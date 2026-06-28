Что будет с АКБ, если ездить только по выходным?

Эксперт Ревин объяснил, чем опасны короткие поездки для АКБ и как продлить ей жизнь

Поездки только по выходным – смерть АКБ или отличный режим эксплуатации? На деле оба варианта возможны, все зависит от деталей. Давайте разберемся.

Емкость аккумулятора на легковых машинах редко превышает 75 А·ч, на более скромных авто она может быть вдвое меньше. На солидных дизельных внедорожниках порой ставят две батареи, но в целом запас энергии у всех автомобилей одного порядка. А вот потребление энергии на стоянке может различаться в разы.

Утечки тока

Исправный автомобиль без лишних наворотов обычно потребляет ток не более 20 мА. Эта энергия уходит на питание часов, магнитолы (памяти настроек), сигнализации и блоков комфорта. Они следят, чтобы хозяин мог открыть дверь с брелока или приблизившись к машине (в случае с бесключевым доступом).

За 168 часов, из которых состоит неделя, расход энергии у такого автомобиля составит около 3,5 А·ч. Для батареи это сущая мелочь – совершенно незаметно.

Но есть нюанс. В машине могут быть установлены дополнительные потребители: скажем, нештатная аудиосистема, видеорегистратор, подключенный не через прикуриватель, а напрямую, или маршрутный компьютер, которому нужно постоянное питание. В таком случае потери энергии возрастут вдвое, а то и втрое. И все равно, если АКБ исправна и погода не слишком холодная, машина даже после недели простоя на улице будет готова к поездке: всё откроется, всё заведется.

Реальные проблемы начинаются, когда ток покоя превышает 30 мА. А хуже всего, если в результате неграмотной установки магнитолы и мощного усилителя они остаются запитанными после отключения зажигания. Ток покоя может достигать ампера и выше. Это не только разрядит батарею за неделю, но и может спровоцировать пожар. В современных автомобилях ток покоя сильно колеблется в зависимости от полноты комплектации радиомодулями и наличия обновлений через сотовую связь. Поэтому замеры нужно делать не через минуту, а спустя хотя бы 10-20 минут после постановки на охрану.

Короткие поездки: успеет ли батарея зарядиться?

Предположим, ток покоя в норме, и в понедельник вы оставили автомобиль с полностью заряженной АКБ. Главный вопрос: успевает ли она зарядиться за вашу «поездку выходного дня»?

Если вы едете на дачу, расположенную в 50 км от города, да еще по пробкам, то батарея зарядится с лихвой. Зимой, хотя прогрев и «толкание» в пробке тратят много энергии, хороший генератор все же успеет ее восполнить. А вот если торговый центр, единственная цель вашей поездки в выходные, находится в 5 км от дома, ситуация меняется. Вы едете, только чтобы не тащить тяжелые сумки, и не заморачиваетесь с прогревом мотора. В результате генератор может не успеть пополнить заряд – особенно зимой, когда энергии тратится много на печку, фары, обогрев сидений, дворники и обогревы, а батарея плохо принимает заряд из-за холодного электролита.

В итоге АКБ будет хронически недозаряжаться и со временем откажет. Если дело только в коротких поездках, можно пустить двигатель, «прикурив» у другого автомобиля или воспользовавшись бустером – пускачом.

Бустер – это аварийный вариант пуска. В нормальных условиях машина должна пускаться после недельной стоянки запросто.

Но в целом и двигателю, и коробке передач, и аккумулятору нужны периодические «прогулки» на дальние расстояния. Между прочим, для самого аккумулятора при условии нормального тока покоя поездки только по выходным – это идеальный режим эксплуатации. В выходные есть время и желание чуть лишнего понажимать на педаль газа, поездить с хорошей скоростью, меньше дергаете машину в пробках, чем когда в будний день, когда опаздываете на работу. Такие поездки обеспечивают вполне надежную работу без подзарядок.

Как проверить состояние АКБ и генератора

Чтобы убедиться, что с батареей все в порядке, проверьте ток покоя. Снимаем минусовую клемму с АКБ, предварительно подсоединив между ней и клеммой амперметр (мультиметр в режиме измерения силы тока) с диапазоном измерений до 10 А. Ток вначале может быть велик, но он быстро спадает до искомой величины. Если ток больше 0,1 А – точно есть серьезные проблемы, нужно искать утечку.

Еще одна причина ослабления АКБ – плохая зарядка от неисправного генератора. Напряжение сразу после пуска мотора может достигать 14,7 В, а затем падать до 13,7 В. Если меньше – нужно искать проблему в генераторе.

Если же и заряд хорош, и потребление невысокое, а батарея все равно садится за неделю, то она, скорее всего, нуждается в замене. Можно попробовать зарядить ее на полную от бытовой сети и оставить на машине с нормальным потреблением тока покоя еще на неделю. Если подведет – сдаем ее в магазин в счет уплаты за новую.