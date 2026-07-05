Новый Verso — комфортный автодом на базе фургона нашей сборки

Соллерс и «СТ Нижегородец» представили кемпер Verso на базе фургона Соллерс SF5

На шасси фургона Соллерс SF5 (рестайлинговый Атлант) создали кемпер Verso.

Кемпер Verso

Его сделали совместными усилиями сам Соллерс и фирма «СТ Нижегородец». Машина выросла до 7100 мм в длину и 3250 мм в высоту.

Стандартный дизель 2.7 мощностью 150 л. с. приводит задние колеса через 6‑ступенчатый автомат.

Есть две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема.

Кухня — со всеми удобствами.

Автодом рассчитан на четверых: столько в нем мест с ремнями безопасности. А вот переночевать в жилом модуле могут шестеро: для них две полноценные кровати размером 2000×1400 мм, еще два человека могут притулиться на разложенных креслах. Для питания на стоянке есть дополнительный аккумулятор, можно подключиться и к внешней сети.

Жилой модуль располагает двумя кроватями размером 2000×1400 мм.

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Жилой отсек сделан из композитных панелей российского производства. В нем предусмотрена полностью оборудованная кухня, душ и туалет, бак для чистой воды на 100 л и бак технической воды на 80 л. Имеются автономные отопитель и кондиционер. На природе можно растянуть боковую маркизу длиной 4 м.

На официальном сайте «СТ Нижегородец» Verso со статусом «в наличии» стоит 6,95 млн рублей. При этом было заявлено, что пока кемпер проходит сертификацию.

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