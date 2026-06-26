Энергия мегаполиса: как Москва строит «умную» сеть ЭЗС для чистого транспорта

Пересадить на электромобили 320 тысяч москвичей – задача со звездочкой. Рассказываем, как ее решает столица.

С 2015 года московский парк электромобилей вырос более чем в 150 раз. Если каких-то десять лет назад такие машины можно было пересчитать по пальцам, то сегодня по городу ездит 40,4 тысячи электромобилей.

С учетом четырехмиллионного автопарка столицы это примерно один электромобиль на сотню, однако именно этот сегмент растет быстрее любого другого. К 2030 году, по оценкам экспертов, число электромобилей может вырасти еще в восемь раз, то есть до 320 тысяч единиц.

Москва не просто следует мировому тренду на «зеленые» технологии – она задает собственный темп. Электробусы приходят на смену автобусам, на парковках и во дворах «вырастают» зарядные станции, а столичный завод выпускает электромобили под отечественным брендом, имя которого известно каждому россиянину.

Мы решили собрать общую картину и выяснить, из чего складывается электромобильность в столице и почему за московским опытом есть смысл следить всей стране. Поехали!

Электромобильность как базовый минимум

Свою историю электромобильности Москва начинала с обновления городского транспорта. В наши дни это уже не просто урбанистический эксперимент, а привычная часть городской среды. О том, как город выстраивает данное направление, рассказывают в транспортном блоке столичной мэрии.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

— Развитие экологичного транспорта идет по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина и давно стало одним из приоритетов города. По числу электробусов мы уже опережаем города Европы и США, но это лишь часть большой работы. Следом идут личный электротранспорт и зарядная сеть.

Цифры подтверждают эти слова. На городских маршрутах сегодня работает почти 3 тысячи электробусов. Причем все они российского производства. Этот показатель в разы больше, чем в соседней Европе. К примеру, в Лондоне насчитывается около 850 электробусов, в Париже их количество не превышает 500 штук, а в Берлине на балансе города состоит примерно 300 единиц.

Следующий рубеж – уже не городской, а личный транспорт. И здесь у Москвы есть еще один весомый козырь: электромобили в городе не только покупают, но и производят.

Собрано в Москве

Ключевой площадкой, где рождаются современные отечественные электромобили, становится технокластер «Москвич». На мощностях предприятия собрана первая партия электромобилей Москвич 3е с отечественной батареей.

Тяговая батарея остается самым дорогим и сложным компонентом электромобиля, поэтому ее локализация открывает дорогу к по-настоящему российскому электрокару. Если опыт окажется удачным, со временем доля иностранных комплектующих будет только сокращаться, а сам автомобиль станет дешевле в производстве.

Параллельно идет работа по модели Москвич 3, а в новой линейке «М» уже стартовало производство кроссоверов Москвич М70 и Москвич М90. Завод становится центром притяжения для всей отрасли: сюда приходят и партнеры, выбирающие московскую площадку для своих моделей.

Илья Рашкин, основатель и генеральный директор EVM:

— Мы тщательно подходили к выбору производственной площадки, объездили полстраны и отсмотрели много вариантов, но выбор был однозначным и пал на «Москвич». Эта площадка победила с существенным отрывом. Это, наверное, одна из самых современных и технологичных производственных площадок на сегодня. Она идеальна для массового выпуска. На «Москвиче» собрана профессиональная и сильная команда, и это огромное преимущество, что мэру Москвы удалось ее сохранить и спасти завод.

Отечественное производство развивается и за пределами столицы. Во многом именно Москва сегодня задает темп всей отрасли, формируя производственные компетенции и спрос на новые технологии. Следом за столицей собственные проекты в сфере электротранспорта запускают и другие регионы страны. Так, свой кластер по производству электротранспорта строит в Калининградской области компания «Автотор».

Дмитрий Степин, генеральный директор ООО «Автотор»:

— В легковом сегменте представлен электромобиль Амберавто А5. Помимо легковых электромобилей, «Автотор» развивает направление городского и коммерческого электротранспорта. Выпускаются компактные электромобили Eonyx City, E onyx Cargo и E onyx Pickup, а также коммерческие электромобили Ambertruck EV75 и A mbertruck EV160.

Компания последовательно наращивает уровень локализации, развивая производство компонентов, систем управления и аккумуляторных решений.

Новое поколение российских электромобилей уже выходит на рынок спроектированным с чистого листа. Один из таких проектов – электромобиль Атом, технологическим партнером которого выступает «Росатом».

Александр Бухвалов, директор бизнес-направления Топливного дивизиона «Росатома»:

— Ключевое конкурентное преимущество Атома – это сочетание автомобильной инженерии, цифровой платформы, безопасности и адаптации к российским условиям эксплуатации.

«Росатом» в этом проекте выступает технологическим партнером Атома. Наша роль состоит в том, чтобы обеспечить критически важную инженерную основу: тяговую батарею и интегрированный электропривод.

Цифровая начинка у Атома под стать заявке на автомобиль будущего. У машины собственная операционная система и голосовой помощник, который управляет не только мультимедиа, но и функциями автомобиля. Лобовое стекло работает как экран дополненной реальности, а за безопасностью следит комплекс систем помощи водителю.

