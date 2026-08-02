На рынок вышел самый большой кроссовер Skoda: подробности

Skoda официально представила электрический кроссовер Peaq

Skoda показала свою самую крупную модель – электрический кроссовер Peaq. При длине 4874 мм и колесной базе 2965 мм он превосходит Kodiaq на 116 и 124 мм соответственно.

Skoda Peaq

Дизайн выполнен в новом фирменном стиле Modern Solid. Впервые на Шкоде появились выдвижные дверные ручки, которые с 2027 года в Китае уже будут под запретом как небезопасные. Впрочем, чешской марки ограничение не касается, она уходит из КНР, столкнувшись с обвалом продаж.

Базовый вариант – это задний привод, один мотор на 204 силы и батарея емкостью 63 кВт·ч, обеспечивающая автономность до 450 км.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Peaq второго уровня тоже моноприводный, но уже 286‑сильный, с аккумулятором на 91 кВт·ч. Ограничитель максимальной скорости сдвигается со 160 на 180 км/ч, запас хода на полной зарядке увеличивается до 640 км. Такая батарея способна принимать зарядку мощностью не 160, а 199 кВт.

Топовая модификация подразумевает полный привод и 299 л. с. Но тяговая батарея та же, что у второй версии, поэтому запас хода меньше – 610 км.

Интерьер Skoda Peaq

В числе особенностей – электрохромная (без физической шторки) панорамная крыша, встроенные в поводки дворников форсунки омывателя, 10 подушек безопасности, раскладной столик между передними сиденьями, оттоманка для правого переднего пассажира и 50 кг вторсырья в конструкции.

В качестве опции предложен третий ряд сидений. Дисплей медиасистемы ориентирован вертикально – тоже впервые для Шкоды. Беспроводная зарядка выдает 25 Вт, тогда как сегодня уже стали нормой 40–50 Вт.

Стартовая цена в Германии – 50 тысяч евро.

О том, какие неприятности способен принести владельцу кроссовер Skoda Kodiaq первого поколения, рассказано здесь.