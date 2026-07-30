Электромобиль vs ДВС: что выгоднее в реальной эксплуатации?

Сравнили реальные расходы на «электричку» и традиционную машину с ДВС

Были времена, когда трата на покупку машины была основной даже в перспективе нескольких лет эксплуатации. Парковки и дороги были бесплатными, стоимость бензина и запчастей не «кусалась». Да и в принципе не было альтернативы двигателю внутреннего сгорания – разве что выбирать между бензиновой или дизельной версией, но это было доступно, как правило, только покупателям премиальных автомобилей. Теперь всё иначе. Расходы существенно выросли, статей стало больше.

Способом сэкономить станет покупка электромобиля.

Покупка

Предвижу первое и самое очевидное возражение: «Я не готов столько переплачивать!» Действительно, если речь идет о премиальном или импортированном электромобиле, то он окажется дороже топливного аналога сопоставимого уровня. А вот на электромобили российской сборки действует госсубсидия: до 35% стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Скидка почти в миллион – неплохо!

Топливо

Среднестатистический китайский кроссовер С-класса в смешанном цикле будет расходовать около 8-8,5 л/100 км. Заливать бензин АИ-92 в современный мотор с турбиной, непосредственным впрыском и высокой форсировкой, как позволено инструкцией, в реальности будут немногие. Значит, принимаем для расчета стоимость литра более дорогого АИ-95. При цене не ниже 70 рублей выходит около 600 рублей на 100 км пробега.

В среднем, электромобиль «сжигает» около 16 кВт/100 км. Один кВт на быстрых зарядных станциях сейчас стоит около 18 рублей. Получается 288 рублей. Экономия более чем вдвое. А если заряжаться от обычной бытовой розетки дома по ночному тарифу, то 100 км пробега обойдутся всего в 70-75 рублей (по актуальным тарифам Московской области).

Зарядные порты любого электромобиля позволяют подсоединяться к быстрой или медленной зарядной станции в зависимости от располагаемого времени.

Парковки и дороги

Когда-то такой статьи расходов на автомобиль не существовало. Увы, «бесплатные» времена прошли. Наиболее дорогой и максимально охваченный платными парковками город, разумеется, Москва. Если пользоваться ими постоянно (например, ежедневно приезжая на работу в центр города), то выгоднее покупать абонемент. Самый дешевый на месяц стоит 15 тысяч рублей, но с ним можно бесплатно стоять только за пределами Садового кольца. Годовой на всю зону парковок обойдется в 370 тысяч. Весомые суммы.

Для электромобилей существуют особые модели шин с пониженным сопротивлением качению. Благодаря им можно сократить энергозатраты и немного увеличить пробег на одной зарядке. На это же работает дизайн колесных дисков, снижающий завихрения воздуха.

Для владельца электромобиля это чистая экономия без всяких оговорок. В Москве для таких машин парковки бесплатны. Прикиньте, какую сумму вы тратите в год – и мысленно оставьте ее в семейном бюджете.

Бесплатен постой и во многих других российских городах. Правда, кое-где есть важная оговорка. Как и остальным категориям льготников, их владельцам нужно подавать документы в местную администрацию – причем лично. После этого машину включат в специальный реестр, и можно начинать не платить за стоянку. Поэтому заезжие туристы на «электричках» будут раскошеливаться на общих основаниях.

Бесплатно можно проехать на электромобиле и по некоторым платным трассам. Мера действует как минимум до конца 2026 года и может быть продлена. С учетом развития сети зарядных станций на АЗС и многофункциональных зонах дальняя поездка на батарейной машине уже не выглядит авантюрой. Хотя почему обязательно ехать далеко? Например, можно ежедневно пользоваться платником, живя в Подмосковье и приезжая в столицу на работу. Например, абонемент на 30 поездок по трассе М-11 «Нева» до ММК А-107 или Солнечногорска стоит 11,7 и 15 тыс. рублей соответственно. Владелец электромобиля вычеркнет эту трату из своего бюджета.

А еще на электромобили в Москве и некоторых других регионах России обнулен транспортный налог.

ТО и ремонт

Электромобиль пугает непривычностью конструкции, однако на самом деле его можно назвать более простым. Коробки передач у него в подавляющем большинстве случаев нет. На обычной машине она, скорее всего, потребует вложиться в дорогой ремонт на пробеге 150-200 тысяч км. Электромоторы конструктивно проще, чем ДВС. В них не нужно менять масло, их нельзя сломать плохим топливом. Регулярная замена масла требуется только в редукторах. Но нечасто: для некоторых моделей электромобилей процедура предписана раз в 60 тысяч км.

Большинство потенциальных покупателей пугает тяговая батарея. Действительно, ее замена или ремонт недешевы. Однако сопоставимы по цене с качественной переборкой ДВС. А ресурс – выше.

В качестве доказательства приведем результаты тестов. На одном из ввезенных в Россию экземпляров GAC Aion Y Plus пробег превысил 300 тысяч км, а остаточная емкость батареи снизилась всего до 93%. В целом, ресурс двигателя и аккумулятора оценивают в 1 млн км. Из современных ДВС столько вряд ли кто-то осилит.

А еще владелец «электрички» экономит на каждом плановом ТО – его в электромобилях попросту нет. За счет рекуперации в разы дольше служат тормозные колодки и диски. Настолько долго, что впору опасаться замены по причине коррозии, нежели износа.

Фактически программа ТО сводится только к общей диагностике и замене салонного фильтра. Хотя заезжать на сервис всё же придется с той же периодичностью, что и на топливной машине: оставлять технически сложную конструкцию без квалифицированного глаза нельзя.

Выгодно?

Современный электромобиль при покупке обойдется в ту же сумму, что его бензиновый кроссовер-одноклассник. А в эксплуатации сэкономит до нескольких сотен тысяч рублей ежегодно. Обладая при этом бóльшим ресурсом.

Получается уникальное сочетание моды, практичности, высоких технологий и доступного содержания. Похоже, пора избавляться от стереотипов.