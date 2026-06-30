Маршрут построен: кто стоит за безопасностью и комфортом ваших ежедневных поездок

Развитие города невозможно без улучшения транспортной инфраструктуры. Удобство передвижения жителей определяет, в каких районах бурлит жизнь, где формируются локальные сообщества и где проходят городские фестивали. Для этого строятся новые станции метро, прокладываются трамвайные линии, развивается улично-дорожная сеть.

Чтобы жителям было удобно пользоваться инфраструктурой, «МосТрансПроект» ежегодно разрабатывает транспортные схемы – особый документ, призванный согласовать интересы всех участников движения.

Транспортная схема: что это и зачем она нужна

Что же такое транспортная схема (ТС)? Это план-чертеж, подробно описывающий, как будет организовано движение пешеходов и транспорта на конкретной улице или площади. На схему наносятся будущие остановки, пешеходные переходы и светофоры, тротуары, парковки и другие элементы инфраструктуры. ТС готовят при строительстве новой улицы или станции метро, в рамках благоустройства парков или городских площадей. И каждый раз транспортная схема решает одну задачу – сделать передвижение безопаснее, быстрее и комфортнее.

Вот так выглядит готовая транспортная схема:

Источник: НИИ «МосТрансПроект»

На первый взгляд, создать такой чертеж не сложно, но в действительности этому предшествует многоуровневая работа аналитиков, проектировщиков и проектных руководителей.

Собрать пазл из 1000 деталей

Большая часть строительных работ на улицах Москвы проводится в рамках программы по благоустройству. Ежегодно Департамент капитального ремонта формирует список улиц, которые планируется благоустроить, и определяет границы этих работ. На основе этого перечня «МосТрансПроект» формирует свой список участков, на которые надо разработать (или обновить) транспортные схемы.

Непосредственно перед проектированием территория проходит несколько этапов исследования и транспортной аналитики. В первую очередь – анализ предыстории этого участка. Дело в том, что городское пространство --- поле работы и интересов огромного множества госучреждений. Чтобы не допустить конфликта и «наложения» одного проекта на другой, аналитики исследуют территории на предмет:

1) Ранее реализованных транспортных схем, проектов благоустройства и проектов организации дорожного движения;

2) Утвержденных проектов планировки территории или проектов комплексного развития на это место или смежные участки;

3) Проектов реновации, строительства или реконструкции улиц или объектов рельсового каркаса в зоне проектирования.

Когда на территорию уже есть утвержденный проект планировки территории или проект комплексного развития, они могут стать частью транспортной схемы. В этом случае важно, чтобы ТС учитывала не только существующую, но и перспективную застройку.

Далее аналитики формируют общий список потребностей различных департаментов. В нем надо учесть все детали. Для Департамента здравоохранения важно обеспечить комфортный и безбарьерный подход к поликлиникам. Департамент инноваций следит за удобным доступом сотрудников к территории предприятий. Департамент градостроительной политики контролирует, чтобы развитие транспорта и городская застройка были синхронизированы. И все интересы разных структур аналитики сводят воедино, находят компромиссы и возможности учесть все пожелания коллег.

После того как этот огромный пазл собран, он становится дорожной картой дальнейшей работы. Каждый пункт в нем важен, каждый запрос отрабатывается в мельчайших деталях. Однако аналитики работают не только с возможностями в границах транспортной схемы, но и с имеющимися ограничениями.

Когда маршрут еще не построен

После того как учтены все смежные проекты и запросы коллег из других Департаментов, необходимо проанализировать и сформировать интересы Транспортного комплекса – не только в границах проектирования, но и в соседних районах. Важно, чтобы территория, на которую будет разрабатываться ТС, стала частью эффективной транспортной системы в масштабах района и города, а не была закрытым транспортным оазисом. В рамках этой работы «МосТрансПроект» запрашивает данные у различных организаций Транспортного комплекса: АМПП, ЦОДД, «Мосгортранс», «Московский Метрополитен».

Например, важно проверить, планирует ли АМПП оборудовать новую парковку или ЦОДД – поменять организацию движения. Затем аналитики «МосТрансПроекта» тщательно изучают документы планирования ГКУ «Организатор перевозок», который отвечает за развитие маршрутной сети, а также стратегию развития трамвайной сети, которой занимается ГУП «Московский метрополитен».