Но интереснее другое: личный профиль Атом ID хранит настройки водителя и переносит их в любой другой электромобиль марки. Сел в служебную машину или взял каршеринг, а она уже подстроена под тебя: посадка, климат-контроль, освещение, любимый плейлист. Для города, где все чаще ездят на общих и арендованных авто, это превращает электромобиль из средства передвижения в персональный цифровой сервис.

Зарядка за полчаса

Каким бы совершенным ни был электромобиль, без развитой зарядной сети он не сможет стать полноценной и удобной заменой автомобилю с ДВС. Понимая это, в 2021 году по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина был запущен проект «Энергия Москвы». Сегодня в рамках этого проекта работает более 400 станций, 85 из которых были установлены в 2025 году.

Город делает ставку на скорость. На быстрых станциях мощностью 150 кВт зарядка электромобиля длится около 30 минут. То есть пока вы зашли в кафе на чашку кофе и успели ответить на пару-тройку сообщений в рабочем чате, ваш автомобиль уже полностью зарядился. Обычно для этого требуется до 8 часов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

— Мы создаем инфраструктуру со значительным опережением, чтобы у горожан не осталось ни единого повода сомневаться в электромобиле. К 2030 году зарядных станций проекта «Энергия Москвы» будет порядка 4 тысяч. А парк электромобилей вырастет до 320 тысяч машин. Так что Москва была и остается лидером в этом направлении.

Акцент сделан не только на количестве станций, но и на их технологичности. Все новые станции, устанавливаемые в рамках проекта «Энергия Москвы», оснащены современными разъемами для быстрой зарядки, включая европейский стандарт CCS Combo 2 и китайский GB/T.

Кроме того, для удобства водителей, найти свободную станцию, построить маршруты и оплатить зарядку можно через мобильное приложение «Московский транспорт».

Первыми в России городскими зарядными комплексами стали «Волоколамский» и «Измайловский», они открылись на перехватывающих парковках «Московского паркинга» в 2026 году. Это первые в стране самые крупные «умные» зарядные хабы с динамической балансировкой мощности между подключенными автомобилями. Хабы «Южный» и «Лефортовский» построили в партнерстве с ПАО «Мосэнерго» и ООО «Мосэлектрозаряд» Мощность каждого хаба позволяет обслуживать до 500 электромобилей в сутки. Именно такой системный подход – сочетание масштабного строительства и передовых технологий – позволяет Москве оставаться на шаг впереди. Инфраструктура создается не для галочки, а для реального использования, обеспечивая запас прочности на годы вперед.

Александр Бухвалов, директор бизнес-направления Топливного дивизиона «Росатома»:

— Сегодня темпы развития зарядной инфраструктуры в Москве в целом опережают темпы вывода новых моделей и, что важнее, текущую динамику роста самого парка электромобилей. Москва не находится в ситуации, когда инфраструктура вынуждена догонять спрос.

Зрелость рынка видна и по цифрам. По данным сервиса 2Chargers, опубликованных РБК, за первый квартал 2026 года число публичных зарядных локаций в России выросло почти до 9,9 тысячи, а быстрые станции постоянного тока впервые обогнали медленные – 51% против 49%.

Крупнейшую долю среди операторов проекта «Энергия Москвы» занимает профильный оператор «Росатома» – компания «Парус-Электро». Она развивает сеть из 190 зарядных станций на территории столицы и области. Это позволяет госкорпорации играть одну из ведущих ролей в формировании столичной зарядной инфраструктуры.

Регионы «заряжаются» от Москвы

Положительный московский опыт, подкрепленный самой развитой в стране сетью зарядных станций и комплексной государственной поддержкой, становится тем самым локомотивом, который тянет за собой всю отрасль.

Вслед за столицей этот импульс подхватывают и другие регионы. Операторы зарядных сетей активно инвестируют в инфраструктуру за пределами Москвы и Московской области, создавая новые хабы в крупных городах и на ключевых федеральных трассах.

Все это привело к формированию нового тренда – перераспределению спроса и более равномерному развитию рынка электромобилей по стране. Его уже фиксируют ведущие отечественные автопроизводители.

Дмитрий Степин, генеральный директор ООО «Автотор»:

— Москва остается крупнейшим рынком электромобилей благодаря развитой зарядной инфраструктуре и мерам поддержки. Вместе с тем «Автотор» наблюдает устойчивый рост интереса к электротранспорту в регионах. По мере развития инфраструктуры и появления новых мер поддержки спрос постепенно распределяется по стране более равномерно.

Как отметил Степин, наибольший потенциал роста компания видит как в частном сегменте, так и среди корпоративных клиентов, включая логистические компании, службы доставки, коммунальные предприятия и операторов автопарков.

Привычка быть первой

Подобные проекты делают город удобнее и современнее, укрепляют технологический суверенитет страны и помогают все большему числу москвичей, да и в целом россиян, выбирать экологичный и надежный транспорт.

Электромобиль перестает быть выбором энтузиастов и становится рациональной покупкой. И это не удивительно, ведь сеть зарядных станций растет, модельный ряд наших производителей расширяется, а городская среда все активнее подстраивается под электротранспорт.

Судя по динамике последних лет, уже совсем скоро решение о покупке электромобиля станет стандартным этапом выбора транспортного средства, сопоставимым по сложности с выбором комплектации или цвета. А столица останется верна своей привычке: быть первой во всем, что делает жизнь горожан удобнее.