем у АКБ, придется время от времени таскать его к автомобилю-донору, там подзаряжать и вновь подключать к подсевшей батарее.

Для таких операций лучше всего подходят простейшие бустеры с минимумом «мозгов» – у них напряжение на выводах присутствует постоянно. Более продвинутые модели сначала анализируют состояние «клиента» и только потом оживают. Такой алгоритм может растянуться на часы – будьте к этому готовы.