На этом этапе важно согласовать планы транспортного развития и потребности конкретного участка городского пространства: продлить маршрут, пересмотреть расположение остановок, предложить удобные возможности пересадок. Аналитики одновременно держат в голове две картины: глобальные интересы Транспортного комплекса и эффективную организацию транспорта в конкретных границах рассматриваемой территории.

Кроме того, аналитики собирают информацию от управ и префектур о пожеланиях и проблемах жителей. Рациональные и реалистичные пожелания позже учитываются при разработке проекта. Именно аналитики отвечают за то, чтобы Московский транспорт работал на каждом отдельно взятом участке и в масштабах всего города эффективно.

Работа с пространством

После сбора исходных данных от всех Департаментов Правительства Москвы и коллег из Транспортного комплекса начинается анализ территории. Здесь эксперты изучают карты, записи с городских видеокамер, работают с цифровыми сервисами Московского транспорта.

На этом этапе становится понятно, как перемещаются потоки пассажиров, где располагаются остановки, как ездят и где разворачиваются автобусы и трамваи. Принципиальное значение имеет направление движения городского транспорта – от этого зависят маневры автобусов на перекрестках и примыканиях и, как следствие, конфигурация улицы. Если становится понятно, что городскому транспорту что-то мешает, то в рамках новой ТС можно предложить поменять геометрию улично-дорожной сети или добавить количество полос движения.

Также с помощью камер в зоне будущей транспортной схемы подсчитываются интенсивность движения пешеходов, пользователей электросамокатов, наземного и личного транспорта. При замерах аналитики учитывают сезонный фактор: интенсивность движения летом, как правило, на 15-20% ниже из-за отпусков и каникул. Здесь же оценивается пропускная способность маршрутов городского наземного транспорта, станций рельсового каркаса, пешеходных тротуаров. Если пиковые потоки с учетом перспективного развития получаются больше, предлагаются дополнительные варианты повышения пропускной способности инфраструктуры.

Другой важный нюанс, влияющий на разработку схем, – юридический статус земельно-правовых отношений. От этого зависит, какие конкретно объекты можно проектировать в рамках будущих планов. Обычно участки, которые попадают в границы проектирования, относятся к улично-дорожной сети и принадлежат городу, и тогда их можно свободно использовать под нужные мероприятия.

Но иногда объект, для которого готовится схема, попадает в полосу отвода железной дороги – земля в этом случае может быть зарезервирована под развитие инфраструктуры (например, под строительство новых путей или платформ). Это значит, что здесь нельзя будет строить капитальные строения. Другой случай – территория, которая находится в аренде у торгового центра или какой-то организации. В этом случае арендодатель может быть против реализации элементов транспортной схемы, например, парковочных мест вдоль фасада ТЦ. Хотя и существуют определенные ограничения, некоторые мероприятия по транспортной системе все же можно реализовать.

Еще один обязательный элемент работы – аналитика ДТП. Тут очень важно понять, безопасна ли текущая организация дорожного движения, насколько часто в конкретном месте случаются аварии и по какой причине это происходит. Если концентрация ДТП на отдельном участке высокая, в рамках транспортной схемы предусматривается изменение организации дорожного движения и дополнительные мероприятия по повышению безопасности.

После удаленного анализа территории специалисты «МосТрансПроекта» вместе с представителями управ, префектур и ЦОДД проводят выездное обследование. Выезд на место позволяет выявить слабые места и проблемы, которые невозможно изучить при кабинетной работе. В ходе выезда проверяется, комфортно ли жителям добираться от станции метро или остановки городского транспорта, анализируются для учета в будущих проектах благоустройства «народные тропы», выявляются неправильно настроенные светофоры. Подробно о том, как проводятся такие обследования, мы рассказывали в отдельной статье.

После аналитики к работе подключаются проектировщики, которым нужно учесть все стандарты, подземные коммуникации и технические ограничения территории для создания рисунка идеальной транспортной среды. Затем ТС отправляется на финальные согласования во все ведомства и учреждения. Далее на основе схемы готовится проект организации дорожного движения, включающий также схему расстановки дорожных знаков. После этого документы отправляется в реализацию силами Департамента капитального ремонта Москвы